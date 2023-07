Sunt revoltată și mâhnită peste măsură ca astfel de scene au loc într-o țară care se vrea modernă, în acest mileniu trei. Oamenii care au construit ce avem noi azi erau bătuți, neîngrijiți, chinuiți și lăsați să moară de foame. Lacrimile lor vor fi plătite în cele din urmă! Și pe noi, ca popor, ne umilesc alții mai puternici.





Am văzut că azi au apărut noi informații despre presiunile uriașe care se fac la europarlamentari dim partea unor companii de lobby, susținute din umbră, de oameni importanți, după cum se speculează. Tensiunile au izbucnit pe fondul voturilor pentru fermele industrializate, în detrimentul celei micilor fermieri care oferă produse sănătoase. Europarlamentarul susține că reprezentanții acestor organizații de lobby l-au și avertizat că va fi amendat dacă nu își schimbă poziția. Alin Mituța, europarlamentarul român care face acuzațiile, susține că organizația de lobby în cauză a avut acces la mai multe documente interne ale Parlamentului European. Conform investigației realizate de mai o echipă de jurnaliști din Europa, demnitarul român a fost presat să își schimbe poziția în timpul unor negocieri pe tema distribuirii de lapte, fructe și legume în școlile din Uniune. Românul a declarat că s-a simțit amenințat în timpul negocierilor și că lobbiștii l-au avertizat că va fi amendat, dacă nu își va schimba poziția.







Și ce vom ajunge să punem în farfurii? Întreb și eu retoric, pentru că am văzut cu toții că deja s-a aprobat consumul de insecte. În timp ce marile magazine ne vând mâncare la suprapreț, fermierii autohtoni sunt lăsați să moară, cu bună-știință. Ca în fiecare seară eu, Alexandra Păcuraru, vă invit cu demnitate să ne dăm mâna pentru a face România suverană!





Este incredibil că la final de viață, atunci când doar dragostea celor din jur te mai face să zâmbești, ajungi să fi supus la astfel de chinuri. Și nu pe degeaba, ci pe bani grei: adică 6.000 de lei pe lună! Iar de banii aceștia nici măcar o masă pe zi să nu primești. Seniorii umiliți erau nevoiți să cerșească pentru a reuși să își cumpere ceva merinde. Acești nemernici care au urmărit profitul lor cu orice preț au călcat în picioare suflete nevinovate. Torționarii zilelor noastre ucid cu zâmbetul pe buze, la fel ca cei de dinaintea lor, crezând că nimic nu li se poate întâmpla. Funcționează ceva în țara asta în care majoritatea aleargă doar pentru a îi fi lui bine, cu orice preț? În ultimele decenii am asistat la o degradare constanta a societății, la nivel global, nu doar în România. Noua era a tehnologiei și a libertăților decadente a îndepărtat omenirea de Dumnezeu, iar societatea a devenit mai violenta, din cauza lipsei de valori reale, demne de urmat.







Vedem și la noi în tara același trend. De la decembrie roșu 1989 importam constant, cu aviditate toate mizeriile vestului. Nu ma refer la bunuri și produse, ci la principii de viață, care ne dezbina și ne îndepărtează unii de ceilalți. Ba chiar și încrederea în noi a fost dinamitată de noile reguli moderniste, în care sunt o grămadă de genuri și în care sexul cu oricine, orice sau oricând a devenit rege. Nu mai există decență, respectul s-a risipit, iar bunătatea a fost înlocuită cu ura născută din egoismul dus la extrem. Din umbră se decide viitorul nostru, al tuturor. Este drept că după căderea comunismului, România a reușit să adere la organizații importante precum NATO sau UE. Însă actuala formă de organizare a Europei s-a îndepărtat de la însăși esența pentru care a fost creată. Funcționarii de la Bruxelles parcă sunt teleghidați și ne forțează să acceptăm o mulțime de reguli care nu fac altceva decât să ne dezrădăcineze, să uităm de tradiții și de identitatea națională.







Aceste cuvinte nu sunt un manifest împotriva Uniunii Europene, din contră. Cred că e cazul să dezbatem foarte serios această chestiune, altfel vom ajunge la un soi de implozie al acestui organism menit să asigure dezvoltarea uniformă a popoarelor de pe bătrânul continent. Scandalurile de corupție au lovit din plin chiar la vârful UE, și au transformat Europa într-o putere de mâna a treia la nivel mondial.



Însă nu printr-o amendă propiu-zisă la adresa lui, ci una care să se răsfrângă asupra muncii lui și a Parlamentului. Reprezentanții se apără, însă, și spun că lobby-ul pe care îl fac rămâne mereu în limitele legii. În cazul europarlamentarului român, oficialii au declarat că persoana care l-a amenințat... și-a ales cuvintele greșit. Țara noastră e deja profund afectată de schimbările climatice, iar peste 30% din suprafața țării e măcinată de deșertificare. Principalii vinovați? Pesticidele dăunătoare pentru albine, care au fost interzise de Uniune încă din 2018. Totuși, statele membre au avut o ușă deschisă, care a permis emiterea derogărilor care dădeau voie ca semințele să fie tratate cu substanțe interzise. Ultimele au fost emise la finalul lui 2022 și au rezistat până în luna mai. Iar Alianța pentru Agricultură și Cooperare a insistat ca România să poată continua să emită derogări pentru folosirea otrăvii. Pe lângă pesticide, guvernul României și organizația în cauză au fost de acord și în cazul subvențiilor. În 2018, banii care nu se mai îndreptau spre fermele mari, trebuiau distribuiți spre fermele mici. Însă, la nivelul Uniunii, 80% din plățile directe ajungeau tot la cei mai mari fermieri



Zeci de bunici au fost exploatați în centrele sociale unde ar fi trebuit să găsească alinare. Mulți dintre ei cu probleme grave de sănătate, au fost supuși la chinuri cumplite și au fost lipsiți de apărare în fața celor care ar fi trebuit să-i îngrijească, acum la apus de viata. Unul dintre centre funcționa într-un apartament închiriat fără ca proprietarul să știe ce se întâmplă acolo. Casa era plină de ploșnițe, iar bătrânii căzuți la pat erau lăsați să doarmă în mizerie. Bestiile care ar fi trebuit sa le ofere condiții decente ii torturau și ii forțau pe bătrâni sa muncească fără plata în folosul lor. Iar În tot acest timp, au avut loc tragedii pe bandă rulantă. Un bărbat de 60 de ani s-a aruncat de la balcon și a murit pe loc. Alții au pierit din cauza tratamentelor aplicate, arată surse din anchetă. Sper ca aceasta acțiune sa nu se oprească aici pentru ca mi-e teamă că acesta este doar vârful icebergului. Mi-e imposibil să îmi imaginez cum astfel de lucruri se pot petrece într-un stat aparent civilizat. Cum puteți voi, cei care ar fi trebuit să a veți grijă de acești bunici sărmani, să dormiți noaptea după chinurile la care i-ați supus?





Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.