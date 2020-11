Rizea, dezvăluiri despre Florian Coldea: ”A FURAT bani! Coldea și Maior sunt niște bandiți” - Ce sfori au tras cei din STATUL PARALEL

Anca: Ca ai deschis discuția de Coldea, e un personaj care apare în toate combinatiile in care noi vobim de saptamani, hai sa vedem cine-i Coldea. Cum a aparut el in vietile romanilor si care e evolutia lui mai exact.

Rizea: Pai Băsescu l-a adus in vietile romanilor si i-a dat functia odata cu rapirea celor 3 ziaristi cu Omar Hayssam atunci, in Irak. Pai mie mi-a povestit si iti devoalez acum. Eu am scris deja. Iti devoalez acum. Cine mi-a povestit? Generalul MARIN IONEL – FOSTUL ADJUNCT AL DLUI DIMOFTE care era directorul SRI-ului, generalul Marin era acolo la butoane. Si Basescu l-a trimis pe COLDEA cu banii de rascumparare in IRAK.

Ce credeti ca a facut Coldea? A ciordit 4 mil de acolo din geanta in care s-a dus cu banii cash, am toate datele le-am scris in carte, atunci s-a facut acea regie – ca el s-a dus cu banii de rascumparare sa elibereze ziaristii si asta.. a luat din banii… exact ce a facut Budeanu cu Udrea cu Buzăianu au luat banii, au ciordit - ca asta e termenul. A ciordit 1mil jumate pe drum din Dorobanți pana in Calea Victoriei din alea 5 milioane date de Buzăianu – asta a facut si asta, Coldea, doar ca s-a urcat intr-un avion si s-a dus pana in Irak la Bagdad. Un avion de armata, militar si a mai fost acolo un domn general – un prieten de al meu.

Anca: Și a devenit atunci erou national atunci, Basescu l-a promovat.

Rizea: Da si a mai fost un prieten d-al meu general SIE, e unul din cei 3 nominalizati in carte si care au facut imprudenta, eu, recunosc, ca au fost de buna credinta acei oameni, au facut imprudenta la un moment dat cand postul era vacant si Mihai Răzvan Ungureanu inainte isi daduse demisia, stiti ca a fost postul liber atunci. S-a discutat la o masa si ... cand au auzit unii au luat foc si gata trebuie sa-l terminam pe asta.

M-au propus la o intalnire informala a lor „domne cred ca Rizea ar fi bun ca sef la SIE” au spus-o ei, oameni cu ștate vechi in SIE, am spus in cartea mea si cine erau prezenti la acea intalnire, asta e, dar eu fara sa stiu. Va repet. Niciodata nu i-am rugat. Ca a venit Dobrescu atunci. M-a chemat Dobrescu disperat la Snagov, va dati seama ce conexiuni avea Dobrescu asta. Inca nu era botezul. Si ma cheama. Si mi zice „esti nebun?” Ce s-a intâmplat nasule.. pai zice „mi-a venit de la Predoiu direct” ca sa stiti ca Predoiu e vărul lui Nedelcu care era in siajul lui Dobrescu si Predoiu era seful operativ al SIE atunci.. „pai a venit de la Predoiu ca tu vrei sa fii sef la SIE” ca el era interimaru... nu s-a discutat, n-am rugat pe nimeni... ce ai? Pai nu ti spuneam eu daca era… „domne vezi ca o sa ai probleme mari” bai nașule nu intelegi ca n-am vorbit cu nimeni nimc pentru asta? Si atunci luand o pe traseu am aflat ca unii de buna credinta fara sa-mi vrea raul, dimpotriva mi-au creat o problema... dar Dobrescu e la cel de la care am aflat. Dobrescu m-a chemat la Snagov. (Anca: sa ne intoarcem la Florian Coldea – deci a fost moment cu rapirea IRAK ce s-a intamplat ulterior?)

