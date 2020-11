VIDEO-DEZVĂLUIRI bombă despre cum a ajuns DNA Prahova „unitate de elită”. Cum punea presiune Ghiță pe oamenii din sistem, cine îl proteja

Anca Alexandrescu (A.A.): Vreau să mă intorc putin la Prahova. Ce s-a intâmplat acolo? De ce s-a creat acea unitate de elita DNA Prahova? Este adevărat că acolo se făceau dosare la comandă? Găseau acei procurori disponibili sa faca tot ce trebuie?

Daniel Florea, fost ofițer SRI (D.F.): Mi se datoreaza! Asta mi se datoreaza mie! De ce? O spun fără falsa modestie, e o realitate. După ce am făcut denuntul la DNA in 23-24 iunie 2014. Până in acea perioadă, la DNA Ploiesti a fost sef, nu era dl Onea, daca nu ma inseala memoria a fost cel la care a ajuns inclusiv plangerea mea Gheorghe... Îmi scapa numele acum, dar mi-aduc aminte pana la sfârșitul emisiunii. Un domn Gheorghe care lucreaza la DNA sectia militara, pe omul asta l-am intalnit in birou la dl Marin Constantin. Mihai Gheorghe il cheama! Si ZERO activitate, DNA-ul de la Ploiesti era MORT! Prin denuntul meu de la DNA, conducerea SRI a considerat oportuna schimbarea dlui Constantin de la Prahova. Si, ca sa linisteasca apele, s-au gandit ca aduc un ofiter tanar care avea si o cultura spre zona de Justitie, dl Sabin Iancu. Dl Sabin Iancu fusese, inainte de a fi numit la Teleorman, seful justitiei din Directia asta a lui Ciocîrlan. Si m-a cunoscut intr-o istorie comuna cu Negulescu , cu dl Marin Constantin in anul 2011, cand a fost o actiune de verificare speciala la Prahova, mai putin relevant pentru dvs si telespectatori, cine e curios poate citi pe Google sau in presa. Sabin Iancu a fost adus la Prahova, și tinta lui a fost sa creeze acolo un nod de putere. Era șef.

A.A.: Putere in ce sens?

D.F.: Pai deja ce vorbeam mai devreme. Dl Coldea cu dna Kovesi cunosteau foarte bine ce putere au putut sa declanseze din tandemul Parchetul General-SRI.

A.A.: Am inteles, deci o transferare a puterii pe care o creasera cei doi la nivel local.

D.F.: Daca privim in istorie, in 2013, cred ca in luna aprilie, dna Kovesi a fost numita la DNA venita din pozitia de la Bruxelles s.a.m.d. Nu exagerez cu nimic, ca, la sfârșitul lui aprilie, dl Iacob adjunct...

A.A.: Marius Iacob.

D.F.: Da. Eu, cu ochii mei l-am vazut, n-avea ce sa caute! A venit la SRI Prahova sa vorbeasca cu Marin Constantin pentru a pregati terenul. La vremea aceea, procurorii DNA Ploiesti nu erau asa de combatanți, si nici atat de bine instruiti incat sa faca dosare...

A.A:: Dar dacă a fost ales judetul Prahova, pentru ca putea fi oricare alt judet?

D.F.: Pentru ca era aproape de Bucuresti. Și la SRI aveam nevoie de un om important. Ganditi-va de ce multi ministri, multi oameni politici importanti au fost analizati si judecati la Prahova?

A.A.: Asta urma sa va intreb.

D.F.: Pai n-are nici o legătură din punct de vedere teritorial.

A.A.: Eu l-am intrebat pe Mircea Negulescu de ce se faceau toate denuntuirle la DNA Ploiesti?

D.F.: Care denunturi? Ca dansul s-a sesizat din presa, asa a spus, ori la presa n-ajungeau decat daca dadea SRI-ul drumul la niste hartii sau ii dadeau lui direct, el se autosesiza...

A.A.: Haideti sa le luam pe rand. Deci a aparut aceasta idee sa se faca la nivelul Ploiesti aceasta putere SRI.

D.F.: Sabin era obedientul lui Coldea, si este probabil, d-aia e general tânăr la Dolj sau unde e el acum. Și omul a fost trimis cu tinta fixa, s-a apropiat de oamenii din conducerea Curtii de Apel Ploiesti, a stiut sa cultive...

A.A.: Vă referiți la dl Liviu Tudose?

D.F.: Nu, nu, nu, eu mă refeream la Parchet, nu, eu ma refeream la Curtea de Apel, judecatori, si a inceput sa lucreze cu dl Tudose de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti care era prim-procuror.

A.A.: Dl Tudose care ulterior avea sa fie nașul...

D.F.: Nu ulterior, asta era inainte, da. Eu am scris de chestia asta in 2013 in august, dl Tudose Liviu l-a cununat pe fratele lui Alexandru Iacobescu, s-a facut la Cazino Sinaia, s a facut nunta.

