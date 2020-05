Viorel Cataramă începe să aibă primele simptome specifice COVID-19

"Eu sunt singur acasă, izolat, pentru 14 zile. După 14 zile, dacă trec cele 14 zile și nu pățesc nimic, așa cum sunt convins că se va întâmpla, voi face testul", a afirmat Cataramă.

În prezent, omul de afaceri susține că se simt bine în principiua: Am o temperatură ușor crescută față de media pe care o am eu, am o oarece durere în piept, am puțin nasul infundat, dar nimic deosebit. Eu cred că nu ma voi infecta. Eu cred ca virusul intra în corpul meu și iese așa cum intră pentru că sunt un bărbat sănătos."

Prin gestul său, milionarul a vrut să demonstreze că măsurile de distanțare socială luate de autoritățile române nu au fost justificate.

"Vreau să demonstrez că sacrificiile pe care le-au făcut românii să fie arestați în casă, să falimentăm economia românească si să fim lipsiți de drepturile și libertățile fundamentale a fost un sacrificiu inutil", a mai spus Cataramă.

Vă reamintim că omul de afaceri s-a ales cu dosar penal și este acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor, după ce s-a dus într-un focar de coronavirus pentru a se infecta de bunăvoie.