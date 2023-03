„Dragii mei, vrem sau nu să recunoaștem, trăim într-o epocă a războiului ce aduce moarte. Dar sunt convinsă că nu trebuie să ne pierdem încrederea într-o zi de mâine mâine mai bună. Duminică, la slujbă, înainte de a-mi împărtăși copiii, am avut cu ei o discuție în curtea bisericii referitor la picturile din exteriorul lăcașului de cult care ilustrează cum omul cade în păcat și ajunge în iad, unde este chinuit de alți răi și, de fapt, de toate relele pe care le-a făcut pe pământ! Am să vă redau întreaga scenă: Sunt oameni răi doar în povesti, mami? M-au întrebat cei mici. Nu, oameni răi sunt tot pasul, cu timpul veți învăța să vă protejați singuri, acum au mami și tati au grijă de voi! Mami, dar nu putem trăi numai cu oamenii buni? Din păcate nu! Dar ce putem face e sa ne înconjurăm de oameni ai lui Dumnezeu! Putem face bine ca să ni se întoarcă bine, să nu facem rău că ni se va întoarce răul, să nu chinuim că vom fi chinuiți, să nu furam că vom fi furați, sa nu ucidem ca uciși vom sfârși! Să aducem bucurie, să spunem adevărul, să muncim cu simț de răspundere și să ajutam cum putem în fiecare zi! Și cu o vorba buna se aduce un zâmbet, o alinare, o îmbrățișare duhovnicească! Într-o lume tot mai debusolată, tot mai stresantă și periculoasă, familia noastră creștinească ne este supusă testelor experimentale! Cu cât mai ușoară este dezbinarea, cu atât mai ușoară înstrăinarea de tot ce e ideologic bun, autenticitate, rădăcini, moșteniri bimilenare! Manipularea așa s-a făcut, așa de face și așa se menține! La nivel de societate suntem dezbinați și supuși provocărilor de tot felul! Oamenii cu frica de judecata lui Dumnezeu pot oferi stabilitate, siguranță, protecție, pe când oamenii diavolului îți oferă doar frică, tortură, umilința și, în final, moarte. Judecata lui Dumnezeu știm în credința ta moștenită sau dobândită că este dreaptă! După faptele și păcatele sufletului tău! Pe când judecata celor fără Dumnezeu este nedreaptă, chinuitoare și mortală! Naște monștri, omoară suflete. Știu că mulți veți spune că e greu sa va uniți cu familia cu prietenii în fiecare duminică! Dar, dacă va gândiți la aceasta vizită în casa Domnului ca la o vizita în casa tatălui, vă garantez că și copiii se vor simți acasă la tatăl lor și de acolo vor pleca mai liniștiți, mai smeriți, mai buni! Aduceți copiii în fata Domnului, împărtășiți-i, lăsați-i să descopere picturile din biserică, lăsați-i să întrebe, să descopere și să cerceteze! Învățați copiii să se roage, să aibă comunicarea lor directă cu Dumnezeu! Sincer, cred că doar Sfânta Biserică ne mai poate proteja familia, începând cu cea personală, continuând cu cea națională și terminând cu cea din afara granițelor: diaspora. Sunt revoltată cum incompetența politică a lăsat torționarii să-și consolideze brațele și puterea în ani de zile. Poate că nu e vorba despre incompetență, ci de pur șantaj și presiune dubioasă! Sunt revoltată că nici astăzi, după atâtea zile de la înmormântarea lui Rudel Obreja, nimeni nu reacționează și nu se iau măsuri. ANP are același director, penitenciarul are același director, doctorul care i-a adus moartea și nu vindecarea încă profesează! Cu cine vrem noi sa facem România bine? Cu acești politicieni ascunși prin birouri, care execută ordine și nu țin cont că se pierd vieți. Pentru ei sunt doar cifre, un simplu cod de dosar. Cum pot judecătorii să împartă dreptatea strâmbă doar în funcție de interese. Cum putem avea judecători care aplica legea doar când vor și care nu vor