A.A.: Sebastian Ghita si-a pus in declarația de avere ca i-ar fi imprumtuat 90 milioane euro, si azi dl Iacobescu candideaza pe listele partidului Pro Romania al lui Victor Ponta.

D.F.: Despre familia Iacobescu nu cunosc foarte multe..

A.A:: Nici nu vreau sa discutam despre ei, nu ma intereseaza decât personajele care au avut functii publice si au veizat iata, au facut dosare pe banda la aceasta unitate de elita. Lucrurile sunt foarte clare, de ce nu recunosc? Eu am incercat sa-l intreb pe Mircea Negulescu in mai multe rânduri daca are cunostintă de dosare facute la comanda, a negat, a spus ca n-are informatii in acest sens. Care e realitatea?

D.F.: Păi a dezvaluit unul, unu era ala cu fratele Herțanu, fratele sau ce era, cumnatul dlui Ponta, in care el spunea ca n-a lucrat, pai hai sa va explic eu, ca procurorii sunt proprii sefi in dosare, nu il cheama Florea care lucreaza intr-un caz, nu-l cheama pe Alexandrescu „hai sa te uiti la mine aici un pic in lucrare, sa vezi ce idei iti vin tie, ca poate facem o lucrare extraordinara”. Păi n-ai timp, ca tu ai 1.000 de dosare, eu 1.000 de dosare... și atunci cum facem? Deci... Negulescu stia altceva, stia mai mult decat era cazul, pentru ca a facut parte, cu tot... N-avem ce sa spunem... Și eu am facut parte din Sistemul asta Paralel, dar pana m-am trezit si am iesit public, ma rog... sau am mers in zona Parchetului sa fac o plangere. Ce mi se parea mie ca acolo era o ilegalitate, exista.

Eh, Negulescu cunoaste foarte bine acest detaliu, pentru că, repet, el nu avea cum sa se autosesizeze din neant, asa, nu circula informatiile pe holurile Curtii de Apel Ploiesti unde lucra initial dl Negulescu, asta-i o vrajeala.

Primea informatii de la SRI, se autosesiza, pentru ca hartia era clasificata, o trimitea inapoi, si el se ocupa mai departe de adunat probe pentru ca exista riscul sa nu adune repede probe. Atunci incepeau „celebrele mandate” pe dosarul care poate existau pana la sesizarea procuorului sau nu, ca n-avem de unde sa stim si pe baza (...) informații decurgeau de acolo incepea dl Negulescu sa lucreze si intreaga unitate DNA Prahova.

A.A.: Dl Negulescu a povestit despre faptul ca dl Coldea l-a sunat pe șeful SRI sa-l intrebe de ce a fost chemat Ghita la DNA.

D.F.: Și mie mi s-a spus ca de ce lucram pe Ghita, desi eu nu lucram pe Ghita, dar gasisem ca era in relatii foarte bune cu familia Tudose.

A.A.: Vă referiți la familia lui Liviu Tudose:

D.F.: Da, pai eu cred ca asta a fost la baza problemei mele... Momentul in care eu am descoperit ca dl Ghita avea o problema in Justitie...

A.A.: Dar dl Tudose a povestit pe urma ca nunta la care a fost nas, dl Ponta l-a chemat la Bucuresti sa-l promoveze.

D.F.: Știu, dl Tudose in realitate a spus ca tot ce a scris Florea, in denuntul din 2014 era. Adica. Eu am spus ca informatiile dintr-un dosar care-l vizau pe Mircea Cosma erau rasuflate inspre o zona. Și am indicat ca sursa de scurgere pe Marin Constantin, Constantin lucra cu Liviu Tudose, Liviu Tudose a venit si a spus cu subiect si predicat: da, n-am rezistat presiunii cand venea Ghiță la mine. Așa a vorbit dl Tudose.

Cercetarea care s-a facut pe mine, pe Marin Constantin si alti ofiteri de la Prahova, nu l-au scos deloc vinovat pe Marin Constantin, ci doar pe Florea si pe ceilalti, au spus ca suspiciunile exista chiar daca nu se confirma, dar dl Tudose a venit cu subiect și predicat că el era un participant dintre oamenii pusi in functii cheie ale statului român, ca era seful Parchetului Curții de Apel Ploiesti care dorea probabil o promovare la Oficiul de Combatere si Spalare Bani sau in alta parte, mergand sau valorificand o oportunitate creata de un om politic, tot ceva de genul cum am spus – esaloanele II si III cu anumite surse.

A.A.: Vă referiti la Victor Ponta aici?

D.F.: Pai, clar, dl Victor Ponta nu-l numea asa pe procurorul Tudose, de care n-auzise in viata lui cat de procuror fusese el.

A.A.: Poate l-a impresionat la nunta, ca au vorbit despre copii, așa a povestit dl Tudose.

D.F.: Da, nu știu ce au discutat acolo.