Spovedania lui Rizea : Sebastian Ghiță, Radu Budeanu, Dragoș Dobrescu sunt infractori care stau în spatele Serviciilor Secrete

Rizea a explicat că a dobândit cetățenia Republicii Moldova legal, cererea fiind depusă înainte de a fi condamnat, și acuză o campanie de denigrare a sa. Deputatul susține că și-a schimbat numele după cel al bunicii sale, care s-a născut în Găgăuzia.

”Nu e nimeni în spatele meu. Mi-am depus actele la începutul anului 2017 pentru a dobândi cetățenia Republicii Moldova. Am redobândit cetățenia în decembrie 2017 când eram doar judecat. Repet asta pentru ofițerii acoperiți din presă. Nu fusesem condamnat nici măcar în primă instanță. Am obținut prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la București.

Bunica mea a fost cetățean al Republicii Moldova. Primăria din Congaz își are sediul în casa în care s-a născut bunica mea, în Găgăuzia.

Eu am depus actele la domnul Ambasador al Republicii Moldova la București, ca orice cetățean, fără a beneficia de vreun avantaj.

Pașaportul mi-a fost înmânat unde am depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova de la București. Este o procedură perfect legală.

M-am mutat aici pe 1 octombrie 2018. Mi-am luat celelalte acte, mi-am făcut buletinul, permisul de conducere. În 2019, am luat numele bunicii mele, Mihai. Inclusiv certificatul de naștere mi-a fost schimbat. Mă deranjează faptul că nimeni nu citește legea, toți vorbesc după ureche”, a spus Rizea, la Realitatea Plus.

Deputatul a precizat că își va executa pedeapsa în Republica Moldova, însă nu înainte de a demonsta abuzurile Statului Paralel din România.

”Beneficiez de un statut perfect legal, ca orice cetățean al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați. Îmi voi executa pedeapsa aici. În momentul când dosarul va fi verificat aici, voi arăta toate abuzurile făcute de Statul Paralel.

Președintele Igor Dodon nu a avut niciun rol în acordarea cetățeniei mele. Există instituții abilitate care acordă cetățenie”, a mai spus Rizea.

Întrebat cine din România se teme de dezvăluirile pe care le va face, deputatul a răspuns: ”(...) După ce românii vor auzi ”Spovedania lui Rizea”, vor afla cine i-a furat zi de zi în ultimii zeci de ani. Îl aștept la Chișinău pe domnul Ciocârlan (...) Am convorbiri înregistrate cu Sebastian Ghiță. Pe pagina mea de Facebook este numărul lui, al lui Radu Budeanu, Dragoș Dobrescu, infractori care stau în spatele Serviciilor Secrete”, a mai spus deputatul.

Miercuri, Rizea va dezvălui, în exclusivitate la Realitatea Plus, cum a fost ”lucrată” Gabriela Firea din interior pentru a pierde Primăria Capitalei.