încălca constituția. Mi-e peste puteri să pricep cum poți condamna la moarte un om si toată familia sa la suferințe fără margini, fără ca tu să îți primești pedeapsa. Cine e tras la răspundere? Pentru asta plătim judecătorii ca pe regi? Sa încalce constituția? Sa nu aplece legea? Ce rost o viața fără de Hristos? Vă jucați de-a Dumnezeu cu viețile și cu destinele oamenilor dar, mai devreme sau mai târziu, și voi veți intra exact în ghearele acestui malaxor diabolic de torturat și dezumanizat poporul. Cum ne place să ne lăudam că suntem cetățeni europeni când ne vine bine, de ce nu aplicăm legile Uniunii Europene și când vine vorba despre justiție, și când e vorba de agricultură, ori despre alte domenii vitale. Francezii ce ministru al agriculturii au? Cum de ei pot comercializa competitiv produsele subvenționate pe bani grei de UE și noi nu putem să le mâncăm măcar intern? E doar un exemplu dintre toate țările europene ce își subvenționează fermierii, producătorii locali atât de bine, încât și la noi la raft mărfurile lor: carne, legume, fructe toate sunt mai ieftine decât ale noastre, crescute și produse aici. La noi de ce nu se poate să avem un ministru al agriculturii competent? Performant, vizionar! Subvențiile romanilor unde-s? Eu vreau să trăiesc într-o țara unde producătorul autohton este cel puțin egal cu cel francez, polonez, spaniol ori german. Vine sfânta sărbătoare a Paștelui și vă întreb, dragi aleși: masa romanilor ce va avea pe ea? Știți cât costa un kilogram de carne? Importată e mai ieftină decât cea locală! Să ne bucurăm că o avem și pe aia cu Daea încă doi ani sa mai numărați oile. Eu nu fac plângeri penale sa privez pe cineva de libertate, vreau ca instituțiile statului sa aplice legea și să fie dreptate pentru toți, și pentru cei puternici, dar și pentru cei fără apărare. Legile trebuie schimbate urgent ca sa nu mai moara oameni în spitalele, ori în penitenciarele din România! Nu mai permitem torționarilor să calce pe cadavrele noastre! V-am promis că seară de seară voi pune umărul la reconstrucția României, eu puțin. invitații mei. puțin telespectatorii puțin, diaspora puțin până reușim să fim un tot! O singură voce, o singura putere, o singură națiune. Politicienii sunt în slujba cetățenilor, nu cetățenii în slujba lor. Ce au reușit cu frică, șantaj, presiune, execuție se va termina în 2024 dacă ștampila se va pune pe oamenii faptelor! Tot aici voi fi, în fața dumneavoastră, prezentându-vă, sper eu, lucrurile bune aplicate de fiecare în parte. Sunt un om de dreapta, recunosc. Dar vreau să identificăm în fiecare partid români pentru România. Am ajuns să cred aceste lucruri pentru că în acest timp, de când fac emisiuni la televizor, am cunoscut multe personalități politice cu dragoste de țara și dreptate. Dacă cei prezenți în posturile de conducere au eșuat în a livra și aplica soluții, cei care îi vor urma nu înseamnă că vor face aceleași greșeli. Oameni noi pentru vremuri noi. Dar, atenție sa nu va păcăliți iar cum ați făcut-o cu Clotilde Armand, spre exemplu. Nu vreau să credeți că am ceva personal cu aceasta femeie, departe de mine gândul, dar mă minunez cum o mai suporta cetățenii sectorului 1! Cum de nu ies în fața primăriei sa o trimită acasă! Am fost în Herăstrău cu copiii, după biserica, si atâta mizerie nu am văzut nicăieri! Cu cine se înțelege femeia asta? Că văd că ea se ceartă zilnic cu toată lumea indiferent de culoare politică, ba chiar și cu cei din partidul ei. Cred că se ceartă și când e singură și se vede în oglindă. Nu se poate sa mai venim cu astfel de oameni care, de cum pun mâna pe