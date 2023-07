Busola internă s-a defectat în noianul de informații tot mai dubioase care se rostogolesc necontenit către noi. Ridicăm ziduri tot mai mari către sufletele noastre, de teamă că Nici pe noi pare că nu ne mai respectăm, că nu ne mai iubim. Apoi, cum să privim cu dragoste către cei din jur? Povestea azilelor groazei ne cutremură profund pe toți. Zilnic apar noi imagini, noi informații despre această mafie care tranzacționa pe bani grei viața bunicilor.

Am stat de vorbă cu unul dintre ultimii supraviețuitori ai Holocaustului, veți vedea în această seară interviul cu românul care a dansat cu moartea în nu mai puțin de 4 lagăre naziste, dar care a reușit să se salveze din ghearele reci ale morții. Din păcate, aceasta este cu adevărat epoca decadenței, a valorilor inversate, a răului care devine noua normalitate. De ce? Cum am ajuns aici și ce este de făcut? Ne-am asasinat fără milă valorile reale și le-am înlocuit cu noii zei falși ai social-media. Care trâmbițează fără încetare coordonatele pe care trebuie să le urmăm pentru a reuși în această viață efemeră: șmecheria, banii făcuți cu orice preț, lipsa de cultură, devianța sexuală și, cel mai cumplit, depărtarea de Dumnezeu și de credința care ne-a călăuzit de milenii. Călcăm cu bocancii plini de noroi în altarele casei Milostivului care nu voiește moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Mă doare cumplit că nici nu ne dăm seama uneori cât de mult greșim față de bunul Dumnezeu. Pizma ne-a înrobit sufletele și ne-a orbit ochii minții, de am ajuns să ne rănim atât de tare unii pe ceilalți. Trebuie să păzim cu strășnicie inimile și gândurile noastre, căci atât de ușor sunt de corupt. Trebuie să ne păzim Biserica, tradițiile, istoria. De asta suntem datori, cu orice preț. Asta dacă vrem să mai avem un destin demn și drept pe acest pământ. Dacă vrem să lăsăm ceva pruncilor noștri.

Dragii mei, trebuie să alegem cu cap, măcar anul viitor - la fiecare scrutin la care suntem chemați. Trebuie să identificăm acei lideri cu credință tare, care prețuiesc țara și credința în Dumnezeu, Cel care este iubire. Și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el, glăsuiește cu putere apostolul iubirii, Sfântul Evanghelist Ioan. Iar părintele Efrem Filotheitul ne învață că “iubirea este floarea cea mai frumoasă din gradina feluritelor virtuți, culoarea cea mai puternică a curcubeului ceresc, mărgăritarul cel mai scump din coroana credinței, cheia care deschide toate porțile existenței omenești, medicamentul care vindecă toate bolile sufletului și ale trupului, cântarea evanghelică a raiului. Iubirea nu se vede din ceea ce dai, ci din modul cum dai.

Dragostea nu este întinderea mâinii, ci dăruirea inimii. Dacă știi să te împarți pe tine însuți, atunci știi să iubești. Dumnezeu iubește pe cel care dă de voie bună, ne spune Apostolul Pavel. El iubește pe cel milostiv, care dă cu față veselă și de bunăvoie, dar și în deplină libertate. Milostenia care se aduce „la tristețe sau la nevoie” nu este primită și nici folositoare. Rădăcina ei se află în inimă, începe de aici și se încheie în mână. Ea se încălzește de focul iubirii și fără iubire este rece și tristă, ca un trup mort, fără soare și lumină, floare fără miros și frumusețe. Când dăruiești fără iubire ofensezi, pentru că ce valoare are darul cel mai scump și cel mai frumos, când îl oferi fără zâmbet?", ne spune starețul Efrem.

