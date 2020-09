VIDEO Dezvăluirile bombă ale lui Negulescu: Puterea lui Ghiță stă în tăcerea lui, Sunt convins că el a șeful statului paralel

Fostul procuror Mircea Negulescu vorbește despre ancheta făcută la DNA Prahova în legătură cu prejudiciul de 197 de milioane de lei produs de 132 de firme care aveau contracte cu statul

„Da, 35 milioane de euro. Dosarul 465, care acum se afla pe rolul Tribunalului Prahova, unde am trimis în judecată atât firmele fantoma pe care vi le-am povestit care aduc și alte firme fantomă, dar am trimis și alte societăți comerciale care faceau asfaltări și deszăpeziri pe teritoriul judetului, pe administratorii acestora in legatura si cu contractele atribuite de Consiliul Județean. Că, până la urmă, de la asta a inceput toata vanzoleala in județ”, a confirmat Mircea Negulescu în interviul acordat jurnaliștilor Realitatea PLUS.

Fostul procuror confirmă, de asemenea, că erau vizați și banii europeni în toate „afacerile” derulate de aceste firme.

Mircea Cosma, președinte CJ Prahova, contracte pentru fiul său - Vlad Cosma

„Da, eu la momentul respectiv eram la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti cand am intrat in posesia informațiilor referitoare la furtul banului public din CJ Prahova. Ulterior, în 2018, chiar am intrat in posesia uno. Deci nu mai eram procuror, ca sa nu mai existe niciun fel de dubiu. Am intrat în posesia unor date referitoare la faptul ca Mircea Cosma, în calitate de președinte al CJ Prahova, pe o finantare europeana - se numea „Drumul fructelor” sau in maniera asta, a dat peste 117 milioane de lei, nu mai tin bine minte, intr-o firma care apartinea fiului sau si care era coordonată printr-o persoană interpusa si care se numeste Costin Ciobanu”, a explicat Negulescu.

Este vorba de firma S.C. Sanbord Media Advertising SRL Ploiești, potrivit documentelor prezentate, în exclusivitate, de jurnaliștii Realitatea PLUS.

„Da, e semnătura lui Mircea Cosma (pentru un contract ) al fiului, da. Adica familiei pana la urma, ca nu cred ca ramaneau banii toti la Vlad Cosma. Dar nu-i normal daca tot esti presedintele CJ să-ți bagi banii si in buzunar?! Ca doar nu-i dai pe toti la populatie sa faci drumuri, să pietruiești, sa asfaltezi. Dupa cum puteti observa, din documentul respeciv, e interesant ca este tot de competența DNA, că e pe fonduri europene. Se vede si numărul de contract și data: 11.10.2012, e foarte simplu”, mai spune Mircea Negulescu.

Despre deschiderea unui dosar penal în acest caz, Negulescu declară că, „acum dupa discutia pe care am avut-o impreuna, un organ competent se poate sesiza din oficiu si sa constate daca intr-adevar banii astia au fost platiti de CJ in firma care era coordonată prin persoane interpuse de catre Vlad Cosma. E foarte simplu. Iar dl Costin Ciobanu are o istorie foarte usor de probat referitor la legaturile pe care acesta le are cu Vlad Cosma. La un moment dat, am constatat ca Ciobanu Costin incheiase o cutie de valori la o banca din Ploiesti. Tot el (C. Ciobanu - n.red.) a imputernicit-o pe doamna Elena Cosma care este sotia lui Mircea Cosma si mama lui Vlad Cosma sa poata folosi această cutie de valori. Eu va intreb pe dvs.: Daca suntem corecti, de ce să procedam in felul asta? Care este motivul pentru care nu merg sa-mi inchiriez eu o cutie de valori la o banca pe numele meu, si va pot si raspunde. Daca un procuror ar fi vrut sa solicite la banca respectiva date referitoare la faptul ca, daca dvs ati fi inchiriat la o banca o cutie de valori, banca este obligata sa va furnizeze această informație. Înseamna ca dna Elena Cosma avea un interes ocult ca nimeni sa nu stie că acea cutie de valori este folosită de fapt de domnia sa, si nu de Ciobanu Costin. E simplu”.

Despre omul de afaceri Răzvan Alexe, care ar fi negociat denunțurile făcute până la dezvăluiri privindu-l pe Sebastian Ghiță, Mircea Negulescu mai spune că „nu a fost o negociere, a fost o afirmatie, a facut o in prezenta mea, iar, dupa cum ati observat, eu nu am incercat sa-l fortez sa spuna ceva, ca nu ma interesa”.

„Pai dupa cum ati observat chiar nu a fost singur (dl Victor Ponta - n.red.). Eu am vazut din dezvaluirile la postul dvs de televiziune, ca eu nu stateam sa ma uit la tv si nu stiam ce relatie are dl Ponta cu dl Maior, ce relatii are cu dl Coldea. În schimb, mi-am adus aminte de altceva. La un moment dat stiu ca am avut o discutie telefonică pe care dl Sabin Iancu n-are cum sa o recunoasca, că n-are verticalitate (...) nu putem sa fim verticali si sa avem moralitate si sa fim corecti. La un moment dat vorbeam cu dl Iancu, urma sa fie numit un ministru, de Finante sau nu mai stiu, si spunea - e omul nostru. Asa spunea dl Sabin Iancu. Eu merg la poligraf, dânsul merge cu mine la poligraf, sa vedem care cum avem?”.

