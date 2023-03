Preț de o clipă am fost cuprinsă de neputință fără margini. Mi-am imaginat că în locul lui ar fi putut fi tatăl meu. Am retrăit toată perioada de opresiune la care am fost condamnați de păpușarii care se joacă abil cu destinele și viețile românilor. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am depășit acele momente, dar au rămas cicatrici adânci și răni pe care nu le poate vindeca nici măcar timpul care se așterne peste noi. Am privit în ochii soției marelui sportiv și ai copiilor pe care îi lasă în urmă! M-am cutremurat doar la gândul că eu aș putea fi în locul lor. Am realizat cât de infernală este lupta cu acești asasini profesioniști și fără scrupule. Dar mi-am promis, încă o dată, că nu mă voi opri până ce nu voi reuși să aduc măcar o mică schimbare pentru binele acestei țări. Armele mele sunt adevărul spus în fața poporului și vocea poporului pe care o voi lăsa să se exprime aici, la Realitatea Plus. Nu mai accept ca România să fie îngropată sub ochii noștri. România este umilită și martirizată!

Sistemul putred își pregătește următoarea victimă care va fi executată fără milă. Cât mai îndurăm? Cât mai acceptăm să ne fie asasinate valorile? Ce elite vor mai rămâne în acestă țară? Până și eroii care au adus cinste țării și au ridicat tricolorul în fața întregii lumi sunt victimele statului paralel, condus de păpușarii care calcă pe cadavre. Câți nevinovați vor mai muri până ce vom înțelege că nu se vor opri până nu ne vor decima? Realitatea Plus declară război total guvernului din umbră. Vrem să salvăm țara din ghearele caracatiței care ne sufocă! Astăzi vă prezentăm imaginile durerii unei întregi națiuni. Ne-am luat adio de la Rudel Obreja însă nu vom renunța până ce nu se va face dreptate! Ce rămâne în urma sa? Cum îi ducem moștenirea mai departe? Câți români nevinovați trebuie să mai moară la ordinele torționarilor care ne țin în frig și întuneric? Astăzi avem de ales: ori luptăm cu toate forțele noastre, ori acceptăm să pierim pe vecie. Suntem în postul Paștelui. Iertăm, dar nu o să uităm niciodată. Să nu uităm cinstea pe care acest om, ucis de călăi, a adus-o României. Poate învățăm ca măcar acum, noi cei care l-am iubit, să ne prețuim mai mult familia, pe cea de acasă dar și pe cea extinsă, adică România. M-am uitat în ochii fiicei lui Rudel Obreja și sunt convinsă ca bunul Dumnezeu îi va da putere să continue lupta pentru ca tatălui ei să i se facă dreptate. Și nu doar lui, ci și celor care, la fel ca el, au căzut victime ale unui sistem putred. Am convingerea, că oameni ca Leyla Obreja, români tineri, vor a duce normalitatea în această țară. Și îi promit că nu e singură în această bătălie. Cei doi băieți pe care Rudel Obreja îi lasă pe acest pământ să nu uite că prin venele lor curge un sânge de erou, de patriot adevărat.

În ziua de astăzi e greșit să spui că îți iubești țara, ca îți iubești familia, mama, tatăl sau frații și că lupți pentru ei. Dacă vrem să dovedim că ne pasă trebuie să ne îngrijim de familiile rămase în urmă și să îl căutăm pe Dumnezeu mai des. Trebuie să vedem fiecare cum putem aduce alinare celor care plâng din cauza nedreptăților și ce putem da mai bun ca să ne asigurăm că astfel de drame nu se mai repetă. Eu înțeleg această durere, pentru că am trăit-o personal. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tata a avut zile și că astăzi pot încă să îl strâng în brațe și să îi sărut mâna. În această seară, în platoul nostru vor fi doi avocați alături de care vom căuta soluții pentru a lupta în instanță ca să îi facem dreptate lui Rudel Obreja, un om demn și care nu a vrut să iasă public să își strige disperarea.

Tocmai de aceea, Asociația Forumul pentru apărarea drepturilor și libertăților omului și Realitatea Plus vor da în judecată Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor. Un om ca Rudel Obreja se naște la o sută de ani și îi suntem datori să îi ținem amintirea vie. Dumnezeu știe să îi aducă lângă El doar pe oamenii buni, pentru că noi nu suntem în stare să îi prețuim și să îi cinstim cât încă îi avem aici, pe pământ. Poate că această lecție dureroasă de azi o să ne facă mai buni, iar împreună să construim o societate sănătoasă.

