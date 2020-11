„Spovedania lui Rizea” continuă la Realitatea PLUS: De la cine au primit Coldea și Maior bani în valize, în pădure

Cristian Rizea: Să vă devoalez, Anca, o să-ți dau poze de acolo, ce întalnire a avut loc si ce dezvăluiri mi-a făcut o persoană, care nu e român. Întâmplător însă, Puiu Popoviciu l-a adus la o vacanta de iarnă pe care eu mi-am petrecut-o cu Dobrescu, cu Puiu, cu Radu Budeanu, cu Tinu Sebeșanu, in Saint Barts, in cea mai spectaculoasa insulă din Caraibe, unde lânga noi, era invitată la o vilă, fusese invitată de miliardarul Abramovici, la restaurantul Tom...

Anca Alexandrescu: Să știi că noi și telespectatorii sigur nu știm...

Cristian Rizea: Domnul Abramovici, proprietarul Chelsie, celebrul miliardar rus, statea acolo, are o vilă impresionantă, în Saint Barts, teritoriu francez, iar la restaurantul lui Tom, la 200 de metri de locația noastră, pe malul oceanului. În 2013-2014 a organizat noaptea de Anul Nou, verificati in revistele de glamour din lume. Invitata lui in noaptea de Anul Nou, cine credeți că a fost? Îi daduse o vila la Eden Rock, pe care nu o inchiriazaă decât cu 40-50.000 pe noapte. I-a oferit-o sa stea cinci zile acolo si sa cânte inclusiv de Revelion... Rihannei. Noi am fost acolo, am inchiriat niste vile intr-un complex extraordinar. Eu am ajuns acolo in avion cu Radu Budeanu si cu soția sa actuală, Cristina Săvulescu. R. Budeanu, cel care mă atacă acum pe toate părtile si acolo s-au discutat niste lucruri.

Iar acolo, Puiu Popovici a avut un invitat, un mare șef al unei companii străine din lume, care era la București, reprezentatul acelei companii. Acel băiat era atât de apropiat de Puiu, care îi plătise tot, ii adusese si o fata din România,care îl însoțea pe domnul respectiv. Era șeful Telekom din România, Nikolai Beckers (fost șef Telekom 2013-2015 - n.red.). Eu m-am împrietenit cu el, si Puiu, care era și el supărat că începuse sistemul să îi dea târcolae, să pună presiune, la un pahar de șampanie, mai multe, Puiu fiind un consummator, dar știe să-și dozeze efortul, a început să-și dezlege limba, a prezentat, a vorbit cu dl Beckers. Am mai iesit si zilele ulteriore. Mi-a devoalat șpăgile, că tot vorbeam de cele doua personaje care au nenorocit România si care conduc încă România și acest sistem ocult, George Maior și Florian Coldea. Mi-a povestit că băiatul asta le cărase niște genți cu bani ca să intre pe piața din România cu Telekom. Toți își aduc aminte de celebra campanie publicitară, pentru care, cred că a fost prima oară când o companie privată a alocat un buget de 15 milioane de euro ca să fie vizibilă în România. Acel buget a fost direcționat de Mihaela Nicola, omul care se ocupa de PR-ul SRI și care era concubina lui Eugen Bejinariu , celebrul turnător din Microsoft care nu a pățit nimic. El a luat banii, ca ministru secretar general al Guvernului...

Anca Alexandrescu: O cunosc foarte bine pe Mihaela Nicola. (...) Pot sa spun că și familia ei a fost victima acestor mizerii, petnru că fratele ei a fost arestat și condamnat pentru...

Cristian Rizea: Poate n-au respectat înțelegerile. Eu atât îți spun, Anca, Puiu mi-a devoalat. (...) Beckers le-a cărat bănuți serioși la pădure lui Maior si Coldea.

Anca Alexandrescu: Vrei să spui că o companie mare precum Telekom dădea bani la sacoșă?

Cristian Rizea: Exact.

Cristian Rizea: Da. Bani alocati pentru publicitate, pentru lobby. Așa cum a facut Ericsson în România, Anca. Și a dat spaga lui Dan Nica, care e la Bruxelles, liderul europarlamentarilor PSD și lui Bogdan Chirieac.

Anca Alexandrescu: Nu avem niciun fel de dovada in acest sens...

Cristian Rizea: Ba da, Anca. Dovada e ca reprezentantul Ericsson a fost condamnat in Suedia si a spus. Exista declaratii, cine vrea, le ia. Baiatul ala a recunoscut ca le-a dat. (...) Au impartit baietii ăștia 7 milioane... (...) Dar sistemul i-a protejat. E vorba de niste băieti, uite-i, rezistă.

Băieții astia, de cand am pornit dezvaluirile, s-au mobilizat, sunt disperati, nu credeau ca cineva va avea curajul sa le faca asta, ce vorbeste lumea in piata (...), in Bucuresti, prieteni ai mei care au ramas putini,dar importanti, și care imi trimit documente secrete, oficiale...

Anca Alexandrescu: Și eu primesc mesaje de la oameni importanti care-mi spun să mergem înainte , să dăm drumul la dezvăluiri, pentru că lucrurile sunt exact cum le spunem noi aici.

Cristian Rizea: Mă bucur că ei confirma. Și sunt multi care confirmă, n-au curaj sa spuna,ca i-ar deranja. Eu îi ințeleg, ei sunt acolo.