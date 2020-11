VIDEO Spovedania lui Rizea, la Realitatea PLUS: Cine controlează marile centre comerciale și combinațiile băieților deștepți cu sprijnul Fiscului 

Anca Alexandrescu (A.A.): Pentru că in zilele trecute am aratat telespectatorilor cine se afla in spatele Cluburilor de fițe ale locatiilor din București dar si de la mare, as vrea sa le aratam in continuare ca aceleasi nume, aceiasi indivizi apar si în alte domenii. Si as vrea sa incepem acum cu angro-urile („en gros” - fr.), marile angro din Bucuresti. Hai sa le spunem cine se afla in spatele marilor angro-uri, pentru ca au fost nenumarate discutii, descinderi, evaziuni fiscale si, pana la urma, cine se afla in spatele acestor afaceri? De cine sunt ele protejate?

Cristian Rizea (C.R.): Pai mi-aduc aminte, eram in anii aia ai guvernarii Adrian Năstase, eram la Ministerul Sportului, Gingăraș era ministru, eu eram șeful lui de cabinet, si Gingăraș avea si el o problema cu unul la Pitesti ca ii daduse drumul pe vremea guvernării Nastase s-a dat lege ca poti sa-ti faci punct d'asta vamal, deci nu mai era nevoie... adică iti deschideai un punct d'asta vamal daca intruneai conditiile legii si era o mare smecherie atunci. Ca iti dai seama... unde faci evaziunea, te duci la punctul. Era o chestie asa intre o parte privata, o parte stat. Dar puteai tu ca intreprinzator sa iti deschizi, daca respecti conditiile impuse. Si era pe banda rulanta – se dadeau aprobari, cine le dadea? Le dadea celebrul Dinu "Vamă", da? Celebrul director al Directiei generale a vamilor, eu am fost la el, ca m-a trimis Gingăraș, l-a rugat, el era ministru, mai venea si el pe la sedinte de guvern, ca era cu Dana Nastase, cotiza omul in fiecare luna, se luau zece mii de dolari, pentru că atunci nu era Euro. În 2001 atunci cand a aparut Euro in Italia. In 2002 parca. Eram in Italia câd a apărut moneda Euro.

Se dadeau 10.000 de dolari, si Gingăraș voia si el sa facă o șmecherie, sa ajute un prieten. El i-a zis, ba, te costa atâta, si m-a trimis pe mine la Dinu „Vamă” ca să-i dea aprobarea. Dinu Vamă strangea si cu stanga si cu dreapta. Păi cum va explicati vila in Primăverii, milioane prin conturi, cum a facut baiatu asta bani? Astia de prin sistem se retrag asa prin fotbal, Anghelache pe la Dinamo, asta pe la Rapid , astia s-au folosit si ei, unde-s banii pac apar si ei, impusi pe linie tot de sistem, ce treaba? A facut el fotbal vreodata? Sau Anghelache vreun fotbalist..., n-are nici o treabă, s-a bagat pe combinație, a inceput cu arbitrii, cu alea... asta... combinatori. Ei, Dinu Vamă a facut la bani atunci... Milioane! Eu iti spun ca am fost la el in birou. Imi aduc aminte, biroul era la etajul I pe straduta aia, era o carciuma in Bucuresti - „Berlin”, pe dreapta cand intrai pe straduta aia de aici de Calea Victoriei, vizavi de Romarta Copiiilor si inainte de semaforul cu Kogălniceanu, cred ca acum e sens invers, nu stiu. Si era Berlinul pe dreapta, CCA-ul, si, pe stanga, Directia generala a vamilor. Si Dinu Vamă lua aprobari, n-avea nicio treaba, veneau din toată țara, 10.000 era cotizatia. Si-ti dadea Dinu Vamă aprobarea, si-ti faceai punct vamal. Asta... multe, multe, dar ce sa zic... cu evaziunea... Pai vorbim de evaziune? Pai asta a fost primul care a patronat evaziunea. Pai vorbim de Doraly? De Niro, de Dragonul Rosu, vaaai de noi ce-i acolo.

A.A.: Hai sa le luam pe rand, cine se afla in spatele acestor afaceri?

