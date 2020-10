VIDEO Spovedania lui Rizea: Afacerile lui Tăriceanu din spatele ușilor închise

Anca Alexandrescu: As vrea acum sa mergem la un alt persoanaj politic, pentru ca vreau sa aratam romanilor cum prracitc acesti domni controlau viata politica din Romania si interveneau in decizia politica, adica in viata romanilor, pana la urma. Calin Popescu Tariceanu (CPT, n.n.). A fost un prim-ministru extrem de apreciat la vremea cand a ocupat aceasta pozitie, ba chiar s-a luptat cu Traian Basescu. A avut curajul sa fie printre primii care s-a luptat cu Traian Basescu. Va aduceti aminte si episodul cu Dinu Patriciu, cu biletelul roz, povestea cu arestarea lui Dinu Patriciu, despre care se spune ca si aia a fost o facatura tot a Statului Paralel. Calin Popescu Tariceanu! Cum a ajuns pana la urma in siajul lui Victor Ponta un asemenea politician, care dupa anii ‘90, un liberal extrem de apreciat, un prim-ministru bun a ajuns acum la mana Statului Paralel? Cum a ajuns CPT in aceasta situatie?

Cristian Rizea: Sa spunem romanilor un adevar! Desi a jucat un rol de aparator al libertatii de exprimare, a jucat foarte bine, e un actor foarte bun domnul Calin Popescu Tariceanu! El este de fapt parte din acest sistem occult, care conduce Romania! Si o spun cu sbiect si predicat. Da, CPT este un protejat al unei anumite arii din sistem. A unei arii din zona Serviciului de Informatii Externe, si cativa din SRI, care l-au protejat si inca il mai protejeaza si pe Victor Ponta.

Ai amintit de perioada de premier a domnului Tariceanu, cand a condus un guvern minoritar al PNL. Stim bine ca n-aveau majoritate in Parlament, iar atunci sforarul Hrebenciuc, alaturi de Geoana, care era presedinte PSD, au facut toate aranjamentele, pe bani foarte multi. In acel moment , lucru pe care romanii il pot constata pe dovezi, pe hartii. Tot cer vuvuzelele din presa dovezi!

Sa se uite ce alocari bugetare au avut presedintii de consilii judetene ai PSD. Si atunci i-as nominaliza pe 2, cei mai smecheri de atunci: Liviu Dragnea la Teleorman si Marian Oprisan la Vrancea. Atunci PSD-ul, cei care se aflau in opozitie, adica noi, dar smecherii astia din PSD, nu noi cei care eram, ce sa zic, activisti de partid, au primit multi bani! Ca in Parlament, eu nu eram atunci in Parlament in 2007, ca in Parlament PSD-ul sa sustina toate proiectele acestui guvern. Si ca acest guvern sa nu cada.

Asa si-a negociat CPT in spate, in spatele usilor inchise, el si cu o clica de-a lui formata din 3 oameni. Avea in cercul lui, primul cerc de putere in jurul lui Tariceanu. PNL era condus, liberalii sa intre in direct si sa ma contrazica, daca au argumente. Cei trei erau: Vlad Moisescu, Cristian David si Bogdan Olteanu. Smecherii astia isi facusera la un moment dat, va dati seama ce arogante aveau, ca erau la un nivel oamenii, erau toti… David era ministru, Vlad Moisescu era consilier de stat, Bogdan Olteanu consilier de stat si, imediat dupa aceea, a preluat presedintia Camerei Deputatilor.

AA: Vlad Moisescu si trezorierul PNL, important de precizat.

CR: Exact! Exact! Baietii astia isi facusera in Palatul Victoria, intr-unul din birouri, chiar un teren de golf. Oamenii erau deja ca in filmele americane.

AA: In Palatul Victoria! Unde? Am lucrat acolo de atatea ori si nu imi aduc aminte sa fi vazut un teren de golf!

CR: La Moisescu, unde avea el biroul isi pusesera crosele si exersau. Oamenii, de un snobism si de o aroganta.

AA: Acum stii cum e CR! Cand ai asemenea responsabilitati si muncesti foarte mult poate ca mai ai nevoie si de momente de relaxare.

CR: Da, dar totusi golful e un sport pe care il practica miliardarii. Pentru ca trebuie sa iti permiti, crosele alea te costa foarte mult.

AA: Am fost ironica! Si Victor Ponta a devenit un jucator impatimit dupa ce a aplecat de la guvernare.

CR: Tariceanu dupa ce a fost aruncat peste bord de PNL, el a venit cu coada intre picioare, unde? Sistemul l-a trimis la Ponta! Cine credeti ca a platit pentru infiintarea ALDE? Ca i s-a pus aceasta jucarie. Amintiti-va, Ponta era prim ministru. Amintiti-va de imaginea aia cu CPT pe treptele Guvernului, cand se ducea la Ponta. El era un simplu parlamentar; nu mai avea niciun fel de prerogative de conducere intr-un partid. Era pe liber!

