Cei doi au modificat ecranele de la bord pentru a putea juca Mario, în timpul unui zbor către România.

Tony și Jordan se aflau în România pentru a participa la o emisiune de divertisment, însă drumul s-a dovedit prea monoton pentru ei. Potrivit imaginilor postate pe internet, cei doi au reușit, printr-o manevră ingenioasă, să schimbe sistemul video al aeronavei, transformându-l într-o consolă de joc. În descrierea videoclipului, iluzioniștii au scris: „Am piratat ecranele avionului... pentru a ne juca Mario.” Clipul a fost distribuit rapid pe rețelele sociale, provocând reacții diverse din partea internauților.

Pasagerii prezenți la bord s-au amuzat în timpul momentului, însă nu toată lumea a privit incidentul cu aceeași îngăduință. Stewardesele de la bord ar fi intervenit pentru a le atrage atenția celor doi, iar ulterior videoclipul a fost taxat de numeroși utilizatori online.

„Îmi pare rău pentru voi dacă credeți că sunteți șmecheri. Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor”, a scris un internaut indignat.

Un altul a comentat: „Un exemplu prost pentru comunitate, băieți.”

Președintele CA Tarom, trimis în judecată de procurorii DNA. Și-a prelungit singur mandatul de șef

Unii internauți consideră clipul o „făcătură”

Pe lângă reacțiile critice, mai mulți utilizatori au pus sub semnul îndoielii veridicitatea clipului. Mulți au observat detalii suspecte în imaginile postate, precum cablurile conectate în zona compartimentelor pentru bagaje.

„Văd cablurile conectate în fanta pentru bagaje”, a scris un utilizator. Alții au catalogat totul drept o scenetă pregătită pentru vizibilitate online, menită să atragă atenția publicului.

Printre miile de reacții apărute, unele au subliniat gravitatea gestului celor doi francezi, mai ales dacă incidentul ar fi real. „Dar nu este amuzant, este ilegal”, a comentat un utilizator.

Un altul le-a recomandat ironic: „Data viitoare, jucați Call of Duty.” Mulți internauți au subliniat că o astfel de acțiune, chiar și în glumă, poate fi interpretată drept o amenințare la siguranța zborului.

Cine sunt gemenii Tony și Jordan

Tony și Jordan, cunoscuți sub numele de scenă „maeștrii iluziilor”, combină magia cu tehnologia pentru a realiza spectacole interactive pe marile scene internaționale. Ei susțin show-uri în care realitatea este îmbinată cu efecte digitale spectaculoase, iar publicul devine parte din experiență. Prezența lor în România avea ca scop participarea la o producție TV, însă incidentul de la bordul avionului Tarom i-a adus în atenția publicului într-un mod cu totul neașteptat.

Vremea rea dă peste cap traficul aerian de pe Aeroportul Otopeni. Două avioane au fost redirecționate pe alte aeroporturi