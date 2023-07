Nu am putut asculta declarațiile asistentei care spunea ca bătrânii erau mușcați de ploșnițe, căci nu stăteau pe saltea de bumbac sau burete direct pe saltea de ploșnițe, bătrâni cu viermi în ei ca nu se puteau mișca, nu se puteau apara de paraziți! În subsol erau bătrânii ținuți in condiții inumane, torturați și batjocura, stăteau pe saltele murdare si erau lăsați sa moara așa! Subsolul nu era altceva decât groapa morții! Cum sa iei banii oamenilor ce au clădit țara si sa te comporți așa cu ei? Mai vedem in spațiul public ca din banii acestor chinuiți erau plătiți lăutari. Și faptul ca asta se întâmpla la nivel de țara, în centre care ar trebui controlate de primari, de instituțiile statului ma îngrijorează. Oameni buni, eu nu vorbesc de o practică excepțională, din păcate! La nivel național trebuie sa se intervina. Să investigăm și sa ne asiguram ca bătrânii noștri sunt tratați cum trebuie. Că sunt respectați hrăniți, îngrijiti.

Apreciez intervenția premierului Ciolacu, cel care a dispus investigații serioase pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. Este incredibil că la final de viață, atunci când doar dragostea celor din jur te mai face să zâmbești, ajungi să fii supus la astfel de chinuri. Și nu pe degeaba, ci pe bani grei: adică 6.000 de lei pe lună! Iar de banii aceștia nici măcar o masă pe zi să nu primești. Seniorii umiliți erau nevoiți să cerșească pentru a reuși să își cumpere ceva merinde. Acești nemernici care au urmărit profitul lor cu orice preț au călcat în picioare suflete nevinovate. Torționarii zilelor noastre ucid cu zâmbetul pe buze, la fel ca cei de dinaintea lor, crezând că nimic nu li se poate întâmpla. Și am aflat cu toții că au operat chiar sub ochii autorităților, care știau ce se întâmplă. Primarul din Voluntari, Sorin Pandele este acuzat pe nedrept că a acoperit aceste nenorociri.

Însă caminele de bătrâni, deși private, trebuiau verificate de cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, adică de subalternii lui Hubert Thuma. Iar dacă se știa de aceste azile ale groazei, de ce nu s-a făcut nimic până ieri, pentru a salva oamenii de la moarte.

Funcționează ceva în țara asta în care majoritatea aleargă doar pentru a îi fi lui bine, cu orice preț? În ultimele decenii am asistat la o degradare constanta a societății, la nivel global, nu doar în România. Noua era a tehnologiei și a libertăților decadente a îndepărtat omenirea de Dumnezeu, iar societatea a devenit mai violenta, din cauza lipsei de valori reale, demne de urmat. Vedem și la noi în tara același trend. De la decembrie roșu 1989 importam constant, cu aviditate toate mizeriile vestului. Nu ma refer la bunuri și produse, ci la principii de viață, care ne dezbina și ne îndepărtează unii de ceilalți. Ba chiar și încrederea în noi a fost dinamitată de noile reguli moderniste, în care sunt o grămadă de genuri și în care sexul cu oricine, orice sau oricând a devenit rege. Nu mai există decență, respectul s-a risipit, iar bunătatea a fost înlocuită cu ura născută din egoismul dus la extrem.

Din umbră se decide viitorul nostru, al tuturor. Este drept că după căderea comunismului, România a reușit să adere la organizații importante precum NATO sau UE. Însă actuala formă de organizare a Europei s-a îndepărtat de la însăși esența pentru care a fost creată. Funcționarii de la Bruxelles parcă sunt teleghidați și ne forțează să acceptăm o mulțime de reguli care nu fac altceva decât să ne dăzrădăcineze, să uităm de tradiții și de identitatea națională. Aceste cuvinte nu sunt un manifest împotriva Uniunii Europene, din contră. Cred că e cazul să dezbatem foarte serios această chestiune, altfel vom ajunge la un soi de implozie al acestui organism menit să asigure dezvoltarea uniformă a popoarelor de pe bătrânul continent. Scandalurile de corupție au lovit din plin chiar la vârful UE, și au transformat Europa într-o putere de mâna a treia la nivel mondial. Însă nu putem blama Europa ori alte entități pentru tot răul pe care ni-l facem cu mâna noastră.

