VIDEO Cristian Rizea, la Realitatea PLUS: Cum a fost executat Crin Antonescu cu ajutorul sistemului. Complotul Ghiță-Ponta-Dobrescu 

Anca Alexandrescu (A.A.): „Vreau sa continuam discutia de unde am ramas (marți - n.red.) cu inregistrarea la momentul cand ne povesteai despre Dragoș Dobrescu, care a negociat cu Victor Ponta in legătură cu Crin Antonescu, si vorbeam noi atunci despre disparitia brusca a lui Crin Antonescu din viata politica. Ce s-a intamplat atunci de fapt, pentru ca tu mi-ai povestit mie ca stii niste lucruri, care este motivul pentru care Crin Antonescu a disparut brusc din viata politica?

Cristian Rizea (C.R.): Crin Antonescu, un om politic cu calitati pe care i le-au vazut toti romanii ca lider politic, s-a lasat folosit de Dragoș Dobrescu, a facut compromisuri cu acest individ. E greu sa ajungi in varf si sa nu te bucuri de niste avantaje pe care ti le ofera puterea. Crin Antonescu a acceptat sa primeasca un apartament în Herastrau unde locuiește și astăzi, apartament primit șpaga de la Dragos Dobrescu. Au fost cateva scandaluri legate de acest aspect, Alina Măgureanu a facut niste declaratii chiar la DNA, dar s-a pus batista pe tambal asa cum Dragos Dobrescu este un protejat al sistemului de fiecare data, fie ca vorbim de numeroase spalari de bani, devalizari de la bugetul statului.

A.A.: Ai motive intemeiate sa crezi ca asta este motivul, ai dovezi in acest sens, pentru ca au fost discutii in spatiul public pe această tema. Crin Antonescu a dezmintit acest lucru.

Bogdan Muzgoci (B.M.): Nu vorbim în acest moment de pure speculatii, au fost perchezitii la un moment dat efectuate de procurori anticoruptie la sediul firmei lui Dragos Dobrescu si stiu ca s-a discutat in spatiul public despre acest lucru, despre suspiciunea ca Dragos Dobrescu sa fi platit in acel moment cea mai mare parte din suma necesara pentru achizitionarea acestui apartament de lux pe care sotii Antonescu il detin. Pana la urma care este adevarul de acolo?

C.R.: Vă mai dau o dovada: acel bloc a fost construit de Marian Măgureanu, fiul fostului sef al SRI Virgil Măgureanu, sotul pe atunci al Alinei Măgureanu.

A.A. : Aceleasi nume si aceleasi nume in absolut toate combinatiile in toate afacerile in toate spagile in toate constructiile. De ce aceasta increngatura, asta sa fie motivul pentru care acum esti „persona nongrata” pentru aceste persoane care in trecut au stat la masa cu tine?

C.R.: Asta voiam sa spun si sa aduc romanilor dovezile, da, acel imobil a fost construit de Marian Magureanu, care si astazi cand noi vorbim, Anca, in fata romanilor, este asociat cu Dragos Dobrescu fie in Romprest, si o să vă aduc dovada documentelor absolut pentru tot. Da, sunt „persona nongrata”, sunt pentru ei, care toti au venit la mine, toti ne vedeam in strainatate, pentru toti, i-am invatat sa deschida usile prin strainatate, poate ca i-am consiliat si cum sa se imbrace la un anumit moment.

A.A.: Deci ai fost mai mult de un prieten pentru acesti oameni, ai fost un fel de consultant, adica i-ai invatat sa se orienteze in aceasta lume politica. De asta iti cautau prietenia.

C.R.: Exact, si faceam conexiunile intre ei da, mi le-am asumat si am spus public si le spun in toate episoadele pe care noi le avem in aceste dezvăluiri, și, da, așa este.

A.A.: Povestea asta cu denunturile la un moment dat era o intreaga afacere, discutam si ieri despre lucrul asta, erau niste avocati care cu asta se ocupau, asa functioneaza o justitie, asa se intampla pe baza de denunturi fara probe? Oare asta sa fie motivul si pentru care asistam in zilele noastre la o serie de achitari pe banda.

C.R.: Da, Anca. Crin Antonescu a fost scos efectiv din politica la propriu de Dragos Dobrescu si de denunturile facute de Dragos Dobrescu la adresa lui Crin. Dragos Dobrescu l-a vandut pe Crin Antonescu sistemului, filmarea , inregistrarea prin care i-a dat un milion de euro lui Crin.

A.A.: La el in casa in vila din Primaverii (exista aceasta inregistrare? Esti convins? Ai probe?)

C.R.: Da,da, exact , exista aceasta inregistrare, asa cum ti-am spus si in episodul anterior, eu de multe ori mergeam la Dobrescu acasa, cand eu mergeam, Crin iesea. Crin era un umil, parea un umil angajat al lui Dragos Dobrescu, asta era raportul de fond.

A.A.: Asa cum Victor Ponta era fata de Sebastian Ghita, nu?

C.R.: Exact, exact.

