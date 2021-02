În vara anului 2014, Federal Media Partner a încheiat contracte de consultanță cu firma ESBR CONSULTING LTD din Israel, dar și cu două societăți americane: 270 STRATEGIES și Podesta Grup Inc. Ambele companii au fost implicate în 2008 și în 2012 în campania electorală pentru prezidențialele din Statele Unite. Cele două contracte încheiate au fost în valoare de 532.000 de dolari și, respectiv, 300.000 de dolari. Cum firma Federal Media Partner nu avea banii necesari, a ajuns să fie împrumutată de Asesoft Technologies SRL, controlată de Sebastian Ghiță, de aici fiind plătiți până la urmă consultanții americani.



Potrivit Hotnews, serviciul de lobby pentru campania prezidențială din 2014 nu apare în rapoartele oficiale ale candidatului Ponta pentru că nu partidul i-a angajat pe americani, ci firma Federal Media Partner, așa cum reiese din raportul obținut de jurnaliștii Realitatea PLUS. Legea finanțării partidelor, în vigoare în 2014, obliga la declararea inclusiv a serviciilor prestate partidului cu titlu gratuit. În plus, în articolul 5 al legii scrie că „Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispozițiilor alineatului 8."



În rețeaua de firme cu care Federal Media Partner a avut contracte regăsim și compania APCO WORLDWIDE LTD, din Londra. În raportul ANAF scrie că Federal Media Partner a utilizat creditul societății pentru achiziția unor servicii sau mărfuri care nu s-au regăsit în totalitate în facturile de vânzare emise către clienți. În presa internațională se spune însă că APCO WORLDWIDE din Londra ar avea legătură cu Tony Blair. În trecut, Ponta i-ar fi oferit un loc in parlamentul României lui Sebastian Ghiță, în schimbul a 220.000 de euro, potrivit procurorilor. Din acesți bani ar fi fost plătit fostul premier britanic Tony Blair ca să facă o vizită la București și să-i susțină imaginea lui Ponta.



În fiecare zi, Realitatea PLUS va prezenta sumele de bani din marea evaziune executată de Sebastian Ghiță și cine au fost complicii care au stat la masa ilegalităților și care s-au îmbogățit pe spatele românilor.