Rizea: Atunci s-a lansat el atunci a luat si banii aia. Basescu l-a pus cel mai tanar prim-adjunct (drept recompensa ca I-a salvat pe cei 3 jurnalisti) exaaact. Atunci s-a lansat el… dar usor… ca atunci erau ascultatori, si el si Maior. Mi-aduc aminte de ziua aia in 2006 cand l-a numit pe Maior. Eu eram cu Bazac si s-a dus Geoana cu Maior la Cotroceni. Stiti ca atunci era PSD-ul in opozitie si prostimea, noi toti, am vazut la stiri ca domne ce generos e Basescu ca da postul de director al SRI opozitiei – tineti minte? – alea erau titlurile pe stiri. De fapt, Geoana, ca o mascota, s-a dus asa la PSD la baroni uite domne ce smecher eram eu… de unde:??? Totul era pus la cale de Sistemul din afara. Eu am spus-o. Maior de pe vremea cand era la Dublin, atasat la ambasadă, si-a aranjat combinatia cu fregatele alea 2 cu Ferdinand si Regina Maria cu Dan Drăgoi cu sistemul cu englezii… aoleu, cati bani s-au furat acolo. Mama, mama. Doua fregate nici pana azi romanii nu stiu adevarul. El a aranjat atunci si omul era... americanii cred ca e cu ei. Nu e cu ei George Maior. Este omul MI6, omul pe filiera britanica... acolo are comanda. Americanii s-au inselat. Va zic eu si d-aia si vor acuma sa rezolve problema ca Iohannis vrea sa-l retraga el, e disperat Maior sa-si gaseasca un culoar in administrația Trump sa-l accepte ca la Biden e acceptat, ca Biden e cu sistemul ala ocult – cu Clinton cu Obama ei au fost mereu cei care au creat abuzurile din Romania si au trimis pe oamenii lor de la DS sa faca Coldea ce a vrut.

Ancda: Hai sa ne intoarcem la Coldea si cum a evoluat el atat de puternic. Cum si a creat aceasta retea?

Rizea: Avand sustinerea lui Basescu … Mama, oamenii astia sunt niste banditi: Maior si Coldea. Hai ca Maior statea mai mult cu whisky-ul de dimineață, dar Coldea operativ el era cu Base, si Maior era bine, dar Coldea era mai ascultator, mai docil, ii arata lui Basescu ca e mai umil, mai naa… Si atunci, omu i-a dat incredere lui Basescu. Basescu chiar a avut incredere in astia ca poate sa faca multe lucruri cu ei – abuzuri ma refer. Si inclusv aduceti-va aminte ca dupa treaba cu Irakul a venit aia cu 2007 – prima suspendare a lui Basescu cu 3 2 2, stiti cu 322 de parlamentari, era cu Dan Voiculescu in spate la toata combinatia asta - el era parlamentar atunci ca stiti era… imoral in 2005 sa intre la guvernare. L-a pus pe George Copos vicepremier in sfârșit. Cu PUR-ul. Ca era PUR atunci, nu era PC.

Și Dan Voiculescu, pac sa-l arda pe Basescu, normal, toti cu PSD cu Geoana, ca Geoana era guvern minoritar condus de Tariceanu, Tariceanu avea probleme cu Basescu, Basescu voia sa-l dea jos. Basescu n-a rezistat cu sprijinul PSD si Voiculescu, si atunci s-au pus toti de acord sa-l suspende si cineva din SRI - un subordonat de al lui Coldea a adus acele biletele care s-au gasit pe biroul lui, scrise olograf va dati seama, omul asta trebuia dus la puscarie in Tribunalul Militar acest Coldea. S-au gasit biletelele alea, cu 3 nume de judecatori cu probleme. Cum putea sa-I santajeze… exact filiera Budeanu dar mai elevat. (aceasi practica, acelasi modus operandi) aceeasi practica, d-aia exista si compatibilitate intre acesti infractori: Florian Coldea, Adrian Ciocîrlan, Radu Budeanu si Dragos Dobrescu, pe santaj si amenintare, si atunci – biletelele alea erau. Isi notase la el „cheile” in limbajul nostru de asa… al politicienilor sau al smecherilor.

Avea argumentele necesare sa-i santajeze ca decizia era la CCR, s-a contestat acolo suspendarea Parlamentului, cei 3 2 2, nenorocitii aia. (AA: s-a dovedit ca una din persoanele care a inclinat balanta era una din persoanele de pe acel biletel) exaact. Aici e problema, a fost o comisie va aduceti aminte, cu Radu Stroe si Gabi Oprea – Radu Stroe a batut palma si l-au cautionat pe Coldea, daca aveam un stat corect, un stat democratic un stat de drept in mod real. Si un stat in care se respecta legea, Coldea din acel moment trebuia exclus – intra in rezerva – pierdea toate drepturile si trebuia sa fie la Tribunalul Militar in fata unui procuror. Asta trebuia facut, smecherii astia, GABI OPREA – un om al sistemului.