A.A. Este perfect... Deci iata oamenii politici pe care romanii i-au votat cu atata speranta ca le vor rezolva problemele si vor face dreptate erau de fapt subjugati acestor personaje care practic le ordonau ce sa faca si cum sa actioneze.

CR: Pentru ca cei doi oameni politici, si Crin Antonescu, si Victor Ponta, erau la mana lor din punct de vedere financiar. Ponta-Ghita, iar Crin Antonescu-Dragoș Dobrescu au avut incredere in ei, vad ca la Ponta-Ghita inca mai rezista aceasta relatie, in partea asta, Dragos Dobrescu...

CR: Dar toata lumea stie, in tot Bucurestiul se stiu aceste aspecte, eu stiu ca a fost o intamplare cu Ambasada Kuweitului, practic isi are birourile chiar langa cladirea lui Dragos Dobrescu in Primaverii, eu i-am avut chiriasi in acea vila pe care am cumparat-o, am avut-o, am vandut-o... in sfarsit.

Sunt in documente, sunt pe net tot. Si de unde stiu? Pentru ca am avut o relatie foarte buna cu ambasadorul Kuweit in România. Și el mi-a spus: ei au fost in discutii sa ia un teren. Au gasit terenul asta in Primaverii cu greu construit acea resedinta, eee... au ajuns si la Dragoș Dobrescu si au evitat sa mearga la biroul lui, pentru ca toata lumea stie ca te inregistreaza si video si audio. D. Dobrescu asta face , dar nu de acum, de foarte mult timp. Crin, din pacate, a picat in aceasta capcana, a avut incredere totala in el. Rareș Mănescu a fost cureaua de transmisie intre ei, i-a imprietenit, iar apoi aceasta relatie a fost extraordinar de bine cimentata, inclusiv in deplasari in strainatate.

Aduceti-va aminte, ia vedeti deplasarile platite la Barcelona, stiti, Crin Antonescu este un impatimit, un microbist, un suporter foarte atasat de FC Barcelona, ii place sa mearga sa vada meciurile live. Ia vedeti cine-i platea toate acele deplasari – cazari de lux, stiu, o sa-mi spuneti că Adina Vălean – europarlamentar... bani, da,da... știu.

A.A.: Sa stii ca aceeasi situatie este si la Victor Ponta cu Sebi Ghita la meciurile de baschet unde se duceau impreuna chiar cand era prim-ministru.

CR: Da, bun, eu va povestesc de cateva deplasari facute si eu stiam de Ghita , nici nu stiam de faptul ca el era aoclo in acele deplasari. Il gaseam ca venea sa plateasca facturile, pentru ca asta e… Victor Ponta si Daciana Sârbu preferau 5 stele lux si v-am dat de exemplu acel hotel din centrul Romei unde obisnuiesc sa se cazeze de fiecare data. Iar in rest, Dubai, la Atlantis cu copiii, acolo unde s-a facut guvernul USL. Pe malul piscinei, George Maior, Victor Ponta, Sebastian Ghiță, Ilie Sârbu si Gabriel Oprea au pus la cale primul guvern USL. Daaa, acolo , pe malul piscinei la sezlonguri intr-o atmosfera relaxanta de mii de euro.

A.A.: Eu as vrea sa te contrazic un pic sa-ti spun ca de fapt, guvernul a venit in mare parte – si a povestit Crin Antonescu acest lucru – pe lista, impus de la Victor Ponta de la oameni din serviciile secrete, mai precis de la Maior si Coldea. Exista declaratii publice in acest sens

C.R. - Exact!

A.A.: Au afirmat lucrul asta public, si Crin Antonescu, si Liviu Dragnea.

CR: Pai da, da, ei vorbeau de acea intalnire de la Cornu, Anca, atentie, nu de cea din Dubai care a fost premergatoare celei de la Cornu. Ei deja isi faceau calculele, baietii... Nu e... Aveau totul stabilit. Eu v-am zis cum lucrau George Maior si Florian Coldea. Dinainte se stia „in 3 luni il arestam p-ala”, „ala se duce acolo, ala acolo” , adica ei aveau deja proiectia facuta, numai noi, fraierii, asteptam sa mergem la vot... numai noi nu stiam ce iese, ei aveau cartile facute, de aceea va spun. Asta e sistemul care inca conduce acum, cand noi vorbim, România!

Și pe care sper, impreuna cu tine si cu Realitatea Plus si cu romanii de buna credinta care ne privesc, sa incercam sa terminam cu acest sistem.

B.M: Din ce ne spuneti azi, si pana acum, in mintea mea se contureaza doua tabere: sa inteleg ca in momentul in care aceasta alianta – USL la vremea respectiva foarte apreciata de romani – dovada si voturile pentru ca erau politicieni importanti in ambele tabere. Ce s-a intamplat ulterior nu discut, insa... sa fie asta un moment in care doua grupari, oculte, G. Maior, D. Dobrescu, de o parte, si de cealalta parte dl Sebi Ghita si altii…, dl Hrebeneciuc s.a.m.d., sa se fi asezat cel putin simbolic la aceeasi masa si ala sa fie momentul de uniune intre ei?

