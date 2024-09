UPDATE 11:36 - În urmă cu puțin timp, a fost raportat decesul unei alte persoane, cincea, în localitatea Costache Negrii, Galați.

UPDATE 11:31 - Femeie luată de apă, căutată cu barca de pompieri.

Pompierii intervin cu un echipaj de căutare-salvare și o barcă pentru găsirea și salvarea unei femei luate de ape în localitatea Grivița, comuna Grivița.

Acțiunea este în dinamică.

UPDATE 11:15 - Efecte meteo înregistrate în 14 septembrie 2024, în interval orar 07:00-10:00



În contextul avertizărilor de fenomene meteorologice ce vizează instabilitate atmosferică, averse torențiale și importante cantitativ, în data de 14.09.2024 între orele 07.00 – 10.00 s-au înregistrat efecte în 7 localități din 6 județe (AG, BC, GL, IS, NT, VS), unde s-a intervenit pentru salvarea a 95 persoane (87 -județul Galați, 8 – județul Vaslui ) și pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.

Până la acest moment, din nefericire, în județul Galați au fost raportate 4 persoane decedate (1 – Pechea, 1-Drăgușeni, 1 – Costache Negri, 1 – Corod).

Totodată, pe lângă forțele de intervenție implicate în gestionarea situațiilor de urgență de la sol, un elicopter Black Hawk al IGAv a fost direcționat spre județul Galați, acesta urmând să efectueze atât misiuni de survol, cât și misiuni de căutare-salvare.

De asemenea, secretarul de stat, șef al departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat urmează să ajungă zonele afectate.

Reamintim ca în acest contex au fost luate măsuri privind activarea grupei operative la nivelul a 9 județe (BC, BT, BZ, GL, IS, NT, SV, VN și VS) dar și emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 județe (AG, BC, GL, NT și VS) și a 4 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 4 județe (BC, GL, NT și VS);

UPDATE 11:12 - ISU și Apele Române intervin și în zonele calamitate din județul Vaslui

Pe lângă localitățile afectate din județul Galați, incepem să intervenim și in județul Vaslui. Din informațiile primite de la șeful Formației Bârlad Tutova, echipa noastră s-a deplasat în bazinul hidrografic al râului Elan, pe UAT-urilor Berezeni, Șuletea, Fălciu, Epureni, și Murgeni și în bazinul râului Bârlad Inferior pe raza UAT-urilor Zorleni, Vinderei unde au fost inundate curți, anexe gospodărești, străzi, drumuri comunale și județene.

Acordăm suport și in localitatea Banca, comuna Banca, unde un echipaj al I.S.U. Vaslui intervine pentru evacuarea apei din trei case inundate.



De asemenea, avem oameni care intervin cu utilaje, alături de echipele primariilor pentru degajarea căilor de acces in localitățile afectate.

UPDATE 10:56 - ISU Vaslui - intervenție pentru salvarea mai multor oameni blocați în case.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al judeţului Vaslui intervine cu două autospeciale și tot atâtea bărci în sprijinul cel puțin opt locuitori rămași izolați în localitatea Gara Docăneasa, comuna Vinderei. De asemenea, salvatorii bârlădeni intervin cu patru autospeciale pentru evacuarea a trei persoane rămase blocate într-un autoturism în localitatea Trestiana (comuna Grivița), pentru evacuarea unei persoane imobilizate la pat într-o casă inundată din localitatea Zorleni, precum și pentru evacuarea apelor acumulate în gospodăriile din localitatea Gara Banca, comuna Banca. De asemenea, echipajele de pompieri acționează alături de echipele Aquavas pentru evacuarea apei de pe mai multe străzi din municipiul Bârlad, în Zona Gării.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență din localitățile Vinderei, Falciu, Banca, Blăgești, Mălușteni, Murgeni, Bârlad, Ivești, Pogana, Zorleni, Vetrișoaia și Stănilești lucrează din plin pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.

Județul Vaslui se află sub avertizare de Cod Roșu până la ora 14:00.

Până la această oră, la unele posturi pluviometrice au fost înregistrate precipitații care au depășit pe alocuri 120 litri/m².

În zona orașului Murgeni, râul Mihona a ieșit din albia minoră, însă nu a afectat locuințele cetățenilor.

Pompierii hușeni au intervenit alături de echipajele Aquavas pentru evacuarea apei de pe șosea și din câteva locuințe aflate pe Calea Basarabiei.

La nivelul județului Vaslui, până acum au fost emise trei mesaje Ro-Alert.

