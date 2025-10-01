Nicolae Stancă, cunoscut în viața monahală drept Prea Cuviosul Nicodim, a fost condamnat definitiv la 9 ani și 8 luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat pentru viol și corupere sexuală, ambele fapte fiind comise în formă continuată. Inițial, el fusese achitat pentru acuzațiile de viol și corupere de minori, însă instanța a decis să modifice radical pedeapsa.

Îngrijitorul mănăstirii, Marian Radu, considerat „băiat bun la toate” și tolerat de obștea monahală, a primit o sentință și mai aspră. El a fost condamnat la 17 ani și 8 luni de închisoare pentru viol, act sexual cu un minor, corupere sexuală, agresiune sexuală și tentativă de viol.

Decizia Curții de Apel Pitești și daunele morale stabilite

Curtea de Apel Pitești a stabilit definitiv pedepsele și a dispus plata unor daune morale. Victimele vor primi suma de 15.000 de euro drept despăgubiri.

Avocatul Adrian Cuculis a reacționat public, subliniind că faptele se rezumă la cei doi inculpați și nu pot fi extinse asupra întregului cler. „Amintesc că orgiile sexuale cu minori se desfășurau în chiliile din interiorul mănăstirii însă fără a putea fi indicată vina generală asupra întregului cler, ci doar rezumat la aceste două persoane absolut dereglate”, a declarat avocatul.

Abuzurile, descoperite după ani de tăcere

Călugărul și îngrijitorul au fost acuzați că, în anul 2021, au abuzat doi frați minori, de 10 și 13 ani, chiar în chiliile mănăstirii. Scandalul sexual a ieșit la iveală abia la sfârșitul lui 2022, atunci când surse apropiate ÎPS Irineu au dezvăluit acuzațiile privind faptele petrecute la Mănăstirea Frăsinei, în comuna Muereasca, județul Vâlcea.

Cum acționau agresorii asupra copiilor

Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați se împrieteniseră cu frații minori, copii proveniți dintr-o familie defavorizată din Muereasca. Aceștia obișnuiau să cerșească atât la Frăsinei, cât și la alte mănăstiri din zonă.

Martorii au relatat că, la momentul producerii infracțiunilor, cei doi copii ajutau la vânzarea de obiecte bisericești. În acest context, ei ar fi fost ademeniți de agresori cu bani și cadouri, fiind ulterior supuși abuzurilor sexuale.

Finalul unui proces care a durat trei ani

Dosarul a parcurs etape complicate în instanță, însă verdictul definitiv al Curții de Apel Pitești a stabilit pedepsele finale pentru cei doi inculpați. Cazul a rămas unul dintre cele mai controversate scandaluri legate de abuzuri sexuale în mediul monahal din România ultimilor ani.

