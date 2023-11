Te angajezi pe bani mulți, din ce in ce mai mulți, și nimeni nu îți verifica competentele, performanțele, volumul de munca, volumul de lene, ce ai făcut măcar an de an, nu luna de luna. Dar sa nu credem ca doar la noi statul e căpușat de nepotisme!! Nu, uitați-va la Uniunea Europeană ce om reprezentativ a găsit pentru toate statele - Ursula Von der Leyen. Credeți ca a trecut vreun test sau ceva? Doar pe criterii dubioase a ajuns acolo! Pfizer știe de ce. Despre Franta sa va zic și de ea? Pe lângă faptul ca apa potabilă e gratis, și la noi Apa Nova e companie franceza și ne taxează pentru apa, apa de ploaie, apa nepotabila și cea potabilă, pe lângă afacerile de miliarde de euro din România, țara in care ei fac performanța financiară, la ei acasă sunt praf. Au ratat dezvoltarea, au pierdut lupta cu migrația. Migrația din lumea arabă a transformat țara și sunt prea multe locuri periculoase și ziua, nu mai vorbesc noaptea, când nici trupele speciale nu le intra în cartierele rău famate! Franta nu mai este ce era, am găsit o țara eșuată, chiar și francezii lor pleacă din Hexagon și își cumpără case în state precum România! Am avut marea plăcere sa vorbesc cu un polițist pensionat din Paris, care și-a luat apartament la Olimp și vrea sa se mute definitiv la București pe motiv ca nu se mai regăsește in țara sa și ii place România. În Paris am vorbit și cu un reprezentant al diasporei, care mi-a spus ca nimeni nu face nimic pentru conaționalii noștri de acolo. Oamenii se plâng și spun că PSD i-au uitat, de la Dăncila nimeni nu i-a mai căutat. Ca au ajuns deja peste un milion de romani cu acte in regulă în Franța, doar autoritățile locale îi bagă în seamă, dacă o fac. În schimb viața lor acolo e mai usoara, coșul zilnic de cumpărături mai ieftin, au magazine românești, au restaurante românești, am luat și eu masa la unul dintre ele și mâncarea, da, e delicioasa ca la mama acasă! O sa ma criticati, știu, ca merg in Paris sa mănânc la restaurant românesc, dar micul dejun mi-a fost destul. Da, buna brânza franțuzească, dar mult mai buna este a noastră! Ei au știut sa se promoveze. Învățam și noi, lasă ca nu este prea târziu, avem și noi atâtea sortimente de brânza ce vor crea dependenta de la prima bucățică, putina voința politica și vom fi mai tari ca ei! Cum și vinurile noastre sunt mai bune, apa noastră plata la fel, intra in orice competiție, păcat ca romanii plătesc mult pe o sticla de apa și acolo, in Franta, mai nimic, când apa ar trebui sa fie gratis pentru romani, Și, ultima critica pe care o aduc Franței: a pierdut nu doar lupta cu migrația, de nu ii mai poate controla pe cei periculoși, dar a pierdut și lupta legată de drepturi și libertăți. Nu mai poți sa spui ce gândești, Renew Europe și propaganda progresista cenzurează, amendează, blochează.

Evenimentul la care am participat, inițiativa pentru libertate a republicanilor din Statele Unite și din Franta trebuia sa se țină la primăria din Paris. Cu câteva ore înainte am fost informati ca accesul este interzis in primărie si se va tine intr-o sala de conferințe, intr-o alta clădire. A fost primul semn ca speakerii de la eveniment au deranjat, că ideile dezbătute acolo au deranjat, Trump a deranjat. Nu e nimic: suveraniștii lumii s-au organizat si tot s-a ținut conferința, pana târziu in noapte, iar sentimentul de unitate a fost profund. Să fim uniți pentru o lume mai buna! Uniți pentru libertate! Uniți pentru un stat drept si nu stat paralel! Și, apropo de Trump, pe care îl apreciez si îmi doresc sa câștige alegerile in SUA, căci si acolo au pierdut lupta cu corupția, cu drogurile, cu grupările interlope. Și cum sa nu o piardă, când însuși Biden a pierdut lupta cu fiul sau si l-a scăpat din mâna cu drogurile, cu afacerile dubioase pentru care îl finanțează si ajuta necondiționat pe Zelensky. Doar Trump si echipa sa va avea curaj sa scoată curând toate dovezile care îi incriminează pe Biden si pe Zelenski. Și dacă va