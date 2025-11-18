„România are nevoie urgentă de o strategie, de soluții inovative pentru comerțul online. Black Friday 2025 a confirmat, așa cum estimam, importanța tot mai mare pe care o au jucătorii străini din comerțul online din România. Dacă e să privim doar din prisma ofertei, a prețurilor mici, clienții au de câștigat. Oferte atractive, prețuri mici, costuri zero de transport”, explică economistul Adrian Negrescu.

El avertizează însă că efectele sunt grave: „Cu cât giganți precum Temu, Shein, AliExpress, Amazon sau Trendyol acaparează tot mai multă cotă de piață, cu același ritm industria românească… riscă să intre în colaps”.

Taxa pe colet este văzută ca o soluție limitată. „Taxa pe colet va ajuta mediul de afaceri românesc însă nu va limita accesul produselor neconforme calitativ”, precizează Negrescu.

Problema calității rămâne: „Mulți dintre noi am cumpărat produse din China care arătau în realitate total diferit față de fotografii. Materiale proaste, calitate slabă, practic bani aruncați pe fereastră”.

Pentru a sprijini afacerile locale, economistul propune reguli clare și colaborare: „Companiile românești trebuie să înțeleagă că doar conlucrând… prin campanii de tip ‘Cumpără produse din România’ vor putea contracara acest fenomen”.

Acesta încheie afirmând : „Oamenii s-au obișnuit să cumpere de pe internet… La prima vedere, perspectivele sunt pozitive. Însă pericolele sunt pe măsura potențialului”.