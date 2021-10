Bilanțul seismului, a cărui magnitudine inițială a fost estimată la 5,7 grade, dar a fost ridicată la 5,9, ar putea crește, anunță autoritățile locale.

Epicentrul s-a situat la o adâncime de 20,8 kilometri, potrivit CNN.

Earthquake hits #Pakistan; At least 25 people have been killed in an #earthquake in Pakistan’s #Balochistan province in the early hours of #Thursday.#زلزالا۔ pic.twitter.com/WTeSdfNMb3