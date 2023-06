"Acuzațiile răspândite în numele lui Evgheni Prigojin nu au niciun temei. În legătură cu aceste declarații, FSB a inițiat un dosar penal pentru faptul că s-a recurs la instigare pentru rebeliune armată. Cerem oprirea imediată a acțiunilor ilegale", a spus CNA. într-o declarație citată de TASS.

Anterior, Ministerul rus al Apărării a catalogat drept false informațiile de pe rețelele de socializare potrivit cărora Forțele Armate Ruse ar fi efectuat lovituri asupra „taberelor de antrenament și refacere ale PMC Wagner” desfășurate în cadrul unei operațiuni militare speciale.

Și purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat în fața jurnaliștilor că președintele rus Putin „este conștient de situația care se desfășoară în jurul fondatorului PMC Wagner Evgheni Prigojin și sunt luate toate măsurile necesare”.

