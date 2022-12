”Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a transmis astăzi Comisiei Europene cea de a doua cerere de plată din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 3.227.690.000 Euro, din care 2.147.490.000 Euro reprezintă sprijin financiar nerambursabil şi 1.080.200.000 Euro reprezintă sprijin sub formă de împrumut”, a transmis, joi seară, MIPE, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, în urma scăderii sumei aferente prefinanţării acordate României (13% din valoare totală PNRR), tranşa aferentă cererii de plată numărul 2 are o valoare de 2.808.089.841 euro (1.868.317.381 Euro – sprijin financiar nerambursabil şi 939.772.460 Euro – sprijin sub formă de împrumut).

”Ne-am respectat angajamentul asumat de a transmite către Comisie cea de‑a doua cerere de plată din PNRR, împreună cu documentaţia care atestă îndeplinirea celor 51 de ţinte şi jaloane aferente primelor două trimestre din acest an. Sunt aspecte foarte importante pe care a trebuit să le reglementăm, printre care decarbonarea, cloud-ul guvernamental sau interoperabilitatea bazelor de date. Este rezultatul unui efort consolidat al tuturor ministerelor implicate şi le mulţumesc atât colegilor mei, cât şi prim-ministrului pentru munca din aceste luni. Ne vom concentra, în perioada următoare, asupra angajamentelor pe care le avem de îndeplinit pentru a putea depune în calendarul stabilit cea de‑a treia cerere de plată, căreia îi corespund 55 de ţinte şi jaloane aferente trimestrelor 3 şi 4 ale anului 2022. Ştim cu toţii că România are unul dintre cele mai complexe planuri de redresare şi rezilienţă, în comparaţie cu documentele similare ale altor state, dar cu toate acestea am reuşit până în acest moment să depunem documentele necesare pentru ca banii din PNRR să înceapă intre în România”, a declarat ministrul Marcel Boloş.