Reacțiile liderilor din SUA și UE au apărut imediat ce s-a anunțat sentința în cazul principalului opozant al lui Vladimir Putin. Marți, acesta a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost acuzat de încălcarea eliberării condiționate.

Din partea SUA a reacționat șeful diplomației, Antony Blinken, care a cerut ”eliberarea imediată și necondiționată”.

”În timp ce lucrăm cu Rusia pentru apărarea intereselor Statelor Unite, ne vom coordona îndeaproape cu aliații și partenerii noștri pentru a cere Rusiei să dea socoteală pentru nerespectarea drepturilor cetățenilor săi”, se arată în comunicat.

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a transmis că arestarea lui Navalnîi ”contravine angajamentelor internaționale ale Rusiei privind statul de drept și libertățile fundamentale” și a cerut, de asemenea, eliberarea imediată a militantului rus.