afla tot globul ca liderul de la Kiev face parte dintr-o grupare mafiota si este corupt, veti mai fi onorat- domnule Ciolacu Marcel ca ați stat la masa cu el si ați negociat drepturile romanilor? Ca nici bine nu ați plecat din Kiev si Zelenski a uitat discuția voastră in stilul lui, știți ca el dansează când canta la pian, ca nu își folosește mâinile, ci doar talentul de actor. Dă bine la televizor, a pacalit mult pana a arătat de ce e in stare. E in război dar nu doar cu Rusia, ca nu se lupta cu armata rusa. E in război cu noi, românii. Noi cei care am făcut totul pentru ucrainieni, ca sa ii ferim de suferința, sa le fim gazde bune. Am ajutat fără sa ni se ceara. Eu personal am îngrijit ucrainieni, mame, copii, bătrâni, pe toți in Galati, in spațiile pe care le dețin, la hotel si case pe cheltuiala mea. Nu am decontat statului roman nici factura de curent, de gaze sau mâncare. Am făcut-o pentru prunci, pentru mame pentru viața in primul rând, ca sa se întoarcă tot binele sa apuc si eu viața lunga in pace, sa fiu la rândul meu bunica. A astăzi sunt doar fiica, nepoata si mămica și vremurile sunt grele și întunecate. Și la propriu si la figurat, iar zilele ne par numărate. Uite ce respect întoarce Zelenski înapoi pentru noi: intra cu bocancii plini de noroi si calca romanii pe cap în biserici. S-au șters de veștmintele preoților noștri, ale călugărilor noștri, ale refugiaților si copiilor abandonați. Ce treaba a cu sfintele mănăstiri, Zelenski?? Acolo se poarta războiul tău? Trimiți armata la manastire, nu sa se roage, ci sa instige, sa umilească, sa batjocorească. Și pe cine: copiii, bătrâni? Romani si ucrainieni, preoții călugării noștri? Pe 17 noiembrie, mitropolitul Jar are termen, vor sa îl aresteze si din doi apărători a rămas fără nici unul. Un avocat a murit otrăvit, după ce a zăcut în spital, iar altul este arestat. Să trimitem din România avocat si facem noi cheta sa îl plătim, dacă voi nu găsiți fonduri disponibile apărării. Apărării unei vieți de roman de preot roman adevărat, creștin ce are dreptul la viața si credința. Mitropolitul Jar este portavocea romanilor din Ucraina. De ce Zelenski vrea sa îl aresteze și vrea sa interzică slujbele religioase in romană?? Ce treaba are cu noi?? Nu am dat cât a cerut? E taxa de protecție cumva? De astăzi cer oficial sa înceteze sprijinul financiar al României către Ucraina! Nu mai trimiteți bani românești in Ucraina. Nu ii mai trimiteți bani lui Zelenski. Nu ne respecta pe noi, dar nici pe poporul său. Putin trebuie să se oprească, iar Zelenski trebuie să accepte negocieri de pace. Nu trebuie să mai moară nevinovați, nici într-o tabără, nici în cealaltă. Pentru asta, orice român care se vrea suveran în țara lui ar cere oprirea robinetului. Sa nu plătim abuzurile lui asupra romanilor! Ciolacu, oprește finanțarea Ucrainei! Ciolacu oprește finanțarea Ucrainei! Ești principalul vinovat pentru tot ce se întâmpla astăzi la Mănăstirea Băiceni. Avocatul otrăvit a murit. Sa îl purtam in rugaciune! Uite, Ciolacu, ce ai făcut! Dormi bine? Valentin a murit otrăvit ca a aparat dreptul la credința al unui mitropolit și al diasporei! Mai ești onorat Marcel? Ăsta este respectul pe care tu și toți politicienii lași l-ați plantat? Am încercat sa sun la numerele mitropolitului, dar sunt suspendate. Sper din toată inima sa îl aduceți acasă, viu și nu în sicriu! Treziți-va! Eu, Alexandra Pacuraru, cer ca de astăzi, luni 13 Noiembrie, sa opriți finanțarea către Zelenski pe motiv de crima. Au otrăvit un avocat roman, au călcat, cu bocancii, romanii in picioare. Asta este războiul lui Zelenski. Se poarta cu noi, civilii săi, cu romanii. Nu cu armata rusă! Nu ma tem, nu sunt fricoasa ca voi, cei parveniți in politica românească. Ma tem doar de Dumnezeu. Sângele eroilor noștri nu este in zadar. Ei au murit ca noi sa fim liberi. Sa gândim, sa ne manifestam! Și uite ca ni s-a umplut paharul! S-a ajuns prea departe. Stop finanțării Ucrainei! Eu nu mai sunt de acord ca România sa acorde sprijin financiar Ucrainei lui Zelenski, sa ofere sprijin