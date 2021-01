Se reia RĂZBOIUL pe dosarul lui Sebastian Ghiță. Miză URIAȘĂ

Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) au trimis acest dosar in judecata in urma cu multi ani. Sirul acuzatiilor este cat se poate lung: de la dare de mita, cumparare de influenta si santaj.

Dupa prima instanta, Sebastian Ghita a fost achitat, dar decizia nu era una definitiva, astfel ca iar procurorii au facut apel, insa, in contextul in care in dosar este implicat si un magistrat, cei de la Sectia Speciala au anulat practic aceasta decizie prin care DNA incerca sa obtina o condamnare. Asa se face ca achitarea a ramas una definitiva.

Recent, CCR a stabilit ca aceasta posibilitatea a Sectiei Speciale de a retrage apelurile din aceste dosare penale e neconstitutionala, iar in baza acestei decizii procurorii de la Parchetul General sunt cei care cer reluarea procesului.