„Această vizită (Zelenski la Washington, n.r.) a constituit, din punctul meu de vedere, un rămas bun, s-a luat un rămas bun. SUA par că i-ar fi spus lui Zelenski: Te-am ajutat până acum, dar există o problemă. (...)

Această vizita nu e neanunțată ,a fost foarte bine pregătită. În această săptămână, dna Pelosi își încheie mandatul de speaker al Camera Reprezentanților. Apare ca o vizită inopinată (vizita lui Zelenski, n.r.). Nu, a fost foarte bine gândită, pentru că nu se știe dacă republicanii vor mai aproba aceste finanțări, ajutoare faraonice. (...)

În Biroul Oval, Biden i-a spus despre pace justă, iar Zelenski a încercat o definiție a păcii juste. La conferința de presă, Biden a spus că pacea nu se va face fără aprobarea Ucrainei.

Ce îmi spune mie mesajul americanilor a fost foarte clar: Vrei pace ,trebuie tu să negociezi, noi nu avem resurse (pentru pace, n.r.).

Au început să trimită arme mici către ucraineni, ce-mi spune că și acest rezervor va da rateuri.

O vizită cu steagul pe care s-au semnat militarii, steagul ucrainean, în care elementul militar a fost extrem de important.

La momentul actual, Ucraina nu este pregătită să facă pace. De fapt nici Rusia nu este”, a declarat H.D. Hartmann în analiza făcută vizitei președintelui Ucrainei la Washington, la Culisele statului paralel.

Despre pregătirea cu noile arme primite de ucraineni, H.D. Hartmann a comentat că „va fi complicat cu sistemul Patriot. Îți trebuie trei luni să le manevrezi, nu le poți ascunde în pădure.

Vizita la Washington este de fapt să reducă influența militarilor pro-britanici. Între Rusia și America este de fapt un război de agresiune împotriva Ucrainei. Părerea mea este că este și o luptă internă.

Dl Zelenski are o problemă fundamentală, a anunțat că nu va organiza alegeri generale pentru că este o stare de război. Numai că el și-a anulat toată opoziția, avea 12 partide, pe toate le-a scos sub pretext că-s proruse.

Și această rivalitate între șeful Statului Major al Armatei și președintele republicii arată că nu este pace. E o luptă enormă între diversele facțiuni”.

„Biden i-a spus lui Zelenski că pacea se va decide pe frontul de luptă. Până la urmă, toată lumea este de acord că totul se va decide pe câmpul de luptă. SUA, când au lăsat dreptul Ucrainei de a face pacea, înseamnă că au lăsat dreptul rezultatului de pe câmpul de luptă să decidă. (...)

Una din părți va pierde din lipsă de resurse”, a concuzionat H.D. Hartmann despre cum se va încheia războiul din Ucraina.

În plus, „mai avem declarația nimicitoare, fără drept de apel al șefului statului francez: ucraina nu poate intra în NATO nu că noi nu am vrea, ci pentru că ne-ar crea o problemă de dezechililbru cu Rusia”, a mai adăugat H.D. Hartmann, în intervenția sa de la Culisele statului paralel.