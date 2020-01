Gușă: "Situația este gravisimă. Este un război al lumilor. Lumea veche - Iranul - și lumea nouă - SUA"

Cozmin Gușă a apreciat că "războiul s-a instalat" și că "de fapt, este un război mondializat, cu actori activi și pasivi".

"Asa cum comentam si vineri, in ziua uciderii generalului iranian, razboiul s-a instalat. S-a instalat inca de atunci. Speculatiile care se fac, ca este un razboi SUA - Iran, ca este un razboi regional, nu sunt corecte. Razboiul, de fapt, este mondializat si are actori activi si actori pasivi.

In mod evident, miscarile Iranului sunt supravegheate cu atentie de catre cei care inca sustin Iranul si exista acolo o coalitie destul de bine desenata, informala, intr-adevar, din care nu lipseste nici Rusia si mai ales China. Pe de alta parte, aliatii SUA sunt la randul lor ingrijorati pentru ca, nefiind consultati, nu pot sa faca parte dintr-un joc care nu se implica si pe ei, iar aici ma refer in primul rand la UE, ca sa nu vorbesc despre aliatii SUA din Orientul Mijlociu.

Deci, situatia este gravisima si, repet, totul a pornit de la o greseala tactica pe care Donald Trump a facut-o la sfatul cuiva. Aceasta greseala tactica il pune intr-o situatie dificila pe Donald Trump si rascoleste foarte mult America. Este, de fapt, un razboi al lumilor. Este lumea veche, reprezentata de Iran, contra lumii noi, reprezentata de SUA", a explicat Cozmin Gușă la Realitatea Plus.

COZMIN GUȘĂ: "FĂRĂ SĂ JIGNESC, ÎN IRAN DOMINĂ FANATISMUL. ACOLO, TOTUL SE JUDECĂ ALTFEL DECÂT ÎN LUMEA NOASTRĂ"

Apoi a continuat: "Trebuie sa ne gandim si la aspectele istorice si culturale. In Iran, fara sa jignesc pe nimeni, domina fanatismul si, sigur, predomina istoria. In baza acestor caracteristici, acolo totul se judeca altfel decat in lumea noastra, pentru ca sunt guvernati de alte convingeri, de alta religie, pe care doar foarte putini dintre cei din lumea noastra pot sa le inteleaga. Si atunci si miscarile lor vor fi diferite, nu conform unei logici pe care cei din lumea noastra ar considera-o corecta.

Pe de alta parte, in lumea noua, este vorba despre foarte multa ambitie, ceea ce il caracterizeaza pe Trump. Sigur, de foarte multi bani in spate. Pentru ca mercantilismul caracterizeaza lumea asta noua. Si intre aceste lumi se duce razboiul, iar actorii semiactivi, precum Rusia si China, poate si Turcia, au caracteristici similare acestei lumi vechi, o lume veche si prin prisma mileniilor pe care le are in spate, nu a sutelor de ani, ca in cazul SUA. De aceea, acest conflict nu se va sfarsi usor. Daca vedem declaratiile lui Trump, s-ar putea intra intr-o perioada de acalmie, dar nu vad o perspectiva sa i se puna capat".

COZMIN GUȘĂ: "SITUAȚIA ESTE EXTREM DE TENSIONATĂ"

"Acum, despre situatia din SUA, care trebuie sa ne intereseze mult mai tare, pentru ca este vorba despre partenerul nostru strategic, intr-o Romanie inconjurata de state care au fost stabilizate usor, usor, de catre Rusia si mai nou de catre China si ma refer aici la Bulgaria, Serbia, Ungaria si chiar Ucraina, pentru ca Republica Moldova este un satelit natural al Rusiei de ceva vreme, din nefericire.

In SUA, parerile sunt impartite. Democratii folosesc acest prilej al greselii tactice a lui Trump ca sa il atace in continuare. Mass media ridica intrebari si se indoieste asupra viabilitatii demersului lui Trump. Acum este vorba despre cheltuieli uriase si in primul rand despre vieti omenesti care au fost pierdute si americanii se asteapta si la alte pierderi.

Situatia este extrem de tensionata si, desigur, va conta de acum inainte alinierea aliatilor strategici ai SUA. Greseala Iranului de a pune in aceasta dimineata pe harta potentialelor lovituri si Israelul va genera, probabil, reactii extreme si din partea Israelului. Reactii prevazute, probabil, de catre cei din Iran si mare lucru daca nu isi vor duce la indeplinire aceasta amenintare. Israelul este intr-un pericol foarte mare", a adăugat consultantul politic.

COZMIN GUȘĂ: "DISCURSUL LUI TRUMP DE IERI, NEPOTRIVIT. ESTE ÎNCEPUTUL UNEI CRIZE INCLUSIV GEO-ECONOMICE"

După care a precizat: "Intrebarea analistilor este de ce niciuna dintre rachetele lansate catre bazele americane nu au fost interceptate, astfel incat acele baze sa nu fie lovite. Multi vorbesc despre distanta foarte mica si puterea de reactie mai scazuta la aceasta distanta mica, dar daca tot se vorbeste de scuturi antiracheta, acest lucru nu a functionat, ceea ce creste ingrijorarea privind posibilitatile de atac ale Iranului si de aparare ale SUA. Posibilitatile de atac ale SUA in zona, de pe portavioanele care stationeaza acolo, sunt foarte mari si pot genera pagube imense, insurmontabile Iranului.

Discursul de ieri al lui Trump, referitor la siturile istorice care vor fi atacate, a fost nepotrivit. A spus ca nu sovaie in a declansa un atac maximal asupra Iranului. Daca se intampla asta, intram in cu totul altfel de ecuatie, care va zdruncina nu doar echilibrul de razboi, ci si echilibrul economic. Este inceputul unei crize inclusiv geo-economice.

Zonele indepartate pot fi la circa 5.000 de km. Cam asta este forta militara a rachetelor iraniene. Asta nu inseamna ca nu au plantate, probabil, dispozitive secrete in fel de fel de alte locuri.

Iar vizitele lui Putin sunt vizite de pozitionare, vizite tactice.

Votul Rusiei din Consiliul de Securitate a fost unul extrem de clar, de distantare fata de politica SUA si Putin speculeaza acum raceala evidenta dintre SUA si UE. Este limpede ca Putin incearca sa pescuiasca si sub simbolistica puterii nucleare incearca sa puncteze si sa devina un soi de lider informal al unei opozitii la aceasta atitudine a SUA".

COZMIN GUȘĂ: "PE PUTIN ÎL DERANJEAZĂ CĂ TRUMP ARE PROBLEME"

"Clar, il deranjeaza faptul ca Trump are probleme. Trump pentru Putin a fost ceva bun. Politica Rusiei s-a ridicat in epoca Trump, ca influenta.

Dar aici totdeauna conteaza interesele nationale si cred ca Putin va continua acest gen de discutii si de intalniri, desigur, aratandu-se usor deranjat de faptul ca Iran a decis sa isi continue programul nuclear in afara unui acord international.

Dar nu a facut aceasta critica foarte ritos, ci de bon ton, neconvenindu-i ca Iran sa intre pe aceasta harta a puterilor nucleare, unde sunt atat de putine state", a încheiat Gușă analiza de la Realitatea Plus.