putere, paralizează tot, se aduna mizeria, hoiturile. Nu îmi imaginez cum a reușit Clotilde să însele cetățenii celui mai bogat sector al Capitalei. Însă prigoana anticreștină încă are ecou în zilele noastre, chiar și la 24 de ani după căderea regimului de tristă amintire. Superioritatea comunismului nu a urmărit numai sa ucidă creștinii, pentru că uciderea lor înseamnă eliberare de tortură și face martiri, au urmărit sa ucidă însăși credința din mintea și inima românilor. Și au pus în loc prin teroare, frică, tortură, urâciunea pustiirii materialiste. Sistematic s-a aplicat acest plan la nivel de individ și popoare. În România s-a ridicat o generație care a înțeles că sub masca egalitarismului și a progresului, bolșevizată era de fapt satanizarea și a hotărât sa își pună gaj viața pentru apărarea credinței și a sufletului românesc. Astăzi ce generație se mai ridică în România? Și ce urmează? "Și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de rudenii, și de prieteni și vor ucide pe unii dintre voi și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; dar nici un păr din capul vostru nu va pieri.", după cum ne învață sfântul apostol și evanghelist Luca. Stimați telespectatori, astăzi veți vedea cum moartea nu ține cont de statut, de vârstă, de banii pe care îi avem sau nu în conturi. Românii pier cu zile în spitalele infecte, ori chiar în boxa acuzaților-în sala de instanță, în timp ce demnitarii ne mint că totul e bine și frumos. Vă dezvăluim tragedia unui parlamentar PSD care și-a pierdut viața într-un spital, în țara ministrului Rafila. Și nu numai a lui. Avem o serie de dezvăluiri fără precedent despre dramele pacienților români. Am încercat să luăm puncte de vedere de la mai mulți foști miniștri ai Sănătății, nimeni nu a dorit să ne răspundă. Nimeni nu își asumă morții fără vină ai sistemului putred. Sunt speranțe mari însă, dar ele se leagă tot de sistemul privat. Sunt destui profesioniști dedicați meseriei și oamenilor, si la stat, dar și în privat. Am avut onoarea un astfel de om, adevărat lider și model în business. O femeie puternică și curajoasă, un medic ce îmi dă încredere în sistemul de sănătate. Un om determinat să facă performanță în privat și care dovedește că acolo unde este pasiune și dăruire vin și rezultate extraordinare. Trebuie să dăm românilor o a doua șansă la viață iar un profesionist care ar putea să o facă este doamna Doris Andronescu. Este o femeie de succes și chiar recomand Ministerului Sănătații să o atragă în echipă, mai ales că sistemul public poate fi modelat după tot ce se petrece la Sanador. Sunt convinsă că pot exista soluții ca o parte din banii care se duc pe asigurarea de sănătate pot ajunge și în privat, mai ales că toți românii, indiferent de vârstă au nevoie de tratament de calitate. Timpul nu mai are răbdare cu noi, camerele de gardă sunt blocate și supraaglomerate. Stimați guvernanți, nu vopsiți gardul: apelați la profesioniști care au dat dovadă că sfințesc locul și că fac treabă de calitate, pentru ca toți să avem șanse egale la viață. În pofida tuturor nenorocirilor pe care le trăim, poporul nostru își păstrează optimismul. Cu un război la ușă, după o criză pandemică și cu un galop al scumpirilor din ultima perioadă, românii se declară mai fericiți decât italienii și spaniolii. Cel puțin asta arată datele celui mai recent raport, care ne plasează pe locul 24 în lume. Și cred că un factor decisiv în mentalitatea colectivă a națiunii noastre rămâne credința. Nimic nu este pierdut, atâta timp cât încă îl mai avem pe Dumnezeu”.

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.