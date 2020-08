Oreste Teodorescu: Cele patru specii de securiști de rit vechi, foarte rezistenți la valorile UE și NATO

I. Securistus communis:

Este tipologia securistului indoctrinat de nationalismul de tip ceausist. Are la indemana cel mai eficient alibi care sa-i acopere orice gand monstruos sau actiune bestiala: patriotismul si obedienta fata de stapan. Ceva mai sofisticat decat un militian din Plopeni sau Vascauti, securistul patriot este convins ca toata lumea din afara granitelor este membra a ocultei evreiesti, finantate din SUA, prin ong-urile unor iudeo-cia-isti, precum Soros. Asculta muzica populara, este convins ca e mai bine sa fure romanii decat strainii si nu poate concepe ca civilii pot fi chiar mai patrioti decat militarii. Crede pana in maduva oaselor ca „Ordinul se executa, si nu se discuta”! Uraste intelectualii, dezbaterile publice si mai ales manifestatiile de protest, in care nu sunt implicati minieri sau pensionari furibunzi cu protezele instabile. Reprezentanti tipici: Liviu Dragnea, Sebastian Ghita, Codrin Stefanescu.