Voi, cei cărora acești bătrâni le-au fost părinți, cum sunteți? Bine? Va bucurați de moștenire? Cât de des va gândiți la ei? Nu va întreb cât de des ii vizitați ca m-am convins. Niciodata sau doar pentru semnătura, in caz de mai are mama sau tata ceva de lăsat. Spuneti, unii in glas majoritar, că globaliștii ne-au distrus. Dar ce treabă au globaliștii cu propriul vostru comportament, căci luați proprietățile părinților și vă lepădați de ei in centre in care nici măcar nu mergeți săptămânal să verificați in ce stare se află. Nu e problema globaliștilor, ci individuală! Toți cei care v-ați lăsat părinții sa ajungă în acest fel sunteți vinovați. Așteptați doar telefon să vă spună că au murit și să îi luați de la morgă? Să faceți înmormântarea si sa va continuați viața? Să vă fie rușine! Un părinte trebuie îngrijit cel puțin cum te-a îngrijit el pe tine cât ai fost bebeluș, apoi copil ce a devenit adult pe propriile sale picioare. Unii sunt copii toată viața. Ba char se simt răsfățați, alintați, susținuți si protejați de părinții lor, indiferent de vârstă. Și eu, la 36 de ani, tot copil mă simt când mă alinta tatăl meu. Vârsta e doar o cifră, și dacă ai parte de iubire, respect, susținere necondiționată, poți împlini si 100 de ani frumoși pe acest pământ.

Să ne analizam puțin! Ce suntem? Oameni sau animale sălbatice? Apreciez că Justiția și-a făcut treaba imparțial în cazul medicului Mircea Beuran. Distinsul profesor face parte din categoria elitelor vânate pe nedrept. Cum se revanșează statul față de această gafă comisă în fața unui chirurg de valoare mondială, care salvează vieți? Trebuie să ne ridicăm împotriva acestei mafii care ne conduce și ne manevrează din umbră.

Dragilor, înainte să închei acest editorial, as vrea să vă împărtășesc câteva sfaturi după care merită să ne ghidăm. Călugării tibetani sunt considerați cei mai înțelepți din lume. Chiar de credem sau nu în magia spiritualității lor, un lucru nu poate fi negat – ei cunosc fericirea; iată 25 de sfaturi esențiale pentru armonie ce vin din înțelepciunea lor:

"Îți place, spune. Nu îți place, spune. Îți este dor de cineva, caută-l. Nu înțelegi, întreabă. Vrei să te vezi cu cineva, cheamă-l. Vrei ceva, cere. Niciodată nu te certa. Vrei să fii înțeles, explică. Ești vinovat, admite, cere scuze. Fiecare își are adevărul lui și aceste adevăruri nu coincid. Nu comunica cu oameni de proastă calitate. Cea mai importantă în viață este iubirea – restul sunt detalii. Problemele omului sunt doar în capul lui. Caută frumosul în tot ce te inconjoară. Nu uita că ai doar o viață. Reține că nu datorezi nimănui nimic. Reține că nimeni nu îți datorează nimic. Nu regreta timpul și banii cheltuiți pentru cunoașterea lumii. în viață să te bazezi doar pe tine. Ai încredere în simțurile tale. Fii răbdător cu oamenii. Admiră natura. Dacă ai dispoziție prostă, amintește-ți că atunci când vei muri nu o vei mai avea deloc. Trăiește azi pentru că ieri s-a dus, iar mâine poate să nu vină. Nu uita că ziua de azi e cea mai bună zi."

Vă invit cu demnitate să ne dăm mâna pentru reconstrucția României suverane!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir