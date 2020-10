VIDEO Cum se lauda Ponta că s-a văzut cu Barack Obama. Cum îi dicta lui Ghiță ce să transmită despre amnistierea corupților

Câteva minute de discuții prietenești și două, trei poze iar ascensiunea politică este asigurată. Așa gândea Victor Ponta care voia să profite de orice ocazie pentru a-și consolida imaginea politică.



În momentul în care s-a întâlnit cu Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite, Ponta a apelat la prietenul său, Sebastian Ghiță, să publice imaginile și la consilierul său de imagine să intermedieze totul.



“M-a dus Blair la Obama, am stat la taclale 15 min, am și poze! E cazul să facem ceva cu asta?”, a scris Victor Ponta.



Răspunsul, evident, nu a întârziat să apară: Sebastian ghiță s-a asigurat că pozele apar “pe surse” în presa din România.



,,Sigur. Dam pe surse la presa...“, a scris unul dintre consileri.



În plin scandal legat de amnistie, Victor Ponta voia să se poziționeze clar privind infracțiunile de corupție. Fostul premier voia ca presa din România să relateze cu exactitate poziția sa, mai ales că se pregătea de campania electorală pentru prezidențiale din 2014.

"Am verificat acum! Absolut sigur amnistia nu se aplică faptelor de corupție prevăzute de art. 254-257 Cod Penal, luare, dare de mită, trafic de influență și primire de foloase necuvenite. Deci e ok!," i-a scris Ponta lui Ghiță și celorlați din grupul de încredere.



Milionarul i-a răspuns imediat. "Eu am dat deja Breaking News că Ponta e în conflict cu parlamentarii USL și că personal a cerut ca tot ce privește corupția să nu beneficieze de amnistie.“, a scris Ghiță.



Ponta a reacționat, nemulțumit. "Eu cred că iar ai greșit, Sebi! Nu vreau să comentez nimic! DE unde ai tu declarația mea, din Johannesburg??? E o prostie.“



Sebastian Ghiță a început apoi să se justifice. "N-am dat nicio declarație a ta. Am spus doar că surse din parlament și din comisie spun că tu ai cerut să rămână corupția. Nici în articol nu a băgat dan vreo declarație. Ăștia au umplut net-ul și tv-urile cu asta și m-am gândit să construim o protecție. Avem loc să modelâm mesajul cum vrei tu. Așteptăm instrucțiuni."

Ponta a venit cu noi clarificări. "E corect sa spunem ca am cerut clar ca legea sa nu priveasca faptele comise cu violenta, si cele 4 infractiuni de coruptie - Luare, dare de mita, trafic de influenta si primire de foloase necuvenite! Si forma finala e asa, fara astea! Deci eu asta o sa spun mereu si asa tb sa ne apărăm!," îi explica Ponta lui Ghiță.

Răspuns n-a întârziat. "Asta am si facut. Mesajul s-a răspândit. Victor Ponta vrea corupții la pușcărie. EVZ, Adevărul, RTV, etc. S-au oprit atacurile la Victor Ponta. Stăm atenți."

Victor Ponta a declarat, la ceva timp după, că și colegul său de alianță, Crin Antonescu, i-a cerut ca amnistia să fie adoptată.