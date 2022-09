Exasperat de situație, jurnalistul a scris că timp de 8 ore n-a reușit să mai ia legătura nici cu soția sa, nici cu vreun angajat al Spitalului Militar Central, unde aceasta a fost internată pentru o intervenție chirugicală.

"Soția mea a fost lovită de un biciclist, iar salvarea a dus-o la urgențe la Spitalul Militar Central. Fractură de col femural, internată la ortopedie la SMC. Am vorbit puțin cu ea de dimineață, era în stand by, fără apă și nemâncată - probabil o pregăteau de operație. Spre deosebire de unii colegi, am refuzat să pun mâna pe telefon și să încep să sun...

De la ora 12:02 am pierdut legătura cu soția mea, este 19:31. La spital, nimeni nu răspunde.

Am reușit să ajung, o singură dată, la ortopedie, și am avut un dialog kafkian: „Nu e la noi!”. „Dar unde?” „Dincolo!”. „La ce interior să sun?” „Nu știu, că se tot schimbă”!"

(....)

Și, vă spun, sunt mii și mii ca mine. E un element oarecum minor, când în acest sistem de stat ai medici șpăgari (...), când ai nosocomiale și malpraxis.

E vorba de lipsa de omenie, despre asta e vorba. Medici buni, care să nu ia șpagă se găsesc. Dar mai rar să vezi unul care să nu se uite la tine ca la o fleică pe care o taie felii, ci ca la un om cu suflet, cu temeri, cu emoții. „Zi mersi că te-am operat și ești viu!”.a scris jurnalistul Mircea Marian pe pagina sa de pe Facebook.

Într-un UPDATE, el a precizat că la doar câteva minute după ce a distribuit postarea, soția sa a primit telefonul și l-a sunat.