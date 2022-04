„Este dificil să te uiți la unele imagini și să-ți imaginezi că un lider bine intenționat, serios și matur ar putea face asta”, a declarat vineri seară purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, despre atrocitățile din Ucraina.

Acesta a devenit vizibil emoționat în timp ce a început să comenteze despre starea și acțiunile președintelui Vladimir Putin și imaginile din războiul din Ucraina.

Întrebat dacă Departamentul Apărării îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin „irațional”, secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a devenit vizibil emoționat, vorbind despre degradarea morală a lui Putin, alterarea sa morală - „depravarea” lui Putin, prin acțiunile sale în Ucraina.

„Nu sunt psiholog, nu voi intra în chestii psihologice legate de Vladimir Putin.

Este greu să te uiți la ce face el în Ucraina, la ce fac trupele sale în Ucraina și să-ți imaginezi că cineva moral, etic ar putea justifica așa ceva. Este greu să te uiți....”, s-a oprit Kirby din discurs, profund marcat de atrocitățile ce se petrec în Ucraina, făcând o pauză de 10 secunde.