Pompierii vasluieni se deplasează cu autospecială și o motopompă de mare capacitate în sprijinul pompierilor militari gălățeni, care în acest moment au de gestionat o situație gravă în zona de competență.

UPDATE 09:21 - Misiuni desfășurate ca urmare a manifestării fenomenelor meteo (Județul Neamț)

Forțe și mijloace de intervenție de la Punctul de lucru Poienari, Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Valea Ursului și IPJ au acționat în comuna Valea Ursului pentru deblocarea traficului de pe DJ 159, unde 5 autoturisme(în care se aflau 8 persoane) și 1 autobuz (în care se afla doar conducătorul auto) au rămas blocate ca urmare a aluviunilor depuse pe partea carosabilă și a unui autotren derapat.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În comuna Icușești, pe DJ 207D la intersecția cu DC 82, SVSU Icușești a intervenit cu un buldoexcavator pentru îndepărtarea aluviunilor de pe partea carosabilă.

Râurile au ieșit din matcă și au inundat străzile. Localnicii au fost evacuați din case pe brațe de către pompieri. În Argeș o ploaie torențială a inundat în doar câteva minute toate șoselele. Canalizările nu au mai făcut față așa că apa a refulat în mijlocul străzii. Și pe Valea Oltului, DN7 a fost blocat de aluviunile venite de pe versanți. Drumarii au acționat toată noaptea iar circulația a fost reluată aproape de orele dimineții.

La Galați a fost rupere de nori. Doi oameni au murit după ce au fost luați de viitură. În mai multe zone, străzile s-au transformat în adevărate râuri după ce debitul apelor a crescut de la ploaia torențială iar râurile au ieșit din matcă. A fost emis un cod roșu de vijelii. Oamenii au fost evacuați din case pe brațe de către pompieri.

Ploile abundente care au afectat judeţul Galaţi s-au soldat cu decesul a două persoane. De asemenea, zeci de persoane au fost evacuate, iar 13 tronsoane de drumuri naţionale şi judeţene închise din cauza ploilor abundente şi a viiturilor. În unele localităţi, apa a depăşit 1,5 metri. Localităţi din judeţul Galaţi se află sub avertizare cod roşu de ploi până la ora 10.00.

Reprezentanţii prefecturii Galaţi au transmis că un bărbat a decedat, fiind luat de viitură, iar o femeie a fost găsită decedată în casă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi informează că, în urma precipitaţiilor abundente din noaptea precedentă, judeţul Galaţi se confruntă cu viituri care au afectat grav mai multe localităţi şi au dus la blocarea temporară a unor drumuri judeţene şi naţionale.

UPDATE 08:50

În acest moment, următoarele porţiuni de drumuri sunt închise traficului:

• DN 25 între localităţile Vameş şi Tudor Vladimirescu

• DJ 251 între Cuza Vodă şi Costache Negri

• DJ 251A între Drăguşeni şi Corod

• DJ 242B între Suceveni şi Drăguşeni

• DN 24D între Vârlezi şi Crăieşti

• DJ 251 în zona Cudalbi, unde apa atinge o înălţime de aproximativ 1,5 metri

• DJ 253 între Băleni şi Umbrăreşti

• DJ 242 între Umbrăreşti şi Târgu Bujor

• DJ 242B între Băneasa şi Moscu

• DJ 251A între Nicopole şi Brătuleşti

• DJ 251 între Suceveni şi Rogojeni

• DJ 251 între Valea Mărului şi Măcişeni

• DJ 251 între Corod şi Valea Mărului

Localităţile afectate de viituri şi inundaţii includ Pechea, Costache Negri, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, Corni, Băneasa, Suceveni, Vârlezi, Cudalbi, Bereşti Meria şi Mândreşti. În localitatea Cudalbi, situaţia este deosebit de gravă, apa atingând o înălţime de aproximativ 1,5 metri.

”Autorităţile locale, împreună cu pompieri, poliţişti, jandarmi şi voluntari, sunt mobilizate pentru a oferi asistenţă cetăţenilor afectaţi şi pentru a remedia situaţia în cel mai scurt timp posibil. Recomandăm tuturor participanţilor la trafic să evite zonele afectate şi să urmeze indicaţiile autorităţilor pentru siguranţa lor. Pentru informaţii suplimentare şi actualizări privind starea drumurilor, cetăţenii sunt rugaţi să urmărească anunţurile oficiale şi să contacteze autorităţile competente”, transmite IPJ Galaţi.