S-au speculat foarte multe informații în legătură cu acest eveniment, însă cert este un lucru: am asistat la stratul campaniei electorale. După ce a ajuns premier, toate semnalele sunt că Marcel Ciolacu vrea să candideze și la prezidențiale. Alegerile au loc anul viitor, iar campania pare că deja a început. Ultimul exercițiu de imagine l-a făcut social-democratul chiar azi. Mai mult, în prima ședință de Guvern, acesta a ales să nu stea în capul mesei, așa cum s-a procedat până atunci.

Acum două săptămâni, consilierii săi l-au filmat în timp ce călătorea cu metroul. Și asta pentru că, dacă în alte țări este o normalitate ca politicienii să folosească transportul în comun, în România astfel de momente sunt rare și spectaculoase. Nu este singurul gest făcut de Marcel Ciolacu pe care oamenii îl interpretează că e făcut doar pentru imagine. La începutul acestei luni a ales să plece în Germania cu un avion de linie, iar în imaginile devenite virale se vede cum premierul își cară singur bagajele în aeroport. Și Mircea Geoană, ori Laura Codruța Kovesi par să fi furat startul pentru Palatul Cotroceni.

Totuși, până a le cere votul românilor, liderii țării, mai ales cei din Guvern și Parlament, trebuie să rezolve multe chestiuni arzătoare. Prima dintre ele: creșterea prețurilor care îi îngenunchează pe români. Din nefericire, în disperarea lor după bani, pentru că au calculat greșit bugetul, decidenții pregătesc noi taxe și impozite, care vor fi plătite tot de poporul sărac. Asta în timp ce angajații unei instituții de stat primesc spor de hemoroizi. Bugetarii sunt răsplătiți pentru că stau prea mult timp pe scaun și în fața calculatorului cu 7 zile de concediu pe an. Se întâmplă în Neamț, acolo unde Consiliul Județean a adoptat o hotărâre pentru acordarea de sporuri cu concedii de câte o săptămână pentru fiecare angajat din 4 centre sociale. Șefii, funcționarii, șoferii și îngrijitorii sunt răsplătiți că stau prea mult timp pe scaun, în fața monitoarelor sau la volan. Beneficiarii sunt angajații centrelor care tratează persoanele cu dizabilități.

Același spor îl primesc și cei care lucrează cu documente vechi pentru că își pun viața în pericol când intră în contact cu agenți biologici. În tot sistemul bugetar din România sunt acordate aproximativ 50 de sporuri, iar cele mai multe sunt pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Asta în timp ce românii de rând trăiesc de pe o zi pe alta. Iar bunicii care au clădit țara sunt batjocoriți, bătuți, umiliți și lăsați să moară cu zile, chiar de cei plătiți cu bani grei să îi îngrijească. Au apărut noi informații înfiorătoare în acest caz. Medicii care i-au tratat după ce au fost salvați din căminele groazei au declarat că, de foame, aceștia ajunseseră să îți mănânce chiar și hainele de pe ei. Deși autoritățile știau de aceste nenorociri, nu s-a intervenit în timp util, iar bătrânii au fost lăsați să se chinuie. Ba chiar, spun surse din anchetă, unii ar fi murit din cauza acestor nenorociți care au vrut doar să facă averi uriașe pe suferința lor.

Te naști intr-o lume pe care nu o cunosti, nu o înțelegi, ești vulnerabil, ești atât de fragil, de mic, de flamand de iubire, de protecție, de caldura mamei și apoi de caldura căminului! Suntem toți produsul dragostei părinților noștri, suntem toți in viața datorită lor, ca ne-au crescut cum au putut, cum s-au priceput. Ne-au dat totul ca sa creștem frumos, sănătoși și sa devenim adulții de azi! Nu inteleg copiii care își abandonează părinții, pentru ca este greu sa ii îngrijească! Dar lor nu le-a fost greu cu voi? Fără pamperși cum avem astăzi, scutece de unica folosință, fără atâtea facilitați de lapte praf, formule de combatere a colicilor, de tratare a bolilor copilăriei, febrei, virozelor și câte și mai câte!

Lor le-a fost ușor sa împace, sa aline, sa hrănească, sa schimbe așternuturi, sa bandajeze rănile căzăturilor? Nu le-a fost! Cu siguranța nu le-a fost. Și atunci? Sa ii bagi in centre in care sa nu treci cu lunile? Sa intrebi de ei doar la telefonul asistentelor? Cum sa dormi noaptea fără sa știi cum le e? Cum mănâncă, cum dorm sau se odihnesc. Se hidratează? Merg? Vorbesc? Au cu cine vorbi, pe cine iubi? E iubit? Iubita? Pentru ca indiferent de boala, iubirea vindeca și repara! O vorba buna, o îmbrățișare, un zâmbet de încurajare! Nu este deloc ușor sa ajungi la o vârsta înaintată și sa te simți abandonat și de propria familie, și de societate și de trupul pe care l-ai dobândit de la naștere care te tine captiv.

