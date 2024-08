Lenuța Florentina Livadaru a văzut moartea cu ochii în mai 2021, când, aflându-se pasager într-o mașină, șoferul a făcut accident și ea a fost cel mai grav rănită. A stat în comă la Iași mult timp și medicii au spus că sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Tinerețea ei, având doar 30 de ani, sau poate un miracol, a făcut ca aceasta să se trezească.

Cu greu s-a recuperat atât cât să trăiască, încadrată fiind, în final, la handicap gradul I. Tatăl ei, Vasile Livadaru, 64 de ani, povestește că imediat după accident, la poarta sa din comuna Gherghești, s-a preznetat un avocat care i-a spus că vrea să le apere interesele în instanță și că le va obține despăgubiri importante. „Eu, bătrân, speriat și disperat că fata pățise accidentul, am spus că sunt de acord. Și am semnat ceva. Nu m-am uitat exact ce. Apoi, când fata a venit acasă, în situația ei foarte gravă, căci numai Dumnezeu știe cum de și-a revenit, avocatul respectiv iar a venit la noi și a încheiat și cu ea niște documente, că a spus că așa se face, ca să poată lupta în instanță să obțină despăgubirile de pe urma accidentului. Asta se întâmpla cam în mai 2022”, povestește Vasile Livădaru, frământând în mână plicul în care tocmai ce a primit executarea silită pentru suma de 23.679,70 lei.

Victima accidentului rutier grav, executată silit de cei care s-au oferit să o reprezinte în instanță!

Întrebat cum de s-a ajuns la această executare silită, Vasile Livadaru spune că nici el nu își poate explica. Concret, omul spune că a văzut că timpul trece și că nimic nu se întâmplă. Ba, a avut și dificultăți la comisia pentru acordarea gradului de handicap fetei, căci multe documente medicale i-ar fi lipsit, moment în care s-a decis să își caute un avocat de aici, mai de aproape, de la Bârlad, ca măcar să aibă cu cine se sfătui. Oricum, dosarul cu accidentul „zace” și acum la Parchetul din Bârlad și nu se întâmplă nimic de 3 ani de zile, mai spune omul. S-a pomenit însă cu această executare silită de la Casa de Avocatură cu care semnase inițial, care îi pretinde o sumă imensă, după cum urmează: 19.173,30 lei reprezentând TVA inclus, onorariu avocat, actualizat cu rata inflației; și 4.506,40 lei reprezentând cheltuieli efectuate în dosarul penal nr. 1982/P/2021. Un executor judecătoresc, care și acela mai pretinde vreo 3000 de lei, a trimis deja somație familiei Livadaru să achite totul… într-o zi.

„Dacă avocații aceștia nimic nu au făcut, că dosarul nu a ajuns la judecată, pentru ce au pretins atîția bani?”

„Vai de capul nostru. Noi nu știm pentru ce trebuie să dăm acești bani acestor avocați, dacă dosarul este la Parchet, nu s-a petrecut nimic cu el, nu au făcut nimic pentru el. Nu i-am solicitat noi, ei au venit aici, la poartă, și ne-au rugat să semnăm. Nici nu ne-am mai văzut la ochi de atunci, de când am semnat cu ei. Fata e foarte bolnavă, eu o îngrijesc, o țin cu pamperși, mă chinui mult cu ea. Îi trebuie medicamente. Acum o să îi ia o parte din pensia ei, nu? Îi pune poprire. Și pentru ce? Dacă avocații aceștia nimic nu au făcut, că dosarul nu a ajuns la judecată, pentru ce au pretins atîția bani? Au spus că vor lua din despăgubirile cîștigate 20% plus TVA. Noi am fost de acord, că nu ne pricepem și nu știm ce înseamnă asta. Dar uite ce a însemnat să semnăm fără să știm ce. Ne execută silit. Am vorbit cu un avocat de pe la noi, ca să conteste executarea, dar nu știu ce va fi”, spune, cu amărăciune, Vasile Livădaru, tatăl Lenuței.

Oamenii simpli, care nu citesc ce semnează, pot fi foarte ușor păcăliți de… vânătorii de accidente

COMPLICAȚII… Pare greu de crezut, dar accidentele rutiere au început să devină o afacere foarte profitabilă pentru o anumită categorie de avocați isteți. Aceștia nu mai așteaptă ca victimele sau aparținătorii să îi caute pentru a le solicita serviciile, ci, cum aud de un astfel de necaz, apar ca din pământ în poarta familiilor lovite de tragedie. Cu promisiunea obținerii unor despăgubiri impresionante și cu vorbele meșteșugite, nici nu e de mirare că oamenii simpli sunt convinși repede să semneze diverse documente, pe care, cei mai mulți dintre ei nici nu le citesc în întregime. Adevărul este că între aceștia sunt și profesioniști redutabili, care chiar își fac datoria și se luptă în instanță pentru drepturile cuvenite clienților lor, și, evident, implicit pentru comisionul stabilit din capul locului. Sunt multe cazuri, câteva inclusiv la Judecătoria Huși, de pildă, unde victimele accidentelor rutiere au obținut în ultima perioadă despăgubiri de multe mii de euro, doar pentru că a fost acolo o echipă de avocați bine pregătiți, care au știut să le reprezinte interesele. Problema însă se pune când omul de rând, victimă a unui accident rutier, semnează în poarta casei un astfel de contract de reprezentare și habar nu are cu cine și nici cu ce condiții. „Aici intervine cea mai mare problemă! Că acești avocați sau ce sunt ei, care te caută după accident și te roagă să faci contract de reprezentare în instanță cu ei, pot fi de mare folos. Unii sunt băieți foarte bine pregătiți, cu experiență, care știu să pledeze, să facă cereri, sunt foarte activi și interesați să obțină cât mai multe despăgubiri, ca, la rândul lor, să își ia comisionul cât mai mare. Nimic de spus. Chiar eu știu două cazuri de avocați specializați pe accidente rutiere, care, tot așa, au venit în poartă și și-au oferit serviciile, dar au fost foarte serioși. Ce te faci însă când semnezi și, după ani de zile, nu primești mai nimic de la cei cu care ai semnat, pentru că sunt invocate tot felul de comisioane, care mai de care mai ciudate? Omul de rând nu știe să facă diferența, de asta trebuie să fie atent, cu cine și ce semnează”, spune una dintre victimele unui eveniment rutier, care, recent, spre norocul ei, a primit despăgubiri de aproape 15.000 euro.

SURSA