Realitatea PLUS

Andrei Dulban este din Argeș, iar anul acesta s-a angajat ca salvamar la Costinești. Într-o seară după serviciu, și-a luat prietena și au mers pe plajă, la foișorul unde lucrează ca salvamar. Vazuse lumina înăuntru și a crezut că sunt colegii lui acolo. Era doar șeful lui, patronul firmei de salvamari.

„A venit repede la mine si m-a aruncat in camera. Fata aceea a fugit si inauntru in camera a inceput scandalul: mi-a luat mana, mi-a ridicat-o la spate, mi-a sucit-o la spate. Mi-a dat cu pumnu-n cap, m-a amenintat ca ma omoara daca mai vin a doua zi la munca dimineata”, a declarat Andrei Dulban, potrivit Realitatea PLUS.

Ulterior, patronul-bătăuș a distrus camera video din foișor care înregistrase altercația. Salvamarii de la Costinești spun ca nu este prima dată cand patronul lor face scandal si este violent. De multe ori vine băut la serviciu și îi lovește pe baieți. Anul trecut, era să-l spanzure pe un coleg de-al lor, spun salvamarii.

„L-a batut cu lustra si l-a bagat in dulap”, a povestit un salvamar, iar un altul a spus că „l-a strâns de gât cu un prosop, a vrut sa-l spanzure de bara de umeras de la un sifonier”.

Șeful salvamarilor Costinești, Bogdan Ghimboase, a mai spus că „le e frica sa mai vina la serviciu cu gandul ca vor fi batuti, ca-i omoara”.

Agresorul este și angajat al ISU Dobrogea, iar vara figurează ca fiind în concediu medical, în timp ce are jumătate de normă la compania de salvamari din Costinești. Acum este cercetat disciplinar.

Tânărul salvamar agresat a depus plangere la poliție, iar cercetarea penală a fost preluată de Parchetul Militar.