C.R.: În spatele acestor afaceri... pai hai sa luam Doraly, Gigi Iaciu asta, asa se numeste, multa lume nu-l cunoaste, chipurile pare familist pare, e tovarasul lui Dobrescu, acum nu mai sunt prieteni. Ca Dobrescu a vrut sa-i fure si lu' asta afacerea, a vrut sa l execute cu dosare. La DNA s-a dus omul, a dat cu subsemnatul... la DNA... de cateva ori, dar a cotizat mult ca sa scape. Dobrescu a vrut sa-i fure si lu' asta, ca sa stiti acum vreo patru ani, deci e dusmanul lui. S-a dus asta sa dea declaratii ca a vrut sa-l omoare Dobrescu.

A.A.: Nu pare singurul amenintat cu moartea, mai sunt si alte cazuri...

C.R.: Se va cutremura România! (...) Și omul s-a speriat, omul acum si-a pus la vanzare palatul de pe Primaverii de 20 de milioane, a mai scazut pretul ca nu se vanduse, e cel care si-a luat cele două apartamente la 4 milioane și jumătate de Euro la Ritz Carlton la Miami Beach pe malul Oceanului Atlantic. (...)



E patronul Doraly, da, patronul acelor angro-uri din Voluntari, cu sprijinul lui Pandele a rezolvat, a luat omul terenurile alea, Iaciu asta, inventiv rau de tot, el a fost acuzat. O sa ajungem si la retrocedarile ANRP, domne, omul asta s-a dus cu tupeu. El a pus terenul la o banca si a luat de acolo un credit. L-a luat pe firma. După aia firma n-a mai putut sa plateasca. A pus complexul gaj, zeci de mil de euro, vreo 70, am scris in carte. Gasiti suma exacta acolo, s-a inteles cu aia de la banca. N-a mai putut sa plateasca firma, au facut aia licitatie pe blat. Ca oamenii, banca trebuia sa execute „assetul”, activul pe care l-a pus gaj ăsta, ca sa vedeti ce combinație, sa vada romanii. E incredibilă! Deci oameni inventivi , jos palaria! Dar fara traficul de influenta din banca nu puteau sa-l faca, fara cineva tare de tot. Și pe mână cu ăla a scos-o la licitatie la mișto, s-a facut publicitatea aia mai mascata, sa nu vina orice fraier investitor s-o cumpere, si a scazut pretul de la 70-80 s-a dus pretul la 25%, 30 de milioane.

A.A.: Deci hai sa ne intelegem... Și-a cumpărat propriul teren?

C.R.: Daaa! Bravoo, daaa. A luat 70 de la aia, si peste doi ani si-a luat proprietatea cu 20, adica si-a pus 50 la buzunar profit, din care a cotizat si vreo 10 cu ala de la banca ala si a facut treaba, va dati seama, si a ramas omul. Si a ramas omul milionar. Își are copiii la Miami la scoala, apartament de 4, domne' si a luat 2. Am vorbit cu agentul imobiliar, am scris in carte printre primii, am dus acolo, ca anul trecut am zis, inainte sa mi se dea sentinta, venisem aici direct de la Miami dintr-o vacanta cu familia.

Am fost cu familia din America, ca stiti ca eu am acolo familia, mama e cetatean american, sora la fel. Si asta va spuneam, am fost sa vad apartamentul omului. M-am dus la agentul ala sa mi-l arate... mama, mamă, ca-n filme. Si omul, ce credeti, ca sa vedeti oamenii, ca stiti te duci la piata ca sa vedeti, omul a luat reducere pe al doilea cu 3milioane jumătate. jum

Si omul le-a luat ca era la reducere, exaaact, si-a zis, hai, sa mai iau. I-a luat si lui fi-su, ca e la scoala la Miami.

A.A.: Asta numai din afacerea Doraly?

C.R.: Pai cu asemenea afaceri cum sa nu-ti iei, Anca? Dar nu mai poti domne, nu rezisti, oamenii astia n-au nicio limita, isi bat joc de romani, de tot ce inseamna Romania. S-a dus la ANRP, domne', si a pus acolo ca sa-i despagubeasca, au facut acte false, el si cu inca unul, dar ... era pe alt dosar. Va fac dezvăluirea in premiera, de la evaziune, dar ne ducem asa putin catre ANRP.

A mai bagat ca sa recupereze terenul de sub complexul Doraly, deci el fiind proprietar, a bagat drepturile si a pus terenul ala ca ANRP-ul sa-i dea nu stiu cat 100 de mil sau nu stiu cat... I-a dat cateva zeci de milioane pană la urma.

A.A.: Pai stai ca nu inteleg, e o fractura de logica, el era proprietar...

C.R.: Daaa, au luat drepturile de teren, si drepturile alea, pai, cum ,ma, tu sa-ti cummperi terenul pe care l ai. Luati dosarul, ca e public. El a fost implicat in acel dosar cu Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, mare investitor in agricultura azi – omul lui Hrebenciuc, ca e si nașul lui Andrei Hrebenciuc acest Mihai Rotaru , va zic eu, si acum, ca am ajuns aici, o sa fac o paranteza si o sa fac un auto-denunț.

In 2012, cand Ponta a venit la guvern ca prim-ministru dupa ce a cazut guvernul Ungureanu, și dupa acea motiune de cenzură, Ponta a ajuns prim-ministru, deci nu era dupa alegerile din 2012, inainte, atunci in luna mai, Mihai Rotaru a venit la mine, il cunosteam, din oras. Eu v-am spus, multe cunostinte... că d-aia ma si chemau oamenii astia, ca ii cunosteam. Pana am ajuns in situatia in care...ati vazut. Botezul, ca Mihai Rotaru a fost la botezul fiului meu, il vedeti pe caseta. Si m-a chemat la el la biroul lui langa restaurantul chinezesc Naijing acolo pe straduta, si mai are unul pe Primaverii, omul e jucator pe Bursă, bani multi, oamenii erau cu ANRP-ul, erau cu Stelian Gheorghe, cu toti... toata gasca aia. Si ma chema la el la birou si zice: a venit Ponta, eu am un om acolo, unu dintre vicepresedintii ANRP. Ca erau vreo 3 sau 4, era Crinuța Dumitran șefă.

A.A.: Batalie mare pe pozitia asta de la ANRP...

C.R.: Ma autodenunt, atentie! A venit si mi-a zis: Fratioare, uite care-i treaba, Cristi, te rog, ajuta-ma, ca am si eu un om acolo si sa nu-l dea Ponta afara. Si de cine era vorba? De Remus Baciu – cel condamnat in vreo 2-3 dosare penale pentru șpagă la ANRP si combinatii. Da! Remus Baciu, o spun acum pentu prima data, si ma autodenunt, mi-a dat 500 milioane lei vechi, 50 de mii de roni, pe care i-am impartit cu Bănicioiu Nicolae, ca sa stie toata lumea, pentru ca Bănicioiu avea influenta mai mare la Ponta.

A.A.: Deci tu ai vorbit cu Bănicioiu in urma rugamintii lui Rotaru si Bănicioiu a vorbit cu Ponta, si s-a intamplat... Dl respectiv a ramas pe functie.

C.R.: Si a venit PSD la guvernare si a ramas Remus Baciu in functie care era omul PD-Lului. Si eu nu vorbesc. A ramas omul pe functie, nu mai stia cum sa ne multumeasca, ca am avut si eu acolo, ah, singura mea interactiune cu ANRP-ul – ca am incercat si eu va spun imediat, dar n am reusit, ca nu eram la ...

Normal ca m am imprientenit cu el, ca l am rezolvat pe om, ca omu stia ca I a zis Mihai Rotaru „uite ba, Rizea te a rezolvat cu Bănicioiu” si eu m am dus cu Dosaru si dosarua vea nr nuj care, al bunicii mele, si nu I venea randu si ce a facut Remus Baciu? Mi l a bagat mai in fata. Daa. Dar el era legal, intrunea cond legale, lucru care se poate verifica, poa sa faca maine ancheta sa vada..

A.A.: Bun, sa ne intaorcem la povestea cu Doraly.

C.R.: Bine. Nu nu nu..sa spunem si valoarea, ca nu e vorba de milioane, e vorba de 60 de mii euro, atentie. 60 de mii euro o casa. 50 si cv 60. Exista acolo documentele. Eh… asta a fost interactiunea mea pe zona asta. Si Mihai Rotaru care a ajuns la Craiovu cu sprijinul Liei Olguța Vasilescu, trimis de Hrebenciuc si de generalii vechi din sistem, de Garda Veche, Mihai Rotaru a ajuns de i-a dat Olguța acolo, I a dat tot, l a facut mare latifundiar, a luat terenuri agricole pe nimic, mii de hectare, s-a bagat cu eoliene, cu tot. si i-a luat si echipa de fotbal, i-a pus-o pe tava, Olguța Vasilescu cu cei de acolo, ca omul i-a sponsorizat campania, campaniile, sa zicem, ca a avut mai multe de când a intrat el pe teritoriul Oltului. Andrei Hrebenciuc este nășicul.

A.A.: Eu din ce stiu, Olguta n-a avut niciodata o relatie apropiata cu Hrebenciuc, dar o sa-i cerem punctul de vedere.

C.R.: Misterioase sunt caile sistemului.

A.A.: Hai sa ne intoarcem la afacerile din angro. E foarte important , ca noi am pornit sa aratam romanilor, ca peste tot in toate domeniile sunt aceleasi nume, si Doraly, si acest domn cu apartamente de milioane la Miami si unul luat la reducere, deci...

CR: Totul acolo e pe evaziune, totul e la Doraly, toata lumea stia, se vindeau facturile in coltul cand itnrai la Dragonu Rosu sau la Doraly la en-gros ti se vindeau si facturile. În spate, pai acolo se faceau acolo la Doraly toti turcii astia, care faceau evaziunea cea maimare protejat de sistem cu fructe, cea mai mare evaziune – a vorbit si Liviu Dragnea la un mom dat, ca se ajunsese prea departe. Baietii astia fac o evaziune de….

A.A.: Mafia Fructelor... Fructe si Legume, s-a vorbit de acest lucru, cine-i sustine pe acesti oameni?

C.R.: Aaah, da... Sistemul ii sustine prin sefii pusi la ANAF.

Pai cine sa-i sustina, Anca ? Sistemul! Totul e pregatit, tot. Sistemul d-aia a bagat Ponta de la SRI ca a fost ideea lui Maior si a lui Coldea atunci. Cum crezi ca au bagat? Ei trebuiau sa controleze tot, i-au bagat p-astia la inaintare, crezand ca-si servesc patria ca fac, mamă... unii dintre ei idealisti, saracii. Nu pot fi acuzati ca sunt combinatori ca golanii astia doi - Maior si Coldea sau Ciocîrlan.

A.A.: Deci ii distrugeau pe unii, ii protejau pe altii. Și atunci ce a facut Ponta?

C.R.: Exact. (Ponta) a pus lupul paznic la stana: punand SRI-ul la ANAF, ati inteles? Si lupii aia 2 3,…Ciocîrlan au colectat tot ce tre sa colecteze, dar astia nu stiau ca erau trimisi ca sperietori, si ca sa ii santajeze ei pe la spate, ca am si eu oameni acolo, oameni normali care au lucrat, prieteni d ai mei, n-o sa-i devoalez, pentru ca le fac probleme, sunt in continuare unii acolo. Si ei saracii erau trimisi, dimineata..., ca erau si monitorizati sa nu dea duma. Cu limbajul asta de strada – inteleg romanii – sa nu-i anunte p-aia. Pentru ca dimineata faceau sedinta operativa cu ei si in juma' de ora plecau pe traseu ca sa n-aiba timp sa-i anunte pe eventualii agenti economici care mai luau si ei cateceva sau poate pe unii ii cunosteau...

Că Bucurestiul ala, cat e el de mare – totusi e mic uneori, si, pac, ii trimiteau dimineata peste ei, si, in spate, Coldea, Maior Ghita, ati inteles? Libertatea unora sau libertatea financiara sau fizica sau... depinde de situatie. Ca ei stiau tot. Si aveau monitorizare – cati bani face ala, cat face ala, care-i buna afacerea s-o luam noi... Si atunci, asta e... Dobrescu si Budeanu erau folositi pentru asa ceva. Asa au intrat in afacerea unora sau altora, asta era evaziunea, pai n-aveai cum sa protejezi evaziunea decat de la cel mai inalt nivel. Si atunci aveai cale libera, si va dati seama cat incasau baietii astia de la marii evazionisti pe fructe. Am dat exemplul fructelor cu turcii. Sunt doua grupari de turci, ii stiu. I-am nominalizat in carte, unii au cazut in dizgratie ulterior, n-au mai intrat nici pe supermaketuri, pentru ca au venit la mine, sa-mi ofere orice sa-i bag. N-am putut. Pot sa spun ca am incercat dar n-am apucat sa iau nimic, ca n-am rezolvat nimic.

