VIDEO Fost ofițer SRI, dezvăluiri uluitoare. Ce se întâmpla la chermezele statului paralel

După ce l-a denunțat pe motiv că nu și-ar fi putut justifica averea, ofițerul SRI în rezervă Daniel Florea l-a acuzat pe Marin Constantin că ar fi colaborat cu Securitatea.

"Eu știam că Marin Constantin a făcut poliție politică întrucât până în 1989 a lucrat la serviciul special S, care înseamnă interceptarea corespondenței," a explicat Florea. Acesta mai susține că a cerut verificări la CNSAS, însă cât timp Florian Coldea a fost numărul doi în SRI nu a primit răspuns.

"CNSAS-ul a refuzat să-mi dea mie vreodată un raspuns. După ce a picat Coldea, în februarie – martie 2017 primim și noi un răspuns că s-au finalizat cercetările CNSAS asupra lui Marin Constantin și, într-adevar, l-au găsit ca fiind lucrator al Securitatii."

Ulterior, Marin Constantin a fost condamnat, în primă instanță, în procesul deschis împotriva sa de CNSAS. După ce a primit răspunsul de la CNSAS, Florea a făcut o altă plângere la DNA. Ofițerul în rezervă a ridicat semne de întrebare legate de mersul anchetei, însă Daniel Florea susține că Marin Constantin a fost protejat de Florian Coldea.

"Dupa ani de zile când Sebastian Ghita a venit si a arătat că la vilele de la Sinai se făceau chermeze cu doamna Kovesi si atunci am inteles. (...) Am ajuns la concluzia că, practic, toate aceste dedesupturi pe care nu le vedem decât ca un cancan, dar care aveau importanța lor, erau acoperite de către Main Constantin, în calitate de șef al județului," a precizat fostul ofițer, într-un interviu ]n exclusivitate pentru Realitatea Plus.

La întâlniri ca cele de la Sinaia se punea țara la cale, spune ofițerul SRI în rezervă.

"Era domnul Coldea, domnul Maior, era domnul Ghita si doamna Kovesi, care erau prieteni sistemului. (...) Nu aveau nicio treabă, nu ii vedea nimeni. Sebastian Ghița a spus asta, a fost un denunt indirect."

Un exemplu care arată cum ar fi lucrat sistemul este, potrivit lui Florea, cazul unei numiri într-o funcție cheie.

"Doamna urma sa fie numita secretar de stat.. ministru secretar de stat. Ori pentru că statul paraleel nu o dorea acolo, doamna respectivă a început să fie lucrată de SRI pe mandate de interceptare, cum era cunoscut de toata lumea, mandat de siguranță naționala, cam cu trei luni până să fie numită. Doar era vorba de tatonări, iar domnul Ponta a chemat-o să îi spună că nu o să fie numită niciodata întrucât are un dosar penal. S-a trezit că era supusă unei anchete penale."

Ulterior, persoana respectivă a fost condamnată la trei ani de închisore cu suspendare.

Într-o intervenție telefonică în direct, al Realitatea Plus, Daniel Florea a venit cu noi dezvăluiri legate de relația nefirească și viciată între anumite intituții ale statului.

"În cadru instituțional, SRI și Parchetele nu au cadru instituțional de chermeze și teambuilinguri. Ce să facă SRI, să-i învețe pe procurori cum se aplică legea? Opinia publică trebuie să înțeleagă faptul că legea este una singură, nu trebuie să vină SRI să să-i învețe pe cei din Parchet cum trebuie să aplice legea atâta timp cât singura instituție din țară care dă un sens unor conjunctur, pe care poate noi nu le înțelegem, este Curtea Constituțională."

Pe de altă parte, fostul ofițer SRI recunoaște că acest sistem al “prieteniilor” funcționa din plin.

Eu vă dau exemplul unui control al unui domn care era șeful Comisiei parlamentare de Control al activității SRI, prin 2010-2011 și a venit la unitatea din Prahova, acest control era un simulacru, ca peste tot în țară și au ajuns la o cramă renumită din județ, tot pe teambuilinguri și de aceea a ieșit foarte bine unitatea. De aceea această comisie nu gasește niciodată probleme (…) pentru că dacă cel controlat merge la teambuildinguri cu cel care-l controlează este imposibil să nu se găsească relația de prietenie,” a afirmat Daniel Florea, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.