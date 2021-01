SPOVEDANIA LUI RIZEA ajunge în St.Barts: Cum se distrau “băieții deștepți” la un pas de DiCaprio, Abramovici sau Mădălina Ghenea

“O sa va devoalez, Anca, o sa-ti dau poze de acolo, ce intalnire a avut loc si ce dezvaluiri mi-a facut o persoana care nu e român. Puiu Popovici l-a adus într-o vacanță de iarna petrecută cu Dobrescu, cu Radu Budeanu, Tinu Sebeșeanu în cea mai spectaculoasa insulă din Caraibe. Lângă noi era invitat la o vila, la restaurantul Tom, cei care stiu St. Barts stiu că nu mint, domnul Abramovici, proprietarul Chelsie, rusul milionar.

În noaptea de anul nou 2013-2014, verificati în revistele de glamour din lume. Invitata lui in noaptea de Anul Nou a fost Rihanna. a cantat in noaptea de Revelion pt Abramovici si invitatii sai, Noi am fost acolo, am inchiriat niste vile intr-un complex. Am ajuns acolo in avion cu Cristina Săvulescu și Radu Budeanu, cel care ma ataca acum pe toate părțile in Can Can, Gândul.”

Rizea a povestit un alt moment absolut fabulous, în care apar nume celebre precum Leonardo DiCaprio și Mădălina Ghenea. “Acolo (St. Barts – N.R.) ne-am vazut pentru prima oara, venise Madalina Ghenea, să ne înțelegem. Nu e nicio problema, trebuia sa vina la masă. Era separat. Ne-am întâlnit la un local in interior pe insula, era cu o prietena, s-au cazat la un alt hotel, Puiu organizeze o petrecere la Nikki Beach, cel mai faimos club din lume.

Lângă masa noastră stătea Leonardo Dicaprio. Madalina, care cu o seara înainte mă sunase, a venit special să ne vedem câteva zile, ne-am intâlnit la un restaurant, când a vazut, trebuia sa vina la masa cu noi, a spus “Cristi nu pot să vin, e Leonardo aici, am fost cu el, mai sunt și aștia, românii" si n-a venit in ziua aceea la noi la petrecere.” a povestit Rizea.