Negulescu: Nu SRI l-a pierdut pe Sebastian Ghiță din filaj, SRI l-a scos pe Sebastian Ghiță din țară

Fostul procuror DNA Ploiești descrie modul in care îi spunea aceste informații Sabin Iancu: „La un moment dat imi trimitea mesaje pe care le am, mesajele respective, spunandu-mi ca el a fost desemnat ca fiind seful operatiunii care sa-l prinda pe Sebastian Ghiță. Vă dați ca acum mă bufnețte si râsul. Asta este o poveste frumoasă pe care acuma o vad intr-o alta paradigma. Ca sa fiu corect cu toata lumea, nu SRI l-a pierdut pe Sebastian Ghiță din filaj. Bănuiesc ca SRI l-a scos pe Sebastian Ghiță din țară, că v-am spus ca nu cred ca putea sa plece inot. Cine l-a pierdut a fost Directia de Operatiuni Speciale din cadrul MAI, condusa la acea vreme de dl acesta care - dat demisia in urma scandalului cu Emi Pian. Dl chestor Vasilescu, cu care eu am discutat telefonic si am si numarul lui, nu stiu daca il mai are acum. Am in continuare numarul domniei sale”.

Cum a fugit Sebastian Ghiță din țară

Despre cum a fugit Sebastian GHiță din țară, Mircea Negulescu relatează că „l-au pierdut seara pe la orele 12 din filaj si m-a sunat dimineata la ora 8 sa-mi spuna. Vă dati seama ca, daca m-ar fi sunat imediat, aveam posibilitatea sa dispun alte masuri specfice ca dl Sebastian Ghita sa nu fuga asa, ca o randunica din tara, ca o lebada. Așa m-a sunat dupa 8 ore, iar lucrurile astea pot fi confirmate de colegii mei, pentru ca la momentul respectiv nu eram eu pe speta respectiva, dar pentru ca dl Onea era in concediu eu am semnat dispozitia de dare in urmarire, de punere sub filaj a domnului Sebastian Ghita”.

„Adica sa-l fixeze in sensul ca acesta sa nu poata sa paraseasca spațiul national fara sa stim si noi ca vrea sa plece, că poate il lasam sa plece, nu asta era o problema. (...) Dl Ghiță era filat de băietii de la DOS (Directia de Operatii Speciale), la dispozitia noastra. De ce il filam, pentru ca in ziua aia urma, la orele 24.00, sa-si pierdea imunitatea si aveam banuiala legitima ca urma sa plece din tara, mai ales in urma discutiei cu Vlad Cosma care mi-a marturisit ca Ghita s-a confesat la el si i-a spus ca dl Coldea i-a atras atentia ca mai are imunitate pana la orele 24.00”.

Despre Petre Toba, care era martor in dosarul lui Ghita despre o serie de promovari, Negulescu spune că „cine putea decat dl Sebastian Ghita si-a pus lupul paznic la oi si ca sa poate sa plece linistit sa nu-l supere nimeni, sa nu cumva sa aiba vreo problema pe drum, sa faca vreo entorsa. Stati linistit ca a plecat bine mersi, sunt convins ca a iesit prin vama. N-avea cum sa iasa altfel in conditiile in care era in consmen la frontiera, automat a iesit cu o peroana care avea abilitatea sa-i spuna persoanei respective care era in frontiera: du-te i-ati un pahar de apa ca poate ti-o fi sete”.

„Din punctul meu de vedere problema nu este... ca pana la urma oricine poate sa faca o greseala, greseala e umana. Problema este alta. Când te suna un chestor de politie dupa 8 ore si spune ca l-a pierdut din filaj pe Sebastian Ghita asta este o problema. V-am spus, eu am vazut plecarea dlui respectiv, acum cand si-a dat demisia de onoare cu intalnirile de pe la biserica cu Emi Pian eu cred ca a fost doar asa un laitmotiv. Motivul dlui respectiv era ca am sa fac publica aceasta informatie. Si nu numai eu stiu, amandoi stim asta, stiu si colegii mei de discutia asta, se poate verifica. Am vorbit pe telefonul meu personal, se poate cere lista. Puteam sa iau alte masuri, sa ma folosesc de alte, sa cer sprijin SRI, care, va dati seama, ca nu stiu cine mai scapa, unde mai scapa, puteam sa iau alte masuri, puteam sa fac ceva, puteam sa vorbesc la Politia de Frontiera, nu? (...)

Pai ce motiv putea sa-mi dea dupa ce ma anunti dupa 8 ore? Nici domnia sa nu era cu 2 clase si scoala de dans si nici eu nu aveam 2 clase si scoala de bune maniere. Și l-am intrebat si vi se pare normal sa ma anuntati dupa 8 ore ca l-ati pierdut dvs din filaj, că, Domne`, ca le-a fost frica subalternilor sa raporteze... o nebunie”, a mai spus Negulescu in interviul acordat în excusivitate Realitatea PLUS.