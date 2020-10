Virgil Musta anunță că nu mai sunt locuri în spital: "Am fost nevoiți să îndreptăm pacienții spre alte spitale"

„Din pacate, foarte probabil ca aceste recorduri vor fi unul dupa altul pana cand avem speranta ca aceste masuri care se iau sa fie eficiente si in decurs de 10 zile, doua saptamani, sa vedem o stagnare a numarului de cazuri si apoi o scadere a lor. Este singura noastra speranta pentru ca suntem plini. Noi astazi nu am mai avut loc unde sa internam pacienti, am fost nevoiti sa indreptam pacientii care au venit inspre spitalul nostru, inspre spitalele suport si, din pacate, nici acestea nu mai au locuri. Suntem intr-o situatie foarte dificila.

E vorba de pacienti care au venit sa se interneze, aveau investigatii care aratau o forma usoara spre medie si i-am trimis in spitalul suport CFR, dar, din cate stiu, nici acest spital nu mai are locuri. A mai venit o persoana cu forma usoara care a solicitat externarea si i-am recomandat sa faca izolarea la domiciliu pentru ca nu sunt locuri, chiar daca dansa dorea sa se interneze, nu a mai avut aceasta posibilitate. In Terapie e rau pentru ca nu sunt locuri si acolo nu poti sa trimiti omul acasa, daca este o forma mai usoara sau sa astepti pana, poate, se iveste un loc, ca sa il internezi. Acolo este vorba despre viata si moarte. Acolo, ori il internezi, ori, daca nu este loc, viata acelei persoane este in mare pericol„, spune medicul Virgil Musta, seful Sectiei Boli Infectiase de la Spitalul Victor Babes din Timisoara, pentru opiniatimisoarei.ro.

„Terapiile Intensive au un sistem informatic care arata unde sunt locuri. Si atunci, daca exista intr-adevar o situatie critica care necesita terapie intensiva, iau legatura cu spitalul unde mai e loc si incearca sa trimita pacientul in spitalul respectiv, cu riscurile de transport, pentru ca si transportul presupune anumite riscuri„, a precizat medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babes din Timisoara.