financiar din toată sărăcia și datoria noastră unui care ne otrăvește romanii și ne calca în picioare, cu armata, civilii. Faceți un sondaj unde vreți, pe telefon, în online, pe strada și întrebați romanii dacă mai sunt de acord sa trimitem bani Ucrainei. Dacă răspunsul e pozitiv, asta este decizia majorității. Dacă nu, voi sunteți obligați sa ascultați voința poporului roman. Puterea e la noi, romanii de rând, votanții. Am încredere în Trump, sper ca va câștiga partidul Republican lupta și America va opri finanțarea Ucrainei și livrarea de arme. Și atunci voi, dragi politicieni, veți fi obligați sa ascultați și de noi- romanii, dar și de ei- americanii, partenerii nostru strategici, care vor pune pe masa actele de corupție a lui Zelenski și familia Biden. Nu va va spală toată apa din Dunăre și din Marea Neagră, ca sunteți complici la nenorocirile făcute romanilor din Ucraina cu sprijinul vostru financiar. V-am salvat copiii! Noi, românii, v-am salvat copiii când au fugit din Ucraina, i-am ajutat să trăiască. Noi ne-am dat casele, mâncarea, apa! Am dat totul ca sa le fie viața mai ușoară, pentru ca romanul iubește viața, prețuiește viața. Nu vrea război, nu vrea moarte. Romanul vrea pace pentru tata, pentru mama, de cel alăptat și pana la cel cu barba sura, asta este respectul pentru viața și dreptul la credința. Astăzi, biserica noastră ortodoxa tace și îi este frica să intervină. Păcat, mare păcat! Biserica sa se teama de Dumnezeu, care este viața, dragoste, lumina și pace. Dumnezeu ne va întreba, la judecata de apoi, dacă am făcut tot ce puteam face pentru a salva viața. Și voi ce o să răspundeți! Ca ați tăcut de frica? Frica nu e de la Dumnezeu, e de la diavol! Și de la diavol e și ura pentru aproape. Dacă pentru romanii nu a contat ca un refugiat sau altul e ucrainean, ca nu ne vorbește limba, ne-am dezbrăcat sa le dam haina de pe noi! Am luat de la copiii noștri jucării sa le dăruim copiilor ucrainieni, ca sa mai uite durerea provocată de război. Voi ce faceți cu noi? Ne luați la picioare, ne otrăviți, ne îndatorați doar casa crească gruparea voastră mafiota? Eu nu sunt de acord cu ce se întâmpla. Câți romani gândesc ca mine și s-au saturat sa ducem banii in Ucraina? Am falimentat agricultura romanesca, importam totul din est și ducem toți banii in Ucraina. E prea mult. De banii ăștia faceți spitale și scoli. Pregătiți generația noilor politicieni, care sa poarte războaiele la masa dialogului, cu soluții, cu negocieri și nu cu arme de foc aducătoare de moarte. Foarte curând se va dovedi ca Zelenski face parte dinte-un grup infracțional organizat si ca Biden ii trimite bani sa îl salveze pe fiul său de pușcărie! Trump va opri robinetul către Ucraina, nu va mai da nici arme, nici bani și va scoate adevarul la lumină. Lumina și adevăr ce se vor întinde pana aici, in România! Sa va țineți bine, ca mulți sunt implicați si afacerile nu sunt deloc legale, iar miliardele sunt multe în joc.

Următorul presedinte pe care îl voi vota va dori si va face pacea pentru România si pentru romani. Va dori suveranitatea si nu îndatorarea noastră pe generații. Pe acel presedinte, care va garanta toate aceste doleanțe, voi pune eu ștampila. M-am saturat sa căram totul la alții si importam teroare. Putem mai mult, vrem mai mult. Avem si cu cine sa facem mai mult. Timpul e de partea noastră iar alegerile ce vin vor impune sa dam totul pentru schimbare. Și vom avea bunăstare, nu vom da nimic si vom rămâne ignoranți. Se va pierde si ce mai e. Nu e de ras. E de plâns. Iohannis ia totul de la aceste mandate și de la acest popor, nu ii pasa ce lasă după el. Nu vine nimeni in urma lui sa se bucure de faptele bune sau sa le adune pe cele rele. Dar noi, cei ce avem copii și credinta tare in Dumnezeu, cât mai răbdam? Cât mai rezistăm sa ii vedem cum sărăcesc țara pe mofturi turistice și interese artistice cu actori gen Zelenski? România, trezește-te! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm mâna cu demnitate pentru România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir