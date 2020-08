VIDEO Mircea Negulescu, la Realitatea PLUS: „Nu vreau să paradesc pe nimeni, vreau ca adevărul să iasă la lumină!”

A vrut Negulescu “să-l paradească” pe Victor Ponta?

Fostul procuror a fost întrebat și despre episodul extrem de mediatizat al înregistrării audio în care s-a exprimat virulent la adresa fostului premier, afirmând inclusiv că “îl paradește".

“Nu a fost nimic personal. (…) Pe mine mă supără nedreptatea, atât. Nu poți să apari la TV și să pari super OK și să-ți minți electoratul. Să povestească ce e cu banii ăia,” a afirmat Negulescu, referindu-se la dosarul „Tony Blair”.

Mircea Negulescu a declarat că nu și-a pierdut încrederea în Justiție.

“Eu am mare încredere în judecători și am avut parte de unii adevărați. Din 2017 e prima dată când ies public și vorbesc. (...) Eu nu vreau să paradesc pe nimeni, vreau ca adevărul să iasă la lumină și dacă tot vin alegerile, să alegem în cunoștința de cauză”, s-a confesat Negulescu în primul interviu acordat singurei televiziuni din România - Realitatea PLUS.

Prima parte a interviului fostului procuror Mircea Negulescu acordat Realitatea PLUS, și difuzată marți, 18 august, poate fi urmărită mai jos:

Reamintim că săptămâna trecută, pe 13 august, fostul procuror Mircea Negulescu a fost eliberat din arestul preventiv și a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele două luni. Reținut pe 15 iulie, Negulescu s-a aflat în arest preventiv din data de 23 iulie, el fiind acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul „Tony Blair”, care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.

În acelaşi dosar, fostul ofiţer de poliţie judiciară Mihai Iuliano Iordache este acuzat de complicitate la infracţiunile reţinute în sarcina lui Mircea Negulescu.