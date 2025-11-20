Horațiu Potra este vizat de un mandat de arestare emis de autoritățile române, fiind implicat în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale a României, respectiv lovitură de stat.

Avocatul său a confirmat recent că autoritățile române au semnat un acord pentru predarea lui Potra, acesta urmând să fie adus în țară, în custodia Poliției, astăzi, 20 noiembrie 2025.

Potra, care fusese arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, a insistat anterior asupra nevinovăției sale: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.

Pe lângă acuzațiile legate de ordinea constituțională, Horațiu Potra este vizat și de acuzații de evaziune fiscală – pentru venituri obținute din activități de mercenariat în Africa – și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial.

SURSA