Nu judec, nu sunt instanta de judecată, doar ma înspăimântă ca nimeni nu a făcut nimic de s-a ajuns aici. Și cum am spus și aseară nu inteleg cum șeful suprem al județului Ilfov nu a făcut nimic. Nu a intervenit. Nu i-a pasat. Pentru ca este prima oară când o spun public, acest Thuma Robert se lauda in piața dintodeauna că e frate cu serviciile, ca SRI îl susține, ca e tare- foarte tare și nimeni nu îl poate ajunge, dar să îl doboare! El și presedinte CJ și la sectorul 3, dar și la PNL București. El cu SRI-isti și cu acte in regula pe listele politice. Mi-e greu sa cred ca doar informează! Complotează sa distrugă, sa ia șpăgi, sa dea autorizații condiționate de alte fapte, face ce vrea nervul lui in Ilfov. Nu cred ca nu a fost informat de ce se petrece și aici la aceste camine ale groazei. E bărbat când se lauda ca e parte din SRI. Dar e un las când vine vorba de explicații despre cum s-a ajuns aici. De ce?

Sunt mai bărbate femeile in zilele politicilor noastre și, din acest motiv, se duc și săgețile spre Gabriela Firea? Bun, e femeie asumată, luptătoare și viața a dovedit ca a picat mereu in picioare. A venit aici in fata dumneavoastra și a vorbit despre plx145, era acuzata ca ia copiii României. Ați văzut ca nu e așa, cu toată avalanșa de mizerii aruncate asupra sa și asupra mea, ca i-am dat pupitru sa vorbească. Am ascultat-o ca sa o înțeleagă o țara întreaga. La fel se întâmpla si in seara asta! Ii pun platforma mea la dispoziție pentru ca are multe de zis, e fiica, e mama, este soție si in curând bunica! Este conștientă ca este vremelnică si prin politica si prin viața si știe ca bătrânețea va veni si la ea!

Important e sa fiți cinstiti si sa va întrebați de ce acum? De ce pe ea? Pe cine deranjează atât de tare Gabriela Firea si Pandele? Din informațiile mele este doar începutul timid al unui atac groaznic la adresa sa si a familiei sale, atac ce se dorește a fi eficient ca sa fie scoasă definitiv din politica si din cursa pentru capitala! Cine credeți ca vrea sa elimine toți contracandidații puternici? Cei care nu au cu ce lupta evident! Uitați-va la primărița de la sectorul 1! E liniște de când o țara întreaga a văzut-o cu sacii de voturi! Câte a furat, câte voturi a adăugat mai contează? Degeaba, dacă nimeni nu anchetează? E multă supunere si frica! Dar frica asta nu e sănătoasă! O sa va macine formând boli urate și grele, foarte grele! Scăpați de frica aveți curaj sa fiți voi! Sa gândiți cu mintea voastră. Sa simțiți cu inima voastră. Sa va bucurați de ce va bucura, sa vorbiți ce doriți! Asumați-va totul și doar așa schimbam jocul.

Aș vrea să închei editorialul de azi cu o pildă de suflet, care ar trebui să ne trezească din împietrirea sufletească în care ne aflăm. "După ce a trăit o viață plină de egoism, în care nu s-a gândit decât la el, fără să îi pese de cei din jur, un om a ajuns în iad. Cât de mult s-a căit atunci pentru tot ce făcuse! Dar era prea târziu. Chinuindu-se zi și noapte în flăcările iadului, se ruga încontinuu: Iartă-mă, Doamne, am greșit, dar acum m-am lecuit. Nu mai sunt egoist deloc, ajută-mă, Doamne, că m-am schimbat și nu mai am pic de răutate în mine! În timp ce se ruga el, a apărut deodată un înger, care i-a spus: Bucură-te, omule! Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și vrea să-ți dea o șansă să vii în rai, dar oare te-ai schimbat cu adevărat? Sigur că da, zise omul cu nerăbdare, sigur că m-am schimbat! Bine! A mai spus îngerul. Vezi firul care coboară acum spre tine? Dacă te vei urca pe el, vei ajunge în rai și vei scăpa de chinurile de aici. Nespus de bucuros, omul a început să se cațăre pe firul ce atârna deasupra iadului, numai că, pe măsură ce se urca, a băgat de seamă că firul se subția din ce în ce mai tare. Când s-a uitat dedesubt, să nu-și creadă ochilor! Mulți păcătoși se atârnaseră de firul său, încercând cu disperare să scape din flăcările iadului. Ce faceți?! Strigă omul speriat. Dați-vă imediat jos, o să se rupă firul și o să cad iarăși. Dați-vă jos, nu auziți?!

Țipa omul cu disperare și începu să-i lovească cu picioarele. În clipa aceea, firul s-a rupt și au căzut cu toții. Of, îngerule, uite ce mi-au făcut ceilalți! Spune-i lui Dumnezeu să-mi trimită alt fir, ca să scap odată de aici! Nu se poate! I-a răspuns îngerul. Cum așa? Doar n-am nicio vină, firul s-a rupt din cauza lor! Ba nu, firul s-a rupt din cauza ta și a invidiei tale. Firul acela era firul credinței și ar fi putut ține și tot iadul dacă ai fi avut încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu te-ai fi gândit doar la tine. Ai spus că te-ai lecuit de egoism și că acum îți pasă de aproapele tău, dar nu este adevărat. Fiind la fel de păcătos și rău, firul nu te-a ținut; de aceea s-a rupt. În viață nu va reuși cel rău, cel zgârcit și interesat doar de propria persoana. Poate că va strânge averi, dar în sufletul său cu ce se va alege? Dar cel ce îi ajută mereu și cu dragoste pe ceilalți, acela strânge în inimă comori cerești, devenind om cu adevărat, căci om este doar cel ce trăiește pentru oameni." Așadar, ca în fiecare seară eu, Alexandra Păcuraru, vă invit cu demnitate să ne dăm mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.