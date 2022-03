Localităţile Маkariv, Bucea şi Irpin, situate în vestul capitalei, au fost vizate în atacuri cu obuze, iar asupra localității Bilohorodka au căzut rachete.

Forţe ruse se instalează la Bucea şi la Nemîşaieve, o altă localitate situată la periferia de vest a Kievului, au mai anunțat oficiali ucraineni, citați de Nexta.

In the Kyiv region, #Russian troops hit settlements from heavy artillery: houses were destroyed, civilians were injured, including a child.



This was reported by the head of the National Police of the #Kyiv region Andriy Nebitov. pic.twitter.com/x29ofyN7VK