CR: Exact, ai punctat foarte bine aici, asta insemna de fapt in esenta USL-ul: doua gasti de mafioti. Una a lui Sebastian Ghita prin Ponta si una a lui Dragoș Dobrescu avand ca mascota, ca asta e, Crin Antonescu. Ponta si cu Crin au fost mascotele USL-ului, folosite de smecherii astia doi din spate, care ei au controlat tot ce inseamna bugetul României, investitii, contracte, absolut tot, iar Dobrescu, dupa ce l-a vandut sistemului, dar l-a vandut si el pentru imunitate, atenție, si nu pot sa nu apreciez faptul ca Justitia nu doarme, acum trei zile a redeschis – in urma dezvaluirilor facute de noi aici la Realitatea PLUS – a redeshis dosarele lui Ghita...

Ghita fiind principalul asasin economic al României, si salut, e de salutat ca Justitia se uita la noi si verifica documentele

A.A.: Nu este...el n-a fost singur in povestea asta – nu se face primavara cu o floare – sa fim seriosi, noi tocmai ce am descris aici, nenumaratele ore, e o retea intreaga care i-a ajutat pe oamenii astia sa obtina contracte de sute de milioane de euro.

CR: Spuneati de cele doua gasti mafiote, da, Dobrescu l-a vandut pe Crin. Uitati-va la Crin, n-a mai iesit sa spuna public nimic, el care trebuia sa fie președintele romanilor in 2014, despre ce vorbim, era o intelegere facuta. Numai ca in momentul ala Ponta-Ghita-Dobrescu au batut palma in spatele lui Crin si l-au executat – cu ajutorul Sistemului bineinteles – stiti cum e, „ti-arata pisica” – i-au aratat inregistrarea, i-au aratat ce a facut, de la D.Dobrescu ce a luat, cati bani a dat Dobrescu si, frumos, Crin si-a luat valiza si s-a dus la Bruxelles langa...

A.A:: Si totusi sotia domniei sale a ajuns comisar european din partea Romaniei...

C.R:: Anca, i s-a dat si lui o sinecura sa aiba din ce trai,

A.A.: Asa functioneaza lucrurile, Cristian Rizea?

C.R.: Crin n-a facut afaceri in viata lui, pai asa functioneaza. Zice „bai, suntem draguti cu tine, ia-ti valiza, esti istorie, dar uite, ca ai fost baiat bun si ascultator si n-ai comentat…, ca daca eu faceam la fel...

A.A.: Păi acesti oameni sunt atat de puternici incat ajung pana la Bruxelles sa controleze lucrurile?

C.R.: Exact, pai uitati-va unde-i Kovesi acum, Coldea uitati-va ce drumuri face la Bruxelles, cu cine se vede, pentru că o sa vi le devoalez si pe astea... Că exista oameni de buna-credinta si acolo care-mi dau informatii cand au vazut ca am pornit acest tavalug, daa!

A.A.: Cand a povestit Adrian Severin public faptul ca el a fost „lucrat” sa nu ia un post important acolo, cand s-au intors impotriva lui si Victor Ponta si altii de aici de la Bucuresti practic in defavoarea României, era adevarat, deci iata, lucrurile se leaga cumva.

CR: Pai ce vreti mai mult, si o sa dam romanilor dovada, dar ca sa inchid cu D. Dobrescu, apropo de Bruxelles si ca suntem slugile Bruxelles-ului, inclusiv pe zona Sistemului ocult si Statului Paralel. Dobrescu l-a vandut, a acceptat cu Ponta, bineinteles, a primit de la Sistem imunitatea de care se bucura si azi cand noi vorbim si sper eu sa nu se mai bucure in urmatoarea perioada, sper ca totusi Justitia si DNA-ul sa-si faca treaba, sa nu mai doarma, si sper, pentru români, nu pentru mine, pentru romani vreau, sa le dovedeasca asta.

Bun, revenim la Bruxelles. Si apropo ce spuneati voi, ca vin de acolo comenzile si foarte bine ai punctat treaba cu Adrian Severin – daaa, asa este, il cunosc foarte bine, mi-a fost coleg, am discutat multe, o sa va dau o poza cu el cu o salupa in Delta Dunarii, il cunosc, il respect si-l apreciez – si stiu momentul in care Victor Ponta l-a executat in birou. Eram acolo cand s-a luat decizia ca Severin sa fie exclus, i s-a inscenat acel scandal la nivelul UE, stiti bine, cu ziaristii aia trimisi momeala sa spuna ca-i corupt, a fost bine gandit, tot de catre V. Ponta – Maior – Coldea...

A.A.: Vreau să subliniez un lucru important, Cristian Rizea... El era liderul parlamentarilor din PSD (toate astea se intampla in defavoarea Romaniei si a romanilor, practic ingenuncheaza romanii si România, aceste decizii pe care le iau niste baieti in interesul lor, nu in interesul tarii”.