Sistemul imediat s-a gandit si a creat acest partidulet ALDE. Cine credeti ca a platit totul? Ghita! Sebastian Ghita, da! Va spun pentru prima oara. Sebastian Ghita! Imediat a platit! Ce a insemnat? CPT avea si el anumiti oameni din PNL, normal a fost o viata intreaga acolo. Si oameni care au venit de partea lui. Si si-a creat filialele usor usor. Cu banii lui Ghita! Sa se stie clar!

Incet, incet, iata ca ALDE a ajuns un partid balama. Exact ceea ce se si doreste, pentru ca asta e si scopul lui Victor Ponta. De aia a creat acest Pro Romanai si el, ca sa existe pe modelul UNPR, ca oamenii s-au destepentruat deodata si au inteles, ca asa cum au fost UNPR-ul, cel care a facut jocurile, si a decis Guvernul, majoritatea parlamentara, tot, a inclinat balanta intr-o parte sau alta, in functie de interesele pe care le avea Gabriel Oprea si sistemul in acel moment. Le aveau ei. Asa si Ponta acum cu Tariceanu au fuzionat. Tariceanu e deja istorie in opinia mea. Ca si Ponta, Ponta se va convinge ca e istorie in politica la alegerile parlamentare. Au fuzionat ca si-au dat seama ca separat nu mai pot face nimic.

AA: Dar Cristian Rizea, si CPT are un dosar pentru care Parlamentul a blocat cercetarea, nu? Ce s-a intamplat ?

CR: Normal ca el era presedintele Senatului. Si bineinteles ca totul a fost pe mana cu PSD-ul, care e majoritar. O mana spala pe cealalta in politica.

Despre Tariceanu, telespectatorii si romanii vor afla ce nu s-a spus niciodata. Afacerile lui din spatele usilor inchise, afacerile cu bani negri, cu firma EURIAL, pe care o patroneaza; stiti Tariceanu e un mare importator de autoturisme, fie ca vorbim de Citroen, fie ca vorbim de alte marci cunoscute. Iar el, sa vedeti ce mare evaziune fiscala a facut el in Romania, el ca politician si mare aparator al Statului, asa la nivel declarativ! O sa va dovedesc eu toate combinatiile, iar banii se afla in Cipru.

Nu degeaba am pus pe Facebook si am atentionat pe baietii astia despre acea firma offshore din Limasol, in spatele careia se afla Catalin Harnagea, fostul sef al SIE si prieten foarte apropiat de CPT, chiar consilier al lui acum la ALDE. Si cred ca se va regasi pe liste acum la PRO Romania, domnul Harnagea, pe lista de parlamentare, dupa fuziunea Pro Romania-ALDE. Iar acest Catalin Harnagea are o istorie mare cu Tariceanu. O sa va devoalez absolut toate! Cate combinatii a facut acest Harnagea! Nu uitati ca el a fost la post, a avut un post diplomatic in Cipru. Atunci a pus bazele.

AA: Spune-ne de Tariceanu cum a ajuns el la mana lui Victor Ponta acum?

CR: In momentul in care Victor Ponta i-a oferit aceasta reintegrare in politica, va dati seama i-a pus un partid la picioare. I-a oferit toata infrastructura.

AA: Dar domnia sa a luat la alegerile locale unu si ceva la suta.

CR: Ce sa mai! Cred ca romanii s-au convins. Scopul lor, care este? Scopul acestor baieti cu aceste partidulete… Ei vor sa faca jocurile politice cu cei 2 mari: PNL si PSD. Care mereu vor exista la un nivel apropiat. Ei vor sa fie cei care inclina balanta, astia mici, Ponta si Tariceanu.

AA: Sa conteze pentru acel santaj, despre care vorbim de ani de zile, acel santaj politic? In urma caruia obtin tot felul de sinecuri?

CR: Exact! Ei asta vor! Ei negociaza. Ei acum declara ca ba vor sa mearga cu PNL-ul, dar dupa zic „ nu domnule, votam alaturi de PSD la motiune”. Dupa aia, peste noapte, daca li se mai ofera un post ceva, o afacere, mai dai lui Ghita un contract. „ PNL-ule? Gata, votez cu tine! Eu Ponta”. Asa se fac deal-urile!

AA: Sau, daca imi pun oameni in anumite pozitii, ca ei sa poata sa rezolve pentru oamenii de afaceri din jurul lui Ponta diverse.

CR: Exact! Ei asta fac baietii astia! De fapt ei nu fac politica in favoarea romanilor, ei fac politica pentru buzunarul lor! Asta a fost Ponta mereu, de o ipocrizie extraordinara!