Lupta, dragii mei, abia începe! Se dă pe toate fronturile. Înainte de toate, trebuie să revenim la Dumnezeu și să ne salvăm Sfânta Biserică din mâinile celor care vor să îi dea foc și să ne oprească să îi mai trecem pragul. Mă bucur enorm că, sub îndrumarea ÎPS Daniel, cultele din țara noastră au luat atitudine și au semnat o scrisoare prin care cer ocrotirea copiilor noștri de ideologiile neomarxiste care pun stăpânire pe școlile din România. Promovarea diversității sexuale în școală este total abuzivă și nocivă. Și „obligația de a li se prezenta copiilor ca „normalitate” posibilitatea aberantă de a-și schimba genul din masculin în feminin sau „neutru”, dar și prezentarea unor forme de sexualitate marginală ca „firești” este una total abuzivă și nocivă pentru formarea intelectuală și morală a unor tineri care trebuie să se pregătească în anii de acumulări culturale pentru viața și societatea reale, nu utopice, sprijinite pe familia naturală datorită căreia istoria omenească a mers și merge mai departe”, se explică în comunicatul BOR.

Atâta timp cât suntem pe acest pământ, cât putem striga, umbla, vedea, trebuie să ne unim într-un singur scop: acela de a salva națiunea. Vreți ca pruncii voștri să plângă la mormântul acestei națiuni sau vă doriți să lăsați o patrie mândră și demnă, în acest colț de lume? Unirea nu este ceva utopic, trebuie să ne unim în conștiință și în idealuri. Iar peste toate, cu voia bunului Dumnezeu, nu poate fi decât acela ca țara să redevină a românilor. Altfel vom pieri din istorie. Am încredere în voi, stimați privitori și ascultători. Vă rog să votați doar acei oameni care au lăsat ceva bun în comunitatea voastră, care cred în Dumnezeu! Nu mai ascultați gargara electorală și minciunile gogonate ale politicienilor de carieră, care nu au muncit o zi în viața lor, dar trăiesc regește pe banii românilor! Vă rog să analizați atent ce au făcut candidații, principiile pe care aceștia le susțin, dar mai ales pe care le și aplică.

Priviți la inițiativele lor și calculați dacă sunt sau nu în folosul real al României. De data aceasta avem o misiune crucială, mai ales că trebui să dam jos un întreg sistem. E momentul să înțelegem ca trebuie să calculăm foarte bine înainte de a pune ștampila pe buletinul de vot. Oamenii aceia vor avea acces la banii noștri, la informații, la resursele țării, cele care ne-au mai rămas! Vom lăsa trădătorii dovediți să decidă în continuare viitorul nostru și al familiilor noastre?! Dacă noi stăm acasă, comozi în fotolii, dacă nu ieșim la vot nu mai avem dreptul de a ne plânge că trăim greu într-o colonie în care alții calcă cu bocancii plini de noroi pe cadavre ale oamenilor nevinovați. Dacă nu ne exercităm dreptul câștigat prin moartea eroilor de la revoluție, corupții își păstrează puterea, averile făcute pe spatele nostru și mai ales libertatea. Iar noi vom fi sechestrați într-o cușcă a durerilor permanente.

Dragii mei, repet: ne aflăm în postul Paștelui. Eu vă rog ca înainte să ne abținem de la mâncare, mai întâi să ne abținem de la a ne mânca între noi, să ne abținem de la a ne bârfi, de la a ne vinde pentru nimic. Pentru că în final tot noi vom fi cei care pierdem. Să ne unim în credința ca împreună putem schimba ceva în bine. Este vremea să ne dăm mâna, să ne unim, să ne iertăm unii pe ceilalți. Doar împreună putem construi ceea ce alții au dărâmat. Din noi și de la noi pleacă binele pentru cei din jurul nostru și pentru această țară. Să ne dăm unul celuilalt pacea de care suntem atât de însetați și de înfometați! Împreună suntem mai puternici, împreună suntem de neînvins! Astăzi ne-am îngropat un campion, un erou, un simbol național! Să nu ne îngropăm și demnitatea lăsându-i pe torționari să ne confiște copiii, libertatea, viața și sănătatea! Este dovada clară ca sunt mai mulți draci decât îngeri pe pământ! Să se lepede de satana și, dacă nu se vor lepăda ca le place sa ii slujească, poporul român să se trezească! Vă rog, atunci când auziți imnul să vă ridicați în picioare, chiar dacă sunteți singuri în fata televizorului și să ne unim în rugăciune, în semn de cinstire pentru campionul nostru ce s-a înălțat la Domnul și ca o garanție pentru pruncii noștri ca vom câștiga lupta și că binele va învinge! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.