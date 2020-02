Costi Rogozanu: Orban va fi mâncat de Iohannis

Nu e doar tensiunea generată natural de Constituția României, cea care propune o tensiune democratică între doi poli de putere, unul soft și unul executiv. Este tensiunea dintre un politician de școală veche, cum e Orban, și un politician cu un profil milităros, Iohannis. Orban, cu toate defectele lui (sau calitățile, după unii) este un politician care mai crede în negocierea de partid în stil clasic. Iohannis vede partidul și admisnitrația ca pe un batalion așezat ierarhic unde nimeni nu crâcnește.

Sigur, există posibilitatea ca Orban să rămână înfipt în noua matrice de politician executant, de servitor al directivelor fără explicații de la Cotroceni. Pariul meu este că până la urmă se va rupe această înțelegere. Iohannis are nevoie de executant, dar de executant ne-politic. Iohannis este omul protocolului. Când întinde mâna cu paltonul cineva trebuie să sară să-l și ia. Pare un amănunt, o anecdotă, dar acea scenă este esențială.

Tevatura cu anticipatele, scenete cu „vrem două tururi când de fapt nu prea vrem” sunt pregătiri pentru o domnie fermă, monocoloră, de minimum 4 ani. Nu am mai avut de decenii putere întinsă neîntrerupt peste atâția ani. Freamătul acesta e pregătirea unei liniști apăsătoare în care se vor lua decizii iar reacțiile vor fi anihilate. Tot ce a însemnat contestare publică antipsd va fi asimilat natural cu rente sau cu divizii de atac necruțător prin presă sau prin regimente de ”intelectuali publici”. Spațiul public în care se mai agită doar o clasă de mijloc (mai mult sau mai puțin aspirațională) nu are organele să atingă adevăratele probleme de pe agendă: cum dorim sănătatea, publică sau privată? cum vom face saltul tehnlogic spre ”verde”, cine va plăti?

Iohannis are nevoie să manevreze o ”cătană”, nu un politician. Are nevoie de un soldat care să știe să salute corect, să execute tot fără minimă negociere. Orban, măcar pentru că așa a fost educat, mai are totuși răbufniri, mai cere uneori explicații. Recentele mârâieli la adresa unui om din sfera lui Iohannis, Rareș Bogdan, sunt doar primele semne. Bogdan, în ciuda aparențelor, este un mai bun executant decât Orban, dar nici el nu întrunește toate calitățile iubite de Iohannis. E clar ce se visează la Cotroceni, un premier din ăla care și când se duce la toaletă se duce în interes național, se duce ca să satisfacă un partener strategic.

E nevoie deci de un general retras, de o figură care să știe să execute ferm și netransparent niște urgențe. Uitați-vă la Costache, el e profilul cadrului politic nou și fără milă: în trei luni, a venit cu un pachet lobbystic din industria privată a sănătății și a încercat să îl aplice în forță fără nicio dezbatere. Această industrie împreună cu alte ramuri sunt susținătoare pe față ale dreptei. Credeți că IT-ul privat nu visează la o conectare în forță la banul public? Sunt mult mai violenți în aspirații decât amatorul Sebastian Ghiță. Ghiță visa la un business prin SRI. Companiile de azi visează la parteneriat cu instituții de forță, dar fără investiții din bani proprii, doar cu profit și atât. Digitalizarea nici nu poate fi făcută altfel, dar lipsa de transparență va adânci traumele saltului tehnologic prin liberalizarea sălbatică a pieței. Orban încă mai are organ să simtă ”riscul popular”. Iohannis nu simte decât cât se poate simți într-o administrație locală. E un Dragnea mai spălat, e unul de Sibiu,care a învățat să dea în ordinea mărimii și forței capitalului, și să ignore complet piedici sociale sau piedici puse de negocierea politică clasică. E dintre aceia care cred în secret că democrația mai mult încurcă la încasarea profitului.

Din aceste motive îndrăznesc să fac predicția de mai sus. O fi având Orban resurse mari de obediență, dar nu prea cred că va putea satisface cererea de plecăciuni de la Cotroceni.