AA: As vrea sa incheiem cu Calin Popescu Tariceanu. Parerea ta: CPT a fost in 2008 – 2009, cand cu povestea cu biletelul roz, victima lui Traian Basescu sau a Statului Paralel?

CR: Eh, atunci cu biletelul, intr-adevar, CPT cu Dinu Patriciu – o relatie extraordinara, hai sa le dovedim telespectatorilor. Vreau sa le fac poza cartii mele de identitate cu penultimul domiciliu din Romania. A fost in Calea Plevnei 140, Bloc 1, scara B. Acel bloc avea 2 scari si garaj subteran. La scara A cine credeati ca statea? Calin Popescu-Tăriceanu. Ca sa inteleaga toti mai multe aspecte.

Pot sa va spun ca pe vremea aia sotia mea avea o casa de moda, pot sa va spun ca fosta sotie a lui Tariceanu, care a divortat intre timp de el, azi recasatorita cu seful unui grup Auto din Romania, importator mare – Porsche. Cel care conduce Porsche Romania e actualul sot al doamnei Tariceanu. Doamna Tariceanu venea foarte des in vizita la sotia mea, pentru a proba diverse rochii pentru a comanda, pentru a discuta cu ea referitor la moda, ca sa inteleaga toata lumea apropierea, si faptul ca stiu foarte multe lucruri, chiar si de Tariceanu. Multe lucruri care nici nu se pot spune – eu le-am spus in carte.

AA: Spuneam mai devreme, tu ai amintit, ca langa Tariceanu au fost personaje importate si ai facut referire la Vlad Moisescu si la Bogdan Olteanu. Zilele trecute Bogdan Olteanu astepta sentinta definitiva in dosarul pe care-l are. Ea a fost amanata. Cum a ajuns Bogdan Olteanu, un tanar politician de viitor, in aceasta valtoare a afecerilor in zona asta a spagilor… pentru ca despre asta e vorba si in dosarul lui, cu condamnari grele.

Bogdan Muzgoci: 7 ani de inchisoare a luat in dosarul cu Delta Dunarii.

CR: Da da, a facut un trafic de influenta sa-l puna pe Liviu Mihaiu acolo, e un lucru stiut, da asa este. Dar eu am spus-o, da daca domnul Bogdan Olteanu la acea data, functia respectiva s-a intamplat in aceeasi perioada, 2008. Domnule, de ce Geoana n-a avut de suferit pentru el? Codul Penal de ce nu s-a aplicat ca in cazul lui Bogdan Olteanu? Prima mea interactiune cu aceasta gasca a fost la Monte Carlo, aceasta gasca pe care tu ai amintit-o: Moisescu, Olteanu, David, Taricean, Harnagea…

AA: Dar Cristian David a fost achitat sa stii.

CR: Ok, am inteles. Nu-l bagam, dar eu vorbesc ca-l vedeam apropiat. Bine. Pe David il cunosteam, am facut polo impreuna.

AA: Nu, de ce vreau sa precizez ca a fost achitat, pentru ca noi am repetat in nenumarate randuri ca au existat in politica, care au stat la masa cu Statul Paralel, carora li s-au facut dosare si ulterior au fost achitati.

BM: Dupa ce in prima instanta, Cristian David cinci ani de inchisoare, Olteanu vad sapte, ne asteptam la fel si in cazul domnului Olteanu?

CR: Cine stie acum? Poate stie domnul Olteanu. A fost totusi al III-lea om in stat, poate cine stie…santajul la adresa..nu stiu…Poate-l va ajuta, eu stiu, el n-a ales calea sa vina asa in fata romanilor sa vina sa vorbeasca. El a tacut, ca si Ghita caruia i se inchid dosarele pe banda rulanta. Acolo l-am vazut prima oara pe acest domn Mateescu, care e implicat in dosarul DNA Brasov. Apropo, alaturi de Dan Andronic, ei sunt buni prieteni, un obisnuit al zonei de pe Coasta de Azur. El e cel prin care Tariceanu a facut multe investitii imobiliare in Bucuresti.

AA: Dar ce legatura are asta cu Bogdan Olteanu?

CR: Pai Bogdan Olteanu era si el implicat in niste retrocedari, el a pus-o pe Ingrid Zarur la ANRP, in 2005, primul presedinte la ANRP care a inceput combinatiile cu retrocedarile si cu actiunile la Fondul Proprietatea. Ei au gandit-o, astia smecherii Hagia, Tariceanu, Olteanu si gasca de langa ei.

Da, ea a fost primul presedinte al ANRP, dupa.. Bogdan Olteanu a profitat foarte mult, I-au facut bani multi. Uitati-va in declaratia de avere a lui Cristi Bușoi sa vedeti cati bani a luat din actiuni la ANRP, pai de unde, ma voi baieti? Ca voi nu sunteti oameni de afaceri .