Pe zona Dragonul Roșu, dl Niro, pai dl Niro... tot ce intra din China, acolo e mama evaziunii, nu ca evaziune, au facut astia pe la televizor ca stiti cand nu platea cotizatia care trebuie, pac, descinderi la Dragonul Rosu. Maaama, gata la Niro, probleme... De unde!... Se rezolva in doua-trei zile totul.

Și Niro asta, eu l-am cunoscut, om fara carte, vedeti… astia ajung. Nu ajunge unul cu vreo scoaala care are, (Anca A.: Poate omul era talentat in afaceri, asta nu e rau).

Nu e rau, Anca, el a fost lansat de Șerban Mihăilescu - și azi e pe ștatul de plată la Niro Group, el este un obisnuit al vilei de la Roquebrune Cap Martin la 2km de Monte Carlo si e pe o stanca, frumos, unde valurile Mediteranei... (Anca A.: Poate e pe post de consultant in afaceri)

Da,da. Miky Șpagă cum spuneau altii... Va dati seama ca eu stateam cu ei la mese la Monaco in fiecare zi.

Gabi Oprea, nașul lu Niro, pai cine era in capu mesei? Mama, mamaa... întalnire de mafioti, ca la botez la mine, ziceai ca e din filmul Nașu. Gabi Oprea i-a botezat si baiatul lui Victor Ponta. Ehh, da... inainte primul baiat asa este. La Biserica la Buftea, imi aduc aminte. Si Niro ăsta pe relatia China a zapacit pe toata lumea, numai el a avut intrare pe vremea guvernarii lui Adrian Năstase, s-a dus in toate delegatiile, Miky Șpagă, Nastase avea o relatie apropiata cu China, si problemele tot de acolo i s-a tras.

Păi, Anca, in primul rand, la Niro trebuie sa te uiti cine sunt directorii Grupului Niro, pai daca romanii vad, erau pe vremuri in anii 90 un celebru la IGP la Udriștei la circulatie, era un celebru colonel Șoricică iti aduci aminte? (da) cei mai in varsta il stiu (a devenit avocat din cate mi aduc aminte) omu asta stii ce facea? Era cu mafia mașinilor alea care vorbeam eu cu Murad, de nu recunostea, mi le aducea mie din Italia, eram si eu o interfata sa castig si eu 1.000 de dolari la masina. Era cu masinile fii-su lua banii tot. iti spun eu ca erau masini furate, si oamenii le inmatriculau cu taloane romanesti, deci alea erau si furate, erau date furate, si avea omu o filiera si le lua taticu care lua spaga, ca sa stim, numai securisti…asta voiam sa zic, in bordul companiei Niro cam la toti smecherii astia, asta nu e o coincidenta – ca vorbim de Liviu Tudor, care I prosperau afacerile lui Sorin Ovidiu Vântu, când era Adamescu pe cai mari.

A.A.: Adica vrei sa spui ca acesti oameni si-au luat angajati, consultanti, unii care au lucrat in anumite servicii si detin informatii si relatii datorita acestor lucruri au reusit sa faca niste afaceri de mil de euro, dar e suficient? Mai exista si altceva?

C.R.: Îti dau o informatie în exclusivitate pentru români și pentru voi, ca cred ca nu stiti. Am primit-o acum două zile, cine credeti ca e unul dintre consilierii lui Liviu Tudor – miliardarul care deține cele mai multe spații comerciale din România – cel care și-a spalat banii într-o firma din Franța și și-a cumparat o vila la Menton langa Monaco de 10 milioane euro. Cel care e combinat cu Dobrescu, Ponta, Cazanciuc, cu Ghiță în tot ce inseamna CLUBUL Diplomat, cele 19 ha. Acest Liviu Tudor il are ca si consilier pe generalul in rezervă de la SRI Cornel Biriș, cel care l-a racolat pe Victor Ponta. Astazi cand vorbim, Anca, te rog sa verifici, sa dai un drept la replica lui Liviu Tudor, să ne spună daca pe ștatul lui de plata se afla fostul general in rezerva Cornel Biriș - omul care l-a racolat pe Ponta la SIE acum foarte multi ani si de care eu am vorbit in carte.