După o dezbatere în plenul Consiliului Local Municipal Iaşi de aproape opt ore pe amendamentele depuse de consilierii USR PLUS şi PSD, reprezentanţii celor două formaţiuni politice au refuzat să voteze bugetul pentru anul în curs în forma propusă de primarul liberal Mihai Chirica. Astfel, consilierii locali USR PLUS s-au abţinut de la vot, în timp ce consilierii locali PSD au preferat să iasă din sală în momentul votului.



Bugetul a fost votat de consilierii PNL şi PMP, însă bugetul trebuia să fie votat de 14 consilieri.



În urma alegerilor locale din 2020 niciun partid politic nu a reuşit să obţină majoritatea în plenul Consiliului Local. Cele mai multe dintre cele 27 de locuri au fost obţinute de PNL, cu 11 mandate de consilieri locali, USR PLUS deţine nouă mandate, PSD are cinci şi PMP două.