AA: Dar poate a avut un venit domnul Bușoi.

CR: O sa vedeti.

AA: Sau a stiut ce sa cumpere?

CR: O sa va devoalez intr-un episode viitor toate hotiile facute la ANRP. Gheorghe Stelian, Vișoiu de la Pitești, toate combinatiile, unii achitati la interventia sistemului ca Horia Georgescu. Atentie mare, pai dumneavoastra nu stiti, la inceputul acestui an ce petrecere a dat la Diplomat la Dobrescu, in casa.

AA: Ajungem si la Horia Georgescu imediat, deci am incheiat cu Bogdan Olteanu, iata, e aceeasi reteta, conectarea la o anumita gasca care a facut afaceri cu baietii destepti, nu?

CR: Aaa, aici v-am zis…Bogdan Olteanu pe retrocedari pe asta, aia cu Delta Dunarii e reala.

AA: Ceea ce vreau sa spun, e iata ca in toate partidele au existat oameni care au fost conectati la aceste gasti, despre asta este vorba, nu doar de o parte sau de alta. A fost ceva transpartinic.

CR: Asa este, iar petrecerile..inclusiv botezul fiului meu.

AA: Nu, dar ca sa inteleaga romanii, la TV reprezentantii partidelor putere-opozitie. Se certau si practic pe programele pentru romani si pentru interesele romanilor si, in particular, practic stateau la aceeasi masa, erau si vecini de bloc, cand erau sinceri? Atunci cand erau la TV, in fata romanilor, sau atunci cand erau la petreceri impreuna si se distrau pe banii obtinuti din aceste contracte, obtinuti de sute de milioane cu statul?

BM: D-aia ii zice stat paralel, ca e stat paralel cu realitatea in care traim.

CR: Exact, exact, aici ati dat o definitie.

AA: Cele doua romanii de fapt, Romania reala si Romania baietilor smecheri, conectata la bugetul statului, si sustinuta de niste baieti, pe care tot noi ii platim, asta e frustrant, din banii romanilor. Din taxe, din impozite. Despre asta vorbim, nu?

BM: Pai sa ne faceti domnule CR niste fotos de la apartamentele astea din Monaco, Mamaia sa vada si romanii unde-s autostrazile lor, unde-s serviciile de santate.

AA: Sa ne dai niste fotografii, sa vada lumea pe cine au votat, iar pentru unii chiar au facut campanie electorala.

CR: Vedeti, asta e. Cand ma gandesc la miiile, zecile de mii de membrii, fie ei si PNL, ma gandesc in primul rand la cei din care am fost parte. Si ma gandesc la oamenii aia din comune.

AA: Da, oamenii aia chiar au crezut, au luptat pentru niste idealuri, cand de fapt, iata, aceste idealuri la masa dispareau cand se intalneau.

CR: Votul lor e in buzunarul unor smecheri care conduc acele partide, in buzunarul smecherilor care-i papuseaza pe sefii celor doua partide si este tranzactionat in interesul personal al fiecaruia, asta trebuie sa inteleaga romanii. Votul lor al celor care se vor duce acum la alegeri si ii vor vota... Ei se gandesc, „ domnule, votez, cu ala-mi da pensie, votez cu ala ca-mi da facilitati pentru firma – microintreprinderea mea.”

Acel vot, dupa ce se decanteaza, se da procentul exact, el este tranzactionat, in spatele usilor inchise. Oamenii spun: „eu am 30% tu cat ai? 20. Facem combinatia asta, majoritate in parlament? Gata. Imi dai afacerile alea cu IT-ul, alea cu combustibil si evaziunea cu tigarile. Mi le dai mie, restul tu” – ca sa inteleaga romanii clar. Ei voteaza niste mafioti, ca astia suntem noi, am facut si eu parte din ei. Da, asa este, pai ce eu sunt mai sfant? NU. Asta e regula, nu o respecti, esti aruncat afara. Am adus si eu voturi care contau pentru a te impune, trebuie sa vii cu ceva, veneai cu bani, cu voturi, cu ceva, ca sa-ti faci influenta, ca tu sa decizi. „Da, ii dam lu Cristi sa numeasca acolo omul la ANAF, ia uite ce a votat Cristi, ia uite ce rezultat a avut la Brăila, ia uite cu cat a cotizat Cristi la campanie sa ne facem materialele” – vedeti?

„Si atunci, Cristi, tie-ti dau sa numesti tu om, si atunci eu imi iau un om un prieten, normal ca n-o sa iau un strain, care executa ce-i spun eu. Adica, tati, cat e pe luna? Cota atat te costa ca sa fii acolo, tu trebuie sa versi cota asta la partid, sau in buzunarul unui smecher. „ Ca sa ne intelegem, asa functioneaza politica romaneasca, sa nu ne mai ascundem dupa degete.”

AA: Asta e realitatea cruda.