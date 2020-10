Trădarea lui Ponta, planul împotriva lui Crin Antonescu

La finalul colaborării dintre cele două partide reprezentate de Victor Ponta și Crin Antonescu, fostul premier a fost cel care a pornit atacurile la adresa liderului PNL. Ponta i-a trimis un e-mail lui Sebastian Ghiță pentru a porni linșajul mediatic.

,,Asta trebuie să dăm la toți comunicatorii!“, a ordonat Ponta, referindu-se la un articol defăimător despre Antonescu, în care erau punctate toate răzgândirile lui politice.

Sebastian Ghiță a fost cel care a răspuns prompt la solicitarea făcută de fostul premier.

,,Păi noi am facut-o. Dan a scris-o, RTV și Obiectiv au dat-o. Eu i-am trimis-o și lui Andronic; la Burci nu am încercat. Pe România TV am avut dezbatere cu Cristian Tudor Popescu pe asta“, a comentat Ghiță.

Crin Antonescu a declarat în presă că ruperea USL s-a întâmplat din cauza lui Victor Ponta și, în special, relației acestuia cu statul paralel.

Crin Antonescu: ,,Mărturisirile domnului Sebastian Ghiță, cel mai apropiat colaborator din epocă al domnului Ponta, spun totul. Iar costul politic al acelei mișcări, de a rupe, de a pune capăt acestui proiect l-am asumat eu. Ponta era exact cu băieții cărora spunea că luptăm. Nu cred că securitatea de rit nou, dacă vreți să îi spuneți așa, sau statul paralel, nu cred că m-a iubuit vreodată și nu cred că mă doreau. Dar de aici și până la a spune că m-au înlăturat este o distanță de neparcurs.“

Reporter: ,,Pe alții îi iubeau?“

Crin Antonescu: ,,Îi iubeau sau nu, erau ai lor.“

USL s-a rupt la începutul lui 2014, după ce, la alegerile parlamentare din 2012 a obținut un scor istoric de peste 60%.