„Aşa cum am promis, am depus la începutul acestei noi legislaturi iniţiativa legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenta persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în sensul prevenirii ”turismului electoral” şi distorsionării rezultatului alegerilor. Concret, nu mai pot vota pe listele electorale permanente persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală de mai puţin de un an de zile înaintea datei scrutinului”, a anunțat deputatul PNL Gigel Ştirbu.

Acesta spune că a depus acest proiect de lege „pentru că sunt cetăţeni care îşi fac viză de flotant cu 3, 4, 5 zile înainte, o săptămână sau cu o lună înainte de ziua alegerilor, apoi, îşi exercită dreptul constituţional de a vota acolo, iar patru ani de zile nu mai calcă prin acea localitate. Este inadmisibil ca prin votul astfel viciat din localităţile respective, de către cetăţenii care nu locuiesc în comunităţile respective, să fie compromise programele de dezvoltare ale localităţilor”.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completraea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor de identitate ale cetăţenilor români, depusă, marți, la Biroul Camerei Deputaților, și a fost semnată de 43 de parlamentari liberali, printre care și un deputat UDMR.