Schema prin care Victor Ponta ar fi beneficiat ilegal de 2,5 milioane de euro

Iulian Leca a tinut sa lamureasca la Realitatea PLUS schema prin care Victor Ponta a beneficiat de 2,5 milioane de dolari de la Sebastian Ghita in cadrul campaniei electorale. Schema a fost explicata si in cadrului interviului cu fostul procuror Mircea Negulescu la Realitatea PLUS, interviu care a venit cu o multime de dezvaluiri in primele episoade, urmand ca noi episoade sa fie difuzate.

"Am facut o harta, cum e cu aceste informatii despre care s-a tot spus in spatiul public ca sunt lovite de nulitate odata cu acuzatiile care i se aduc procurorului Negulescu in legatura cu administrarea probelor. Noi am primit dovezi foarte clare ale acestui traseu ale celor 2,5 milioane de dolari care pleaca din firmele lui Sebastian Ghita, ajung la 2 firme de consultanta din America si s-au intors la Victor Ponta.

Singurul si unicul beneficiar al acestei sume de bani este Victor Ponta. Pentru acest circuit al banilor exista dovezi. Ele nici nu au fost negate de procurorul care a preluat dosarul de la Mircea Negulescu. In legatura cu acest traseu, sesizarea a venit de la Oficiul National pentru Combaterea Spalarii banilor. Aceasta sesizare este ignorata. In mod ciudat, Adina Florea nu stie sau vrea sa uite, nu a facut niciun demers in legatura cu aceasta sesizare.

Acest circuit al banilor care pleaca din firmele lui Sebastian Ghita, ajunge in SUA la doua firme de consultanta, care firme de consultanta furnizeaza serviciile lui Victor Ponta, nu celor care au platit. Victor Ponta nu a declarat acesti bani, nici in partid, nici Autoritatii Electorale Permanente. Asta e cea mai mare problema cu acest caz.

In dosarul in care Mircea Negulescu e acuzat de fabricare de probe, aceste probe nu sunt sterse, nu sunt excluse, ci se face referire la administrarea lor", a explicat Iulian Leca.