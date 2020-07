Senatorul UDMR Tanczos Barna după ce s-a vindecat de coronavirus: ”Am scăpat uşor!”

„14 zile de tratament la spital, 12 zile într-un salon, de unde am ieşit doar de două ori pentru a cate o radiografie pulmonară (nicio ieşire nu a durat m ai mult de 6 minute).

Tratamentul: 80_perfuzii pentru tratamentul pneumoniei; 30_anticoagulant injectii; 60_anti_COVID sunt cele două medicamente pe care le-am folosit pentru a trata virusul; plus gastroprotectoare şi alte «delicatese".

Echipa medicală conştiincioasă, profesionita. Asistenţii în echipament de «costum de astronaut» în condiţii aproape inumane. Entuziasmul lor şi atitudinea încurajatoare, nu au lipsit nicio clipă.

Plusul, din partea mea:

Comportament ascultător, exerciţii de respiraţie dimineaţa şi seara şi o oră de «plimbare în celula». Primele două zile de test, apoi o zi 400 «ture» de 2x6m deşi am calculat nu îndrăznesc să scriu aici în 12 zile câţi kilometri s-au adunat...

