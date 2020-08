VIDEO Mircea Negulescu, amenințat pentru a nu vorbi despre dosarul lui Victor Ponta și Sebastian Ghiță. Dezvăluiri incendiare în interviul Realitatea PLUS

Fostul procuror DNA Ploiești a făcut aceste dezvăluiri după peste trei săptămâni petrecute în arest.

Mircea Negulescu spune că se simte intimidat și că a fost chiar amenințat în timp ce a fost în arestul central și că s-ar dori tăcerea sa în dosarul lui Victor Ponta.

„Vă dați seama, cum aș putea să fiu altfel decât intimidat?! Nu? Pentru că trebuie să fiu redus la tăcere! Asta este problema, da? Pentru că am făcut o serie de anchete și am aflat niște adevăruri, pe care oamenii nu trebuie să le cunoască”, a declarat Negulescu în prima parte a interviului difuzat, marți, 18 august, de Realitatea PLUS.

Fostul procuror a amintit și de amenințările primite în perioada în care a stat în arest.

Negulescu susține că „da, cu siguranță” amenințările primite reprezintă o intimidare la adresa lui și explică și ce scop ar urmări cei care l-au amenințat: „și o răzbunare, și o intimidare, vă dați seama”.

Acesta crede că amenințarea ar fi venit din partea celui vizat în dosare, evitând să dea un nume, lăsând să se înțeleagă că ar fi vorba de Victor Ponta: „păi, eu cred că din partea destinatarului... eu nu am de unde să știu”.

Întrebat dacă îi este teamă că după decizia de a vorbi în acest prim interviu, acordat în exclusivitate Realitatea PLUS, i se va schimba încadrarea juridică, Negulescu a spus că este „convins că lucurile se vor intampla asa, sunt foarte convins”.

El susține că Victor Ponta ar fi dorit să îl vadă arestat: „Păi cine credeti ca a avut interesul? L-ați văzut pe Victor Ponta când a ieșit in public si a cerut arestarea mea? Și a iesit pe urma in Parlament si a spus că să îmi ridice statuia acolo? Cine putea sa aibe interesul? (...) Cred că un rol deosebit de important l-a avut și Sebastian Ghiță în procedura asta a arestării mele”, a răspuns Mircea Negulescu întrebărilor celor doi jurnaliști Realitatea PLUS Iulian Leca și Bogdan Muzgoci.

Prima parte a interviului fostului procuror Mircea Negulescu acordat Realitatea PLUS, și difuzată marți, 18 august, poate fi urmărită mai jos:

Reamintim că săptămâna trecută, pe 13 august, fostul procuror Mircea Negulescu a fost eliberat din arestul preventiv și a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele două luni. Reținut pe 15 iulie, Negulescu s-a aflat în arest preventiv din data de 23 iulie, el fiind acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul „Tony Blair”, care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.

În acelaşi dosar, fostul ofiţer de poliţie judiciară Mihai Iuliano Iordache este acuzat de complicitate la infracţiunile reţinute în sarcina lui Mircea Negulescu.

Acuzațiile aduse lui Negulescu sunt de abuz in serviciu (4 infractiuni) si constituirea unui grup infracțional organizat, cercetare abuzivă (6 infracțiuni), represiune nedreaptă (4 infracțiuni), instigare la represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, fals intelectual (12 infracțiuni), inducerea în eroare a organelor judiciare.