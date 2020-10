VIDEO Cine este Alex Iacobescu, omul de încredere al lui Sebastain Ghiță, cel căruia i-a "împrumutat" 100 de milioane de dolari

Alexandru Iacobescu, zis ,,omul cu banii", s-a ocupat, rând pe rând, de mai multe companii ale fugarului Sebastian Ghiță. A fost administrator la Asesoft Internațional Ploiești, înființată de Sebastian Ghiță în 2001. A fost membru fondator al asociaţiei Basket Club Asesoft, reprezentant al A&S World Travel, dar și managerul România TV. În plus, este omul care a avut parte de cele mai multe îmrprumuturi de la Sebastian Ghiță: 90 de milioane de euro și 13 milioane de dolari, în două tranșe. Asta arată declarația de avere a fostului deputat PSD.



Însă afacerile în care s-a implicat Alexandru Iacobescu i-au adus și probleme. În 2014 a fost audiat într-un dosar în care procurorii au investigat o serie de presupuse infracțiuni economice, printre care spălare de bani și evaziune fiscală. Dosarul DNA se bazează pe o plângere penală făcută în august 2011 de ANAF, în urma unui control încrucișat la mai multe firme fondate și controlate de Sebastian Ghiță. În acest caz este inculpat fratele fostului deputat PSD, Alexandru. Suspect în dosar este chiar Alexandru Iacobescu, potrivit unor surse judiciare.



Portalul de investigații RiseProject a publicat la vremea aceea mai multe anchete în care Alexandru Iacobescu era indicat ca principal responsabil, dat fiind că în 2011 era administrator neexecutiv si membru al Consiliului de Administrație al Asesoft International SA. Potrivit Rise Project raportul final al controlul încrucișat din perioada 2010-2011, făcut de ANAF la firmele lui Ghiță, arata care era strategia companiilor Glar Construct, Asesoft International, 2K Telecom, Teamnet International. Ar fi emis facturi în avans în baza cărora cereau deducerea TVA, deși sumele nu erau plătite. Apoi facturile erau stornate, iar din întreaga tranzacție rămânea doar taxa pe valoare adăugată decontată de stat. Și asta s-ar fi întâmplat frecvent, așa că inspectori au stabilit un prejudiciu de 69 de milioane de lei. ANAF a sesizat nu doar DNA, ci și Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu recomandarea de a fi investigate posibilele înțelegeri dintre reprezentanții firmelor lui Ghiță.



Numele lui Alexandru Iacobescu apare și pe lista celor care au finanțat Partidul România Unită, înainte de alegerile parlamentare din 2016. De altfel, printre candidații de atunci era chiar Sebastian Ghiță. Formațiunea s-a împrumutat în urmă cu patru ani cu aproape două milioane de lei în total. Astfel: 200 de mii de lei de la Alexandru Iacobescu; 210 mii de lei de la Minel Popescu şi câte 500 de mii de lei de la firmele Accessnet International SRL, Biz Smart Technology SRL şi Windnet Smart Telecom SRL. Datele au fost publicate în Monitorul Oficial.



Un alt eveniment controversat care îl are ca protagonist pe Alexandru Iacobescu s-a petrecut în 2013. Atunci el a fost singurul om de afaceri care l-a însotit pe premierul Victor Ponta în vizitele în Azerbaijan, Kazahstan, Uzbekistan și China. Mulți s-au întrebat în ce calitate se afla Alexandru Iacobescu în delegația șefului executivului.



Prietenia dintre Alexandru Iacobescu și Victor Ponta se vede și acum. Omul de afaceri candidează la parlamentare pe listele Pro România, formațiunea fostului premier. Pe lista de Prahova este și fostul prefect din cea mai recentă guvernare a PSD, Mădălina Lupea. În centrul Ploieștiului a fost amplasat un panou publicitar cu cei doi și liderul partidului, Victor Ponta. Sloganul? „Forţa ta în Parlament! - alegeri parlamentare 2020”.