Deci acesti baieti l-au scos basma curata pe Coldea atunci, ala a fost un moment important in 2007, Coldea avandu-i pe astia acu de partea lui. Deci va dati seama o Comisie Parlamentara de control al SRI avand toate acele probe, Dumnezeule, decizia era una singura, va dati seama santaj-CCR, daca era in America, primea multi ani de puscarie. Asta a fost. O mana spala pe alta, iar stiti cum e… asa se intampla si in politica. Si Radu Stroe…(de altfel daca vrei sa facem o paralela cu momentul in care Maior a plecat de la SRI tot din cauza unei chestiuni legate de CCR – un alt presedinte in functie, iata a luat decizia corecta) exaaact!

Exaact, Iohannis atunci si-a dat seama ca baietii astia au luat o razna, el n-avea un an de zile, si omul cred ca s-a speriat, ca el stia, va dati seama, ca a primit informare, dl presedinte intrat in haina, da, baietii astia ai Sistemului care sunt in spatele unui presedinte, ca presedintele e un intreg aparat. (AA: se vorbea la acea vreme in oras ca Coldea a inclinat balanta in aceasta directie atunci cand au fost alegerile impotriva lui Victor Ponta – noi am vorbit) pai stiti e celebra o discutie în care Ponta, neavand el, nefiind un diplomat, s-a exteriorizat intr-o discutie si se credea pe cai mari Ponta, de ziua lui, pe stadiionul National care amintea de Mao Zendong pe vremuri pe TVR.

Va dati seama, atunci l-a amenintat pe Coldea, il avea pe Maior – nasul lui, ce sa mai…. era… asa am crezut si eu cu Maior. Si tot Coldea cu restul mi-au traas-o cu acordul lui in ghilimele. Asa si cu Ponta. L-a amenintat si i-a zis „dupa ce ajung presedinte, te dau afara – primul lucru pe care-l fac” – Coldea a tacut, a bagat la cap era cu 2 luni inainte de alegeri, ca Ponta si Crin au zilele de nastere la o zi distanta, 20 si 21 septembrie, telespectatorii pot sa verifice pe google.

Și… 2 luni de zile, da. Ponta a facut aceasta imprudenta… ca mai bine se facea frate cu dracu si iata ca Coldea a tras toate sforile, a facut o noua sufragerie – ca in 2009 sufrageria lui Oprea – acum era sufrageria lui Coldea neoficiala ca acum nu s-a mai stiut de ea, sa zic asa, in termen plastici si-au rezolvat problema. Vreti sa va zic ceva? Nici un sociolog din lumea asta, pentru ca eu mai am contacte prin SUA, in FR, vorbesc la nivel de guvern, experiență in politica in APC. Si-mi spun si mie „domne, rezultatele alea, sa remontezi. Sa ai o diferenta... ca a avut si Geoana asa cu Basescu dar Basescu a castigat la 0.ceva % in fata lui Geoana (0.5 a fost) exaact.

Dar atentie mare in turul II, dupa turul I, Ponta a avut 10 procente in fata lui Iohannis, si nu ca Iohannis l-a depasit in turul II, dar domne l-a depasit cu inca 10, deci niciun sociolog, om cu experienta, oameni care au facut campanii nu vrajeala. Nu-si explica niciunul acel rezultat. Lasand la o parte meritele fiecarui candidat ca nu-l apar pa Ponta, dar eu vorbesc de Sistemul asta domne, cand se pune Sistemul nu conteaza ce voteaza romanii conteaza ce vrea Sistemul, asta e dovada clara, nu mai… romanii vad, imi scriu toti. „Domne mergem degeaba astia chiar ne cred prosti? Si-au batut joc de noi de tot” daa, votati degeaba, baietii astia care fac guverne pe malul piscinei in Dubai la Atlantis.

Anca: Și totusi in urma dezvalurilor, doar in urma lui Sebi Ghita si a dovezilor prezentate public, sa plece din acea pozitie, dar iata ca-l regasim in o gramada de combinatii. Îl gasim la SNSPA, il gasim in niste firme cu niste fosti generali SRI si nu orice fel de firme. Cum iti explici ca exista ca el este in continuare in carti ca sa zic asa.

Infractorii pusi de SRI

Rizea: Pai este in carti, pentru ca stie multe, Anca. Măgureanu, cand o sa ajungem noi sa vorbim in alt episod, doar fac o paralela.. (Anca: e o chestiune de bani sau de teama despre care stie lucruri?) Nuu, e o chestiune de teama, pai ganditi-va o singură chestie, cat a dat Coldea acolo, asta din 2006, da? In 2005-2006 pana acum 2 ani de zile. Ia ganditi-va cat a stat Maior cu el acolo, 12 ani mama mama pai cate dosare au baietii astia de toata lumea, le stiu si amantele si (deci e un fel de retea cum o au si cei doi pe care le aveau înainte, sunt alte tipuri de dosare) bineinteles, iar baietii astia ii folosesc in continuare, pe astia 2 infractori vorbesc pe Dobrescu si Budeanu pentru ca ei nu pot sa mearga atat de departe sa folosească angajatii SRI, ca va dati seama, se aude. „ba nu pot sa trimit la filaj paparazzi de la SRI ca aia vorbesc, sunt oameni care sunt platiti pentru altceva decat sa faca interesele lor personale si abuzurile lor zi de zi. Si atunci Ii folosesc pe astia. I-au gasit pe infractorii astia si atunci ei fac tot ce trebuie, iata ca infractorii au devenit smecheri, au devenit mari oameni de afaceri peste noapte. Ei fara scoli, fara nimic, sunt vai mama lor, daca-i pui la o discutie fata-n fata, la un dialog nici acordul subiectului cu predicatul nu stiu sa-l faca. Hai sa fim seriosi.

Iar au devenit peste noapte si Alin Niculae la fel, luati, pusi, monitorizati, papusati de astia din spate, si asta fac. Ati inteles? Oameni fara niciun fel de pregatire intelectuala, daca va uitati in CV-ul lor au numa facultati d-alea private care nu exista sau diplome cumparate la colt de strada de licenta. Astia-s oamenii.

Și atunci... ca d-aia vorbeam in alt episod, cand baietii astia dau de anumite persoane care incearca sa-I elimine, cum a facut si Basescu, i-a eliminat cand a ajuns presedinte. Cine au fost primii eliminati? Primii apropiati, nu I-a elimiant si pe Cozmin Gușă si pe altii? Ei l-au ajutat sa ajunga presedinte si după aia..vezi… aici e tot sistemul asta, elimina-I p-aia care-s baieti destepti, care au alte viziuni… aia care te-au ajutat ai scapat de ei in secunda 2. Si ții numai iesle langa tine din-astia obedienti, slugi, ca sa faca numai ce le spui tu, asta e.

Rizea: Și atunci mergand pe aceste principii, baietii astia, atatia ani de zile au strans, mama, mama, de toti (Anca: deci in continuare functioneaza santajul. Vreau insa sa…) adu-ti aminte, stii cand s-au facut perchezitiile la Dobrescu atunci, s-au facut si la Budeanu, culmea, ce coincidenta, si adu-ti aminte, cand a fost adus Budeanu, ca era si el plecat tot prin CUBA, Dobrescu tot acolo se refugiaza cu Bălcăcean, Săvulescu e acum prin Italia si mai el… sta.. si-a luat acolo o firma si beneficiezi de altele dpdv juridic. Omul traieste pe picior mare, vila la Los Angeles in Beverly Hills. Acum sta pe yahturi.

Ăstia sunt oamenii care au furat Romania. Ei au plecat in Cuba, si atunci a venit Budeanu ca l-au arestat, au facut si ei un joc de imagine, l-au tinut si ei o zi p-acolo si asta a fost. I-au facut perchezitii ca i-au gasit stickuri CD-uri, (pai din ce mi aduc aminte si-au facut si sediul redactiei atunci) eeexaact. A spus cineva ceva de ele? Pai stiti ce e pe acolo? Ca-s ordinele date de Coldea si de Ciocîrlan si de Maior. Iti dai seama, procurorii astia cand au gasit le-au luat aia… (inteleg ca unul dintre ei a si vorbit si poate intr-o zi o sa aflam aceste lucruri - le au luat. Ca e vorba de securitatea nationala. Si-au luat ei alea, de ce? Pentru ca in momentul ala ca Budeanu ar fi vorbit. Asta se stie de mult ca Budeanu e denunțător de cand s-a nascut el. Isi vinde si pe mă-sa daca ar fi facut ceva ilegal, ca si Dobrescu, el e…aoleu.. dar va dati seama daca ele erau facute publice si erau cu oameni importanti din Romania: judecatori, oameni politici, de afaceri, vietile private, sotiile lor. Atentie!!! Tot, eh. In mom ala, ala ar fi vorbit cine l-a pus pentru ca trebuia sa-si usureze situatia.