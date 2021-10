În Sectorul 6 al Capitalei, sute de mii de familii riscă să rămână și la iarnă fără căldură, pentru că CET-ul de care depind a oprit alimentarea pentru că nu a mai avut bani să plătească facturile la gaz.

”E o situație tragică, fără precedent, foarte critică.

Sunt oameni săraci, oameni cu pensii mici, cu salarii medii, care nu au avut bani să își construiască o vilă.

Am tras multe semnale de alarmă. Vorbesc de cel puțin 15 ani în urmă. Am tras semnale de alarmă la toți primarii. Toți și-au luat angajamentul, ca să fie votați, că o să rezolve problema apei calde și a căldurii. N-au rezolvat niciunul.

60.000 de apartamente, două grădinițe, un liceu, patru cămine de nefamiliști, două cămine de bătrâni, plus alea 60.000 de apartamente, de cânt sunt eu și le alimentez, acești consumatori din Sectorul 6 nu au avut nicio problemă”, a declarat Constantin Bucur, directorul unui CET privat, pentru Realitatea Plus.