Dar în acest noian de vești rele, parcă nici să zâmbim nu mai știm. În timp ce politicienii se ceartă pe nota de plată a scandalului din azile, de guvernarea națiunii au uitat. Un avertisment sumbru vine chiar de la economistul șef al Băncii Centrale! Oficialul susține că România ar putea ajunge la un deficit bugetar uriaș, ceea ce ar putea duce la pierderea fondurilor europene, atat de necesare dezvoltării economiei. Prognozele specialiștilor arată că la finalul anului deficitul va fi de peste 6 procente, iar acest lucru va avea consecințe grave. Printre măsurile propuse de economistul BNR, se numără și eliminarea tuturor facilităților fiscale, măsură ce a stârnit deja controverse în rândul industriilor vizate: IT, construcții, agricultură și industrie alimentară. Expertul susține că România trebuie să implementeze de la 1 septembrie un plan de măsuri fiscale prin care să reducă deficitul bugetar sau să îl mențină la ținta asumată de 4,4%. O soluție, luată în calcul și de premierul Ciolacu, ar putea fi săptămâna de lucru de patru zile pentru bugetari, cu reducerea cu o cincime a salariului. Date oficiale arată că românii au lucrat până la jumătatea lunii iunie a acestui an doar pentru a-și plăti taxele, iar abia după această dată au lucrat pentru ei înșiși! Iar povara taxelor este una uriașă. Din 100 de lei, doar 53 de lei rămân în buzunarul nostru după ce ne plătim dările. Iar la toate acestea se adaugă și cheltuielile pentru mâncare, locuință și rate, mult mai mari față de acum doi ani, din cauza inflației.

Stimați și iubiți telespectatori, soluții pentru salvarea țării sunt. Destule! Avem nevoie de o clasă politică asumată, care să înțeleagă necesitatea aplicării lor. De aceea, responsabilitatea pe care o avem, în perspectiva anului viitor, trebuie să ne trezească din adormire și să ne motiveze să luptăm pentru binele comun. Eu inteleg ca unele subiecte prind la publicul însetat de can-can, dar ceea ce se întâmpla acum e urât și e cam mult sa aloci toată vina doar unei persoane și de atâtea zile sa tavalesti imaginea unei mame. Nu sunt apărătoarea doamnei Firea, dar sunt femeie și sunt mamă, iar când văd ca toate celelalte probleme au intrat în plan secund, că nu mai există, dar imaginea ei e sac de box, nu mă pot întreba cu ce cost? Totuși, ea are doi prunci acasă și nu cred că jocurile politice trebuie să se poarte cu cicatrici pe sufletele nevinovate. Ar trebui să protejăm copiii, să facem scut în jurul lor să nu sufere!

Vreți dreptate, mergeți mai departe! Vreți măsuri, aplicati-le! Ce se întâmpla cu bătrânii care sunt luați din căminele centrele clandestine cele ale groazei? Unde sunt duși!? In spitale nu avem locuri pentru bolnavi, dar pentru cei ce au nevoie de îngrijire permanenta din cauza dizabilităților lor! După 2-4 zile de stat in spitale unde îi duci? Cine plătește pentru ei? Premierul Ciolacu, alături de comitetul sau de urgentă, ce soluții a găsit? Nu cred că nu sunteți capabili să construiți și vă bucurați doar de circ si victime colaterale.

Vreau să închei cu câteva cuvinte despre frumoasa noastra Deltă. Am fost în weekend și am vizitat-o. E fascinantă, este minunată, este extraordinară și mâncarea atât de gustoasă, vremea atât de prietenoasă!

Dar avem și aici probleme! Nu o promovăm suficient ca să fie vizitată pe cât ar merita. Nu e curățată, aranjată. Am observat că și aici e nevoie de resursă umană. Este deja o modă să imporți forța de munca și devine și o necesitate, căci nu ai cu cine desfășura o activitate, iar oamenii pleacă la mai bine. Puțini mai rămân să facă turism, deși Delta Dunării ar putea fi un paradis 12 luni pe an. O vizităm doar în vară sau tot mai rar. Turismul în România e prioritate pentru noul guvern? Reușim să îi egalăm pe bulgari la confort și servicii? Este temă de casă pentru voi, stimați politicieni! Ca în fiecare seară, eu, Alexandra Păcuraru, vă invit cu demnitate să ne dăm mâna și să muncim cu credință tare pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru