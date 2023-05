Observăm ca violentele escaladează cu fiecare eveniment public pe care cei de la AUR îl organizează. Instituțiile stratului, ma refer la cele care garantează democrația încă fragila, sunt în permanenta atacate de așa-zișii naționaliști. AUR și Simion nu sunt la primul derapaj de amploarea celui de ieri. Sa nu uităm că pe 21 decembrie 2021, protestatari aduși de opoziție au pătruns în curtea Parlamentului și chiar au forțat întrarea în clădire. Tocmai pentru ca acest prim asalt nu a avut consecințe pentru cei care l-au orchestrat, AUR își intensifică acțiunile care vor sa arunce tara în anarhie.

Pe acest fond al lipsei de reacție a instituțiilor de forță, care ar trebui sa penalizeze drastic regizorii care pregătesc răsturnarea puterii, susținătorii lui Simion prind tot mai mult curaj. De această dată au îndemnat la vărsare de sânge, la crime și la răzbunare. Când liderii unui partid sunt cei care instigă la astfel de fapte, oare în ce categorie intra aceste formațiuni? AUR a demonstrat în repetate rânduri că este parte din familia extremiștilor europeni. A ignora și a nu pedepsi nedreptatea înseamnă să condamni nevinovații. Cu un război la graniță, cu o situație extrem de complicată din punct de vedere geopolitic, în vremuri în care ne îndreptăm către un nou conflict global, România nu are nevoie de tensiuni pe plan intern.

Ne trebuie lideri capabili sa înțeleagă ce se petrece lângă noi și care sa ne pună la adăpost în fața furtunilor care vor veni peste țară. Falimentul bancar din SUA are deja efectul bulgărelui de zăpadă, care se va transforma într-o veritabila avalanșă peste economiile lumii. Am uitat atât de repede criza din 2008? Chiar nu învățăm nimic? România și Europa sunt la fel de nepregătite ca și acum 15. Este nevoie de o reforma totală și în cadrul UE. Functionarașii de la Bruxelles par preocupați de chestiuni aberante, precum mâncarea de insecte, pașapoarte digitale pentru haine, promovarea decadentei. Iar în acest timp dictatorii bat palma și semnează frăția împotriva democrației. Iar pe scara haosului se vor urca întotdeauna oportuniștii vremurilor noastre.

Să nu credeți că acesta e un manifest împotriva apartenentei României la Europa. Din contră, subliniez doar ca forul de conducere al acestui continent trebuie schimbat din temelii. Declarația rostită la 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, a rămas încă valabilă, dar UE s-a abătut grav de la ele. Azi Franța este slabă, măcinată de conflicte interne, Germania joaca duplicitar și este nehotărât. Iar Marea Britanie a părăsit corabia. Nu este de mirare ca UE reprezinta o putere de mana a doua. Și putem afirma că Putin și-a ales cel mai potrivit moment pentru invazia din Ucraina. Și chiar dacă nu va învinge, acțiunile lui constituie imboldul pentru alți nebuni planetari, care vor și pot sa dea foc acestei lumi, din care încă face parte și România. Întotdeauna voi alege libertatea oferita de vest, în detrimentul botniței și bocancului rusesc.

Dacă vrem o Românie suverană trebuie să eliminăm violența din societate, de la vârful puterii. Liderii politici care incita la ură, dezbinare și violență, deși pozează în creștini adevărați, în patrioti cu dragoste de țară și iubitori de tradiții, nu au ce cauta pe garduri. Pe garduri se cațără huliganii care vin la meciuri, nu parlamentari care vor o națiune demnă! Iar o țară nu se poate conduce cu atitudine și gesturi exportate din peluză. Soarta României nu e o partida de fotbal. Partidele care vor să ajungă la putere prin lovituri de stat sunt produse ale frustrării colective provocate de tot răul de după 1989 și de politicile adoptate de cei care s-au perindat până azi la butoane.

Lipsa de valori reale, ii face pe mulți romani sa creadă eronat că aceasta este soluția pentru salvare țării. Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a scris, seara trecută, pe pagina se de Facebook, despre „creștinism vs huliganism”, sintetizând perfect ce s-a întâmplat ieri în fața Parlamentului.„Creștinismul nu este niciodată la cuțite cu realitatea. E mereu decent și profund realist. Niciodată strident, niciodată simplist. Un creștin real nu agresează, nu înjură de toți zeii invocând mama adversarului, nu scuipă spre alții și mai ales în sus, nu urlă, mai ales la microfon (îi înțelege utilitatea), nu se dă în spectacol, întrucât simte ridicolul, nu (se) filmează compulsiv, nu strigă imperativ. Creștinismul asimilat te scutește de compromitere, te îmblânzește, te rafinează lăuntric, te înțelepțește.”, am încheiat citatul.

Din păcate, astăzi ne-am pierdut direcția și ne-am îndepărtat de bunul Dumnezeu. Trăim în țara în care până și moaștele din sfintele biserici sunt furate. Fibra societății se dezintegrează sub ochii noștri iar cancerul corupției cuprinde fatal întreg trupul acestui popor. Subiectul fostului șef de la DIICOT scoate la iveală modul în care poporul de rând este tratată de cei care se cred stăpâni peste popor. Într-o țară normală procurorul Horodniceanu ar fi trebuit să își dea demisia de onoare, dar este culmea că unii chiar îi iau apărarea. Așa cum a făcut-o Christian Ciocan, fost purtător de cuvânt al Poliției Române. În loc să țină partea oamenilor legii, dânsul vorbește mult și nu zice nimic, dar e revoltat că s-a aflat întregul scandal. E foarte bine ca imaginile au ajuns în presă, altfel agenții nu ar fi fost apărați de o țară întreagă. Acest Ciocan nu arată că apără interesele foștilor săi colegi. Mie mi-ar fi rușine în locul lui sa îmi dau cu părerea agresiv că imaginile nu trebuiau făcute publice, în loc sa lupt ca polițiștii să fie protejați.

Dragii mei, mai bine stați acasă dacă tot vă tremură pantalonii ca aveți multe tinichele agățate de coadă. Pare mai mult frica sa nu va deschidă un dosar, decât ambiție sa apărați și sa ii încurajați pe polițiști să aplice legea. Oameni competenți, capabili sa genereze ceva bun nu au polițiștii pe care să ii trimita la televizor să ii reprezinte? Foarte bine ca apar solicitări sa se interzică violentele in Parlament dar, pe lângă AUR sa nu o uitați pe Șoșoacă. Nu ne putem întoarce în istoria neagră, atunci când era toată lumea în piața ca sa vadă cum sunt oamenii executați. Vrem o societate fără cuțite, fără împușcături, fără instigări la crimă. În afara de ura ce au mai semănat Șosoacă și AUR?

Declarațiile halucinante că deja s-au creat 150 de lagăre pentru copii fac parte din filmul lui Sosoaca, în care eram băgați in abatoare in pandemie. Mă bucură însă declarațiile lui Ciolacu din ultima vreme. Se pare ca dorește echilibru, dar aștept ca promisiunile sale să se traducă și în măsuri concrete pentru români. Este nevoie de o evaluare a performantelor din ministere. Nu știu câți dintre cei actuali mai sunt de păstrat în viitorul Guvern.

Ce a făcut coaliția cu profesorii care au ieșit in strada, ce soluții au pentru bunicii tot mai săraci? Am era să uit! Opoziția s-a trezit că vrea și ea la putere. Șeful USR, Cătălin Drulă își dă cu părerea despre AUR că e creația PSD. Mai bine să spună cei de USR a cui creație sunt și de ce Clotilde e șefă absolută peste acest partid. Cine le dictează ce sa spună la tv, ce circ sa mai facă? Sa nu uite ca ei au creat precedentele cu violențele, cu transmisiunile live din ședințele de plen. Și USR a hărțuit politicieni, imaginile sunt arhivate, le reamintim noi, dacă au uitat! A confirmat-o și fostul premier Viorica Dăncilă, care a afirmat că cei de la USR o călcau pe picioare la propriu, până o învinețeau. Spre deosebire de reprezentantii USR, Viorica Dăncilă este o doamnă. Ea chiar a făcut performanță în mandatul său și a dovedit că este un roman pentru români Iată cum se purtau cu o doamnă! Și USR are curaj sa vorbească despre extremism.

O politică a consensului nu se poate? Deci AUR și USR fac parte din aceeași categorie. Din cauza voastră am ajuns să trăim în teroare iar violențele de la vârful puterii se întind până jos. Cum este posibil ca un copil de 7 ani să aducă o armă cu lunetă în școală? În ce lume am ajuns să trăim și încotro ne îndreptăm?

Stimați români și politicieni cu capul pe umeri, eu vă atrag atenția că avem nevoie de un partid cu adevărat naționalist, cu oameni care sădesc stabilitate, pace, care protejează viața și familia, siguranța socială!

Ca o coincidență sau nu, la doar o zi după protestele organizate în poarta Parlamentului, postul nostru de televiziune a primit cea mai grea lovitură de până acum. CNA a decis să ne suspende timp de 10 minute emisia, pentru emisiunile Ancăi Alexandrescu. Colega mea a părut că ia apărarea celor din piață. Dar vă asigur că nici ea nu tolerează astfel de gesturi care îndeamnă la revolte și violențe. O încurajez și o susțin necondiționat pe Anca Alexandrescu, atat eu cât si familia Realitatea Plus.

Ne-am câstigat libertatea de exprimare, chiar dacă ne place sau nu. La postul nostru fiecare moderator e liber să spună ce crede, ce simte simte și ce preconizează. Evident, bazat pe experiența si competențele sale. Anca Alexandrescu este o jurnalistă extraordinară, cu har, pe care orice post și-ar dori sa o aibă. Înțeleg că dezvăluirile ei au deranjat acolo unde corupția e in floare. Campania OMV a zdruncinat Austria și a avut ecou până în Rusia. Înțeleg că lui Grindeanu i se clatină scaunul din cauza lucrurilor pentru care trebuie să raspundă. Înțeleg și faptul că Sebastian Burduja, tanăr politician care se lăuda că susține libertatea de exprimare, care doare acum, se simte deranjat. Înțeleg că abordarea de după protestele AUR și intervenția Dianei Șoșoacă au deranjat.

Chiar dacă am avut opinii puțin diferite pe această temă, eu o susțin necondiționat pe Anca Alexandrescu Mergem în instanță, ne căutăm dreptatea până la capăt. Vă invit, stimați telespectatori, să nu schimbați postul pe 18 mai, de la ora 19 fix, timp de 10 minute, atunci când ne va fi oprită emisia. Vă garantez că Anca Alexandrescu e mai susținuta și foarte iubită, mai iubită decât vă puteți imagina voi, toti cei care astăzi va bucurați de decizia CNA. Libertatea pentru care au murit eroii noștri este motivația supremă de a lupta pentru acest popor român. Societatea noastră are nevoie de iubire, răbdare, compasiune, iertare, încredere, pace și determinare sa muncim mai mult, să ne unim sa construim viitorul. Așadar, eu vă invit să ne așezăm la masa dialogului cu inima deschisă și să rămânem uniți în cuget și